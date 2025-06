Was gibt es Neues bei der Spitta Akademie?

Neue Online-Fortbildungen der Spitta Akademie für Zahnarztpraxen, Dentallabore & Kieferorthopäden: Lehrgänge, Seminare & eLearning.

Balingen, Juni 2025 – Die Spitta Akademie, einer der führenden Anbieter für zahnmedizinische, zahntechnische und kieferorthopädische Fortbildung, baut ihr Angebot an praxisnahen Qualifizierungen weiter aus. Mit innovativen Formaten und topaktuellen Inhalten bietet sie Zahnärzten, Praxispersonal und Laborfachkräften neue Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung – ob im Online-Seminar, im strukturierten Online-Lehrgang oder flexibel per eLearning-Kurs.

Neue Online-Lehrgänge: Abrechnungsexperte, Dokumentationsmanager & KFO-Abrechnungsmanager

Ab sofort bietet die Spitta Akademie drei neue Online-Lehrgänge mit starkem Praxisbezug an:

-Abrechnungsexperte für die Zahnarztpraxis IHK (m/w/d) – Ein 6-tägiger Aufbaulehrgang für erfahrene Abrechnungsmanager, die ihre Kompetenzen vertiefen und ein IHK-Zertifikat erwerben möchten.

-Dokumentationsmanager für die Zahnarztpraxis IHK (m/w/d) – Ein 6-tägiger, IHK-zertifizierter Online-Lehrgang für zahnärztliches Fachpersonal, der vermittelt, wie man mit lückenloser und rechtssicherer Dokumentation den wirtschaftlichen Erfolg der Zahnarztpraxis sichert.

-KFO-Abrechnungsmanager IHK (m/w/d) – Ein 6-tägiger, IHK-zertifizierter Online-Lehrgang, der praxisnah und fundiert vermittelt, wie kieferorthopädische Leistungen korrekt, rechtskonform und wirtschaftlich abgerechnet werden – für alle, die in der KFO-Praxis Verantwortung übernehmen wollen.

Aktuelle Online-Seminare: Fachkompetenz gezielt vertiefen

Das Seminarangebot wurde um mehrere Fachthemen erweitert:

-Vereinbarungen mit Kassen- und Privatpatient*innen inkl. Analogberechnung nach § 6 Abs. 1 GOZ

-Das 1×1 der HKP in Zahnarztpraxen – Themenspezifische Schritt-für-Schritt-Anleitung für das EBZ zur optimalen Abrechnung zahnärztlicher Leistungen

-Power-Workshop zahnärztliche Abrechnung für Profis (2-tägig) – Aufbauseminar zur Vertiefung Ihrer Abrechnungskenntnisse

-Abrechnung funktionsanalytischer und funktionstherapeutischer Leistungen – Besonderheiten bei der Abrechnung von FAL- und FAT-Maßnahmen kennen und anwenden

-Wegweiser Alterszahnheilkunde – Konzepte, Therapie, Betreuung und Abrechnung sowie rechtliche Grundlagen

Diese Seminare vermitteln nicht nur aktuelles Abrechnungs-Know-how, sondern helfen auch, rechtssicher zu handeln und Fehler sowie Honorarverluste zu vermeiden.

Neue eLearning-Kurse: Fortbildung flexibel und praxisnah

Für alle, die unabhängig von Ort und Zeit lernen möchten, stehen ab sofort neue eLearning-Kurse bereit, z.B.:

-Digitaler Workflow in der Zahntechnik

-Praxismanagement – kompakt

-Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der Zahnarztpraxis

-Anforderungen an die Aufbereitung von Medizinprodukten in der Zahnarztpraxis

und viele weitere Themen, die den Arbeitsalltag direkt unterstützen.

Über die Spitta Akademie

Die Spitta Akademie mit Sitz in Balingen ist ein etablierter Anbieter beruflicher Fort- und Weiterbildungen in den Bereichen Zahnmedizin, Zahntechnik und Kieferorthopädie. Das bundesweite Angebot umfasst (Online-)Seminare, Webinare, eLearning-Kurse, (Online-) Lehrgänge und Fernlehrgänge – darunter anerkannte Aufstiegsfortbildungen wie die ZMV oder den Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen IHK (m/w/d). Entstanden aus dem renommierten Fernlehrinstitut dent.kom, vermittelt die Spitta Akademie seit über 25 Jahren praxisnahes Expertenwissen für Praxis- und Laborpersonal. Viele Kurse sind BZÄK/DGZMK-zertifiziert und können flexibel neben dem Beruf absolviert werden.

