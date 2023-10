Was ist eine Grundfähigkeitsversicherung? – Aktuelle Verbraucherfrage der ERGO Vorsorge Lebensversicherung

Experten der ERGO Group informieren

Ulrike S. aus Magdeburg:

Ich möchte mich für den Fall absichern, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Dafür gibt es nicht nur eine Berufsunfähigkeits-, sondern auch eine Grundfähigkeitsversicherung. Was ist das genau?

Fiknet Veseli, Vorsorge-Expertin der ERGO Vorsorge Lebensversicherung:

Sehen, Stehen, Laufen, Hören oder Sprechen: Das sind alltägliche Fähigkeiten – sogenannte Grundfähigkeiten. Gehen sie verloren, zum Beispiel durch einen Unfall oder eine Krankheit, hat das nicht nur merkliche Auswirkungen auf unser Leben, sondern kann auch massive finanzielle Folgen haben. Davor schützt die Grundfähigkeitsversicherung. Geht eine der versicherten Grundfähigkeiten verloren, zahlt sie eine monatliche Rente. Oft sind auch Fähigkeiten wie Feinmotorik, Bildschirmarbeit, Autofahren oder das Heben und Tragen schwerer Gegenstände mitversichert. Manche Anbieter ermöglichen Versicherten, auch Pflegebedürftigkeit oder psychische Erkrankungen miteinzuschließen. Auch wenn bei der Grundfähigkeitsversicherung die Berufstätigkeit nicht unmittelbar als solches abgesichert ist, sollten Interessierte darauf achten, dass alle für den Beruf notwendigen Fähigkeiten eingeschlossen sind. Bei Fliesenlegern kann das zum Beispiel das Hinknien, bei Büroangestellten das Tippen auf einer Tastatur sein. Eine Grundfähigkeitsversicherung ist für viele Menschen günstiger als eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Interessenten müssen vor dem Abschluss außerdem weniger Gesundheitsfragen beantworten.

