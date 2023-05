Was Banken und Finanzdienstleister in der Klimakrise leisten können

Neue Podcast-Folge diskutiert ESG-Förder- und Finanzpolitik im Banking

Die Ziele des Green Deals der EU sind mit einem großen Investitionsbedarf verbunden – es werden in den nächsten Jahrzehnten Billionen von Euro notwendig sein, um Nachhaltigkeits-Maßnahmen zu finanzieren. „Das kann die öffentliche Hand der EU-Staaten nicht alleine stemmen, daher wird dem privatwirtschaftlichen Banken- und Finanzdienstleistungssektor eine große Rolle bei der Steuerung der Kapitalflüsse, der Investitionsstärkung und der Kreditvergabepolitik zukommen, um einen Hebel für die Entwicklung und Finanzierung nachhaltiger Maßnahmen zu schaffen“, so movisco-ESG-Experte und Senior Manager Michael Junklewitz in der neuen Folge “ Was Finanzdienstleister gegen den Klimawandel tun können“ des Cash.Podcasts „Die Zwei & Dein Geld“.

Junklewitz weiter: „Aus unserer Sicht sind aber Versicherer, Finanzdienstleister, Makler und Vermittler und die gesamte Immobilienbranche genauso in der Plicht – und das ist auch eine Investition in die eigene Zukunft, denn schon in absehbarer Zeit wird kein großes Kundengeschäft mehr gemacht werden können ohne entsprechende echte ESG-zertifizierte ´grüne´ Produkte und Leistungen. Und der Hebel funktioniert nach beiden Seiten, denn bereits mit dem Inkrafttreten des neuen Lieferkettengesetzes fordern auch die Banken und Finanzdienstleister von ihren Zulieferern und Dienstleistern Transparenz bezüglich Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility. Experte Michael Junklewitz weiß, wovon er spricht, denn er hat auch seinen eigenen Arbeitgeber movisco AG in Bezug auf Nachhaltigkeit überprüft und beraten und mit seinen Maßnahmen der movisco AG zu einer EcoVadis Auszeichnung im Rating verholfen.

Mehr Informationen zum PodCast: https://www.movisco.de/blog/cash-podcast-die-zwei-und-dein-geld-michael-junklewitz-esg

Direkt zum Cash.Podcast von CASH: https://www.cash-online.de/a/michael-junklewitz-movisco-im-podcast-was-finanzdienstleister-gegen-den-klimawandel-tun-koennen-650638/

Die movisco AG mit Sitz in Hamburg, Bonn und Frankfurt ist eine spezialisierte Management- und IT-Beratung für Finanzdienstleistungsunternehmen und den Banking Sektor. movisco entwickelt Business Intelligence (BI)- sowie Data-Warehouse-Lösungen und berät ihre Kunden in den Bereichen Risikomanagement, Regulatorik, Unternehmenssteuerung und Finanzen.

