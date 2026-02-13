Sie möchten wissen, was Sie dieses Jahr von der DWG Deutschen Wohnungsbaugenossenschaft eG erwarten können? Hier finden Sie die entsprechenden Informationen.

Bereits seit über 25 Jahren hat sich die DWG eG ihrem heutigen Satzungszweck verschrieben. Die Wohnungsversorgung der Mitglieder, also das Schaffen von lebenswertem und bezahlbaren Wohnraum. Über die Jahre hat die DWG eG aus Großwallstadt viele Erfahrungen gesammelt, die sich heute auszahlen. Dabei wurde ein erheblicher Immobilienbestand für die Mitglieder aufgebaut, der den Mitgliedern bereits jetzt zur Verfügung steht.

Die DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG wird sich nicht auf den Errungenschaften der Vergangenheit ausruhen und plant auch in 2026 die Erstellung von neuem Wohnraum. Nachdem in den letzten Jahren Objekte in Offenbach, Mainz und Aschaffenburg abgeschlossen wurden, steht nun ein Neubauprojekt in Bad Kreuznach – Rüdesheimer Straße an. Die DWG eG plant hier die Erstellung eines Mehrfamilienhauses mit über 50 Wohnungen. Die entsprechenden Genehmigungen wurden bereits erteilt. Derzeit arbeitet die Genossenschaft aus Großwallstadt an der Ausführungsplanung. Parallel dazu sind einige weitere Projekte in Anbahnung, zu der die DWG eG zu gegebenem Zeitpunkt berichten wird.

Die Bestandsmitglieder der DWG Deutschen Wohnungsbaugenossenschaft eG profitieren unverändert von vielen weiteren Vorteilen. So können Sie die Kaution in Raten erbringen, werden am Gewinn der Genossenschaft beteiligt, und können, sofern sie innerhalb der Einkommensgrenzen liegen, von staatlichen Förderungen profitieren. Mitglieder der DWG eG zahlen gerne auch regelmäßig im Rahmen der vermögenswirksamen Leistungen ein, und erhalten dafür Arbeitnehmersparzulage und Wohnungsbauprämie. Hierüber informiert die DWG eG proaktiv. Sofern eine Werbeeinwilligung vorliegt, kann es sein, dass auch Sie in 2026 von der 06967773904 kontaktiert werden. Ihren Antrag auf Beitritt können Sie selbstverständlich auch abseits des Telefons, in Ruhe, stellen.

Mitglieder der DWG eG profitieren also auch in Zukunft weiterhin von vielen Vorteilen der Genossenschaft und können sich darauf freuen, dass auch künftig weiterer Wohnraum durch die Genossenschaft aus Großwallstadt geschaffen wird.

Informationen zur DWG eG finden Sie auf der Website oder dem Blog der Genossenschaft.

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420



http://www.dwg-eg.de

