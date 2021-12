Was ist eine Sonderanfertigung im Bereich Schmuck?

New Creations fertigt Sonderanfertigung auf Kundenwunsch

Ein Schmuckstück ist immer etwas ganz Besonderes. Der materielle und ideelle Wert von Ringen, Ketten oder Anhängern macht die Anfertigung und den Kauf von Schmuck zu einem besonderen Erlebnis. Manchmal soll es jedoch etwas mehr sein. Schmuckfreunde wünschen sich die Umsetzung von Unikaten, die den eigenen Vorstellungen entsprechen. Von der Form bis zur Gravur sind bei New Creations vielfältige Ideen umsetzbar, um zu einer echten Sonderanfertigung zu gelangen.

Was unterscheidet eine Sonderanfertigung von einem Unikat?

Streng genommen handelt es sich bei jedem Schmuckstück um ein Unikat. Dies gilt insbesondere, wenn es traditionell von einem Goldschmied in Handarbeit gefertigt wurde und keiner maschinellen Massenproduktion entstammt. Eine exklusive und hochwertige Anschaffung ist einzigartiger Schmuck deshalb immer, der vielleicht zum Verschenken in der Partnerschaft oder innerhalb der Familie gedacht ist.

Eine Sonderanfertigung geht über das klassische Unikat hinaus. Während bei diesem der Goldschmied oder Schmuckdesigner seine kreativen Ideen mit Edelmetallen und Edelsteinen umsetzt, steht bei einer Sonderanfertigung der Kundenwunsch im Vordergrund. Viele Schmuckliebhaber haben eine klare Vorstellung davon, was Sie einem geliebten Mitmenschen oder sich selbst gönnen möchten. Grundsätzlich kann ein Goldschmied dies alles umsetzen, sofern er hierfür eine passende Vorlage anfertigen kann.

So fertigt New Creations Schmuck als Sonderanfertigung für Kunden an

Bei New Creations sind den Ideen für einzigartigen Schmuck keinen Grenzen gesetzt. Das Team von New Creations bespricht zunächst mit Kunden die Machbarkeit einer Sonderanfertigung ab. Die Vorlage hierfür entsteht über CAD mittels moderner Computertechnik. So lässt sich ganz einfach am Bildschirm simulieren, wie das fertige Schmuckstück aussieht. Ist der Kunde mit der Vorlage zufrieden, kommt es zur Anfertigung in Handarbeit. Mit höchster Präzision und Liebe zum Detail entsteht Schmuck, der absolut einzigartig ist und über Jahre, Jahrzehnte und möglicherweise über Generationen hinweg ein Blickfang ist.

Ob individueller, handgefertigter oder Unikatschmuck, New Creations bietet ein großes Spektrum für Frauen und Männer! Mit Hilfe von CAD-Software werden virtuelle 3D-Modelle erstellt und durch traditionelle Handwerkskunst angefertigt.

