Was hilft gegen Schnarchen?

Vielfältige Ansätze und Möglichkeiten: von einfachen Hilfsmitteln bis zu CPAP, Operationen und individuell maßgefertigten Schnarchschienen

Frankfurt, 30. Januar 2025 – Schnarchen ist nicht nur störend. Es kann ernsthafte Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Das Fachlabor Orthos informiert über die unterschiedlichen Ansätze, wie Schnarchen verhindert werden kann. Orthos stellt individuell maßgefertigte Schnarchschienen vor, die sanft und effektiv für einen ruhigen Schlaf sorgen. Denn die ruhige, erholsame Nacht, bestimmt den guten Tag.

Ursachen erkennen und passende Maßnahmen ergreifen

Je nach Ursache und Schwere des Schnarchens gibt es verschiedene Lösungen. Das Spektrum reicht von einfachen Hilfsmitteln und Empfehlungen für Verhaltensänderungen, wie der Vermeidung bestimmter Schlafpositionen, über klassische Therapien wie Operationen bis zu individuell angepassten, zahnärztlichen Schnarchschienen.

Hausmittel und Verhaltensänderungen

Übergewicht kann durch Fettablagerungen die Atemwege verengen. Eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung helfen beim Abnehmen, was das Schnarchen reduzieren kann.

Ebenso der Verzicht auf Alkohol und Rauchen: Alkohol lässt die Rachenmuskulatur erschlaffen, während Rauchen die Atemwege reizt. Eine Reduktion beider Gewohnheiten kann zur deutlichen Verbesserung einer Schnarchproblematik führen.

Seitliche Schlafposition: Wer auf der Seite schläft, kann oft das Zurückfallen der Zunge in den Rachen und damit das Schnarchen verhindern.

Kopf höher lagern: Eine erhöhte Schlafposition kann helfen, die Atemwege offenzuhalten und den Luftstrom zu verbessern.

Regelmäßige Schlafroutine: Ein geregelter Schlafrhythmus kann die Schlafqualität verbessern und indirekt das Schnarchen mindern.

Hilfsmittel zur Schnarchreduzierung

Nasenclips und Nasenspreizer erweitern die Nasenlöcher und erleichtern die Atmung, was bei Schnarchen hilft, das durch die Nasenatmung verursacht wird.

Anti-Schnarch-Westen verhindern die Rückenlage, die oft Schnarchen fördert, und unterstützen so eine entspannte Seitenlage.

Ergonomische Kissen helfen, eine schnarch-mindernde Haltung einzunehmen.

Spezielle Sprays straffen das Rachengewebe und fördern eine ruhige Atmung.

Medizinische Lösungen und Therapien

CPAP-Therapie: Bei schwerer Schlafapnoe (nächtliche Atemaussetzer) wird eine Überdruckmaske verordnet, die die Atemwege offen hält und aktiv Sauerstoff zuführt. Sie gilt als sehr effektiv, wird jedoch von manchen Betroffenen als störend empfunden und daher häufig abgebrochen.

Operationen und Radiofrequenz-Therapie: In einigen Fällen können Eingriffe wie die Gaumenstraffung oder die Korrektur einer verkrümmten Nasenscheidewand erforderlich sein, um die Atemwege dauerhaft zu verbessern.

Bei Verdacht auf schwere Schlafapnoe werden die Ursachen des Schnarchens im Schlaflabor exakt analysiert, um die ideale Behandlungsmethode festzulegen.

Individuelle Schnarchschienen vom Zahnarzt oder Kieferorthopäden

Maßgefertigte Schnarchschienen (auch: Unterkieferprotrusionsschienen), wie die des Orthos Fachlabors, bieten eine komfortable und nicht-invasive Lösung für Betroffene. Diese individuell vom Zahnarzt oder Kieferorthopäden angepassten Schienen halten den Unterkiefer sanft in einer vorgeschobenen Position. Sie sorgen so für einen freien Atemweg und eine erholsame Nacht mit gesundem Schlaf.

Was hilft gegen Schnarchen? Ausführlichere Informationen finden Sie hier:

https://www.schlafharmonie.de/was-hilft-gegen-schnarchen

Über Orthos und SchlafHarmonie

Orthos ist seit über 40 Jahren ein vertrauensvoller Partner von Zahnarztpraxen und entwickelt hochwertige Produkte zur Kieferorthopädie und Schnarchtherapie – 100 % gefertigt an den beiden Laborstandorten in Frankfurt am Main und Weimar in Thüringen.

Die SchlafHarmonie-Schienen sind das Ergebnis jahrzehntelanger Expertise und engen Austauschs mit den Partnerpraxen. Mit der LunaSol-Schiene hat Orthos eine eigene Anti-Schnarchschiene entwickelt, die exklusiv von Orthos hergestellt wird. Mit dem Namen der Schiene weist Orthos darauf hin, wie wichtig eine erholsame Nacht (Luna = Mond) für einen guten, aktiven Tag (Sol = Sonne) ist. Das erfahrene Fachlabor stellt nicht nur modernste Technologien bereit, sondern bietet auch umfassende Fortbildungen sowie Unterstützung durch Fachberatung, um Praxen bestmöglich zu unterstützen.

Für weitere Informationen und Hilfestellung bei der Auswahl der passenden Therapie stehen das Orthos-Team und zahlreiche Partnerpraxen deutschlandweit, in Österreich und der Schweiz zur Verfügung. Patienten finden mehr Informationen auf https://www.schlafharmonie.de.

Wir von Orthos sind bereits seit 1983 als Kieferorthopädisches Fachlabor tätig.

Auf unsere Expertise vertrauen über 7.500 Zahnarzpraxen und Kieferorthopädische Praxen in ganz Deutschland und den Nachbarländern.

Wir von Orthos sind bekannt als Hersteller:

– der HarmonieSchiene von Orthos, der unsichtbaren Zahnkorrekturschiene,

– der SchlafHarmonie-Schienen, die Patienten ruhige, erholsame Nächte bringen,

– der AuraSchiene, einer exklusiv von Orthos hergestellten Aufbissschiene, die selbst der stärkste Knirscher nicht kaputt kriegt

– klassischer kieferorthopädischer Apparaturen,

– therapeutischer Schienen, individuellem Sportmundschutz und Präprothetik.

Darüber hinaus können unsere Partnerpraxen ihr Leistungsspektrum durch unser Seminarangebot sowie die Bereitstellung von Infomaterial und Werbemaßnahmen erweitern. So finden mehr Menschen den Weg in ihre Praxis.

Die Möglichkeiten in Therapie und Technik im Bereich Zahnmedizin entwickeln sich rasant weiter. Mit uns bleiben Zahnarztpraxen auf dem aktuellen Stand und können ihren Patientinnen und Patienten einfache, effektive und moderne Therapien anbieten.

