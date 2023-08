Digital Signage vom Weltmarktführer NoviSign. Einfach – effizient – professionell – sicher

Was ist eigentlich Digital Signage ?

Digital Signage ist überall. Sie können keine Straße entlang fahren, in kein Restaurant gehen, nicht Flughafen fahren oder die Schule besuchen, ohne überall auf Digital Signage zu treffen. Weil es überall um uns herum existiert, ist der Name ein Sammelbegriff für verschiedene Technologien, die auf sehr vielen unterschiedlichen Wegen für alle möglichen Arten von digitaler Beschilderung genutzt werden.

Auf das Wesentliche zusammengefasst, besteht Digital Signage also aus mindestens einer Bildschirmfläche, die aus einem bestimmten Grund einen Inhalt zeigt. Diese überaus „genaue“ Beschreibung ist der Hauptgrund dafür, dass die Komplexität einer Digital Signage Installation nicht jedem sofort ersichtlich ist. Der nächste Grund ist das breite Angebot von Digital Signage Anbietern, aus denen Sie aussuchen können.

Warum genau ist hier NoviSign eine perfekte Wahl ?

NoviSign glaubt fest daran, dass Digital Signage einfach zu bedienen sein muss.

Mit dieser Überzeugung hilft NoviSign bereits bei über 50.000 Bildschirmen auf 5 Kontinenten dabei, dynamische Digital Signage-Lösungen erfolgreich einzusetzen. Zu den Kunden von NoviSign zählen Disney, Ikea, Dole, Home Depot, die NASA, Nokia, Ferrari, Papa Johns Pizza und viele andere!

Mit NoviSigns umfassendem, webbasierten Online-Studio für Digital Signage-Software können Sie wunderschöne Digital Signage Inhalte erstellen. Mit über 20 Drag-and-Drop-Widgets zur Auswahl können Sie schnell und einfach ansprechende Inhalte entwerfen und verwalten, die Live-Streams in sozialen Medien, datengesteuerte Umfragen, unterhaltsame interaktive Spiele, Videos, RSS-Feeds und HD, Bilder, Lauftext, Wetter und vieles mehr enthalten können!

Die Digital Signage-Software von NoviSign wird als „Software as a Service“ (SaaS) verkauft, die die einfache Verwaltung dynamischer Digital Signage-Kampagnen von der Cloud bis hin zu IP-basierten Digital Signs weltweit ermöglicht. Von jedem PC, Laptop oder Smart Phone aus können Sie gezielt Nachrichten und Inhalte in beliebiger Größe an eine beliebige Anzahl von Standorten in Echtzeit übertragen.

Zudem bietet NoviSign ein extrem hohes Mass an Sicherheit und ist mittlerweile nicht nur mit vielen Auszeichnungen Marktführer in vielen Bereichen sondern ist nun sogar SOC-2 zertifiziert.

Wenn Sie also auf der Suche nach einer komfortablen, sicheren und einfach zu bedienenden Digital Signage Lösung sind, dann kommen Sie an NoviSign nicht vorbei.

NoviSign ist Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen

Kontakt

NoviSign LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

017641744999



http://www.novisign.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.