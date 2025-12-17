Was 30.000 Begegnungen über junge Menschen zeigen

Jugendcoach schreibt Reiseführer für weniger innere Einsamkeit

„Always Believe – The Art of Returning“ – Ein innerer Reiseführer für junge Menschen auf der Suche nach Tiefe und Verbundenheit

Wenn Daniel El Khatib über junge Menschen spricht, spricht er über Vertrauen, Mut und die Sehnsucht nach echter innerer Verbindung – und tut dies aus eigener Erfahrung. Der bundesweit aktive Jugendcoach aus Nordenham hat in den vergangenen Jahren mehr als 30.000 Jugendliche in Deutschland, Österreich und der Schweiz begleitet – an Schulen, in sozialen Einrichtungen und in Unternehmen. Seine Arbeit ist geprägt von seiner eigenen Geschichte und dem Weg aus innerer Einsamkeit hin zu Vertrauen und Verbundenheit. Nun veröffentlicht er sein erstes Buch: „Always Believe – The Art of Returning“, eine poetische und zugleich besondere Einladung, zur eigenen inneren Stimme zurückzukehren.

Ein Buch, das sich gezeigt hat

Eigentlich schreibt El Khatib seit zwei Jahren an einem Roman für junge Menschen, der 2026 erscheinen soll. Doch in den letzten Monaten wurde immer deutlicher, dass zunächst etwas anderes entstehen wollte. Durch zahlreiche persönliche Nachrichten, Briefe und Gespräche spürte er den tiefen Wunsch junger Menschen nach Halt und Orientierung – einen Wunsch, den er aus seiner eigenen Jugend sehr gut kennt.

„Oft hörte ich den Wunsch nach Möglichkeiten und Räumen, in denen sich junge Menschen selbst wieder näherkommen und fühlen können, wer sie eigentlich sind – besonders dann, wenn sie sich innerlich einsam fühlen“, so El Khatib.

Die Suche nach dem eigenen Ich und das Erfahren von Vertrauen sind zentrale Bestandteile seiner Arbeit an Schulen, in denen er bislang mit über 1.000 Klassen zu den Themen Selbstvertrauen, Verbundenheit und Mental Health arbeiten durfte. Ein Angebot, das Schulen besonders schätzen, da es Schüler*innen emotional stärkt, soziale Konflikte reduziert und nachhaltig zu einem gesünderen Miteinander beiträgt.

Nun gibt es einen Teil seiner Arbeit in Buchform. So entstand „Always Believe – The Art of Returning“ – kein Ratgeber, keine Methode, keine Anleitung, sondern eine Sammlung von Gedanken, Erfahrungen und Impulsen, die sich, wie der Autor selbst sagt, „als Buch gezeigt haben“. Ein Begleiter für Momente, in denen das Leben Fragen stellt, die lauter sind als jede Antwort.

Ein innerer Weg zurück zu sich selbst

Das Buch richtet sich an alle, die ahnen, dass es „mehr“ geben muss: mehr Tiefe, mehr Verbundenheit, mehr Echtheit. Es erzählt von Vertrauen und Loslassen, vom Mut zu fühlen und von der Liebe, die bleibt, wenn alles andere geht.

Vor allem aber öffnet es einen Raum, in dem Leserinnen und Leser sich selbst ehrlicher, liebevoller und bewusster begegnen können.

„Vielleicht erinnert es dich an etwas, das du längst weißt“, schreibt El Khatib. „Vielleicht berührt es dich. Vielleicht begleitet es dich einfach ein Stück. Und vielleicht beginnt genau dort das, was wir Wunder nennen.“

Ein Mensch, der zuhört – und daran erinnert, wer wir sind

Daniel El Khatib ist Jugendcoach, Speaker und Breathwork-Instructor für verbundenes Atmen. Seine Arbeit kreist um Themen wie innere Einsamkeit, Vertrauen und die Rückverbindung zum eigenen Wesen – Themen, die ihn selbst über viele Jahre begleitet und geprägt haben. In über 1.000 Workshops stärkte er bereits die Gestaltungskraft junger Menschen und ermutigte sie, neue Perspektiven auf sich selbst und ihr Leben zu entdecken.

Über seine Arbeit wurde unter anderem in der Men“s Health, der ARD und der Fachzeitschrift Pädagogik berichtet. Sein Ansatz verbindet tiefes menschliches Verständnis mit dem Wunsch, Menschen an die Kraft zu erinnern, die in jedem von uns lebendig ist.

Ethictrain e. V. – Ein Raum für junge Menschen

Gemeinsam mit mehreren Wegbegleitern gründete El Khatib 2021 den gemeinnützigen Verein Ethictrain e. V. in Nordenham – einen Ort, der Jugendlichen aus ganz Norddeutschland Raum für innere Verbindung und die Stärkung des Vertrauens in das eigene Selbst schenkt. Monatlich treffen sich hier junge Menschen, um Erfahrungen zu teilen und Möglichkeiten kennenzulernen, die aus der Einsamkeit in die Verbundenheit führen – mit sich selbst.

Der Verein ist Ausdruck dessen, was Daniel El Khatib und sein Team beruflich wie persönlich antreibt: Menschen dabei zu unterstützen, sich selbst wieder zu entdecken und aus dieser inneren Verbundenheit heraus zu handeln.

Ein Buch, das nicht Antworten verspricht, sondern Begegnungen ermöglicht

„Always Believe – The Art of Returning“ ist weit mehr als ein Debüt. Es ist eine Möglichkeit, jungen Menschen und allen Suchenden einen sanften, klaren Begleiter an die Hand zu geben – für die leisen Momente im Leben, in denen man spürt, dass ein Wendepunkt möglich ist.

Ein Buch, das nicht erklären will, sondern zurückführt: zur eigenen Stimme und zu dem, was möglich werden kann.

Portrait

Daniel El Khatib ist Youth Coach, Speaker und Breathwork-Instructor für verbundenes Atmen. In mehr als 1.000 Workshops hat er über 30.000 junge Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz inspiriert – Vertrauen in sich selbst und das Leben auf einer tieferen Ebene zu erfahren, in echter Verbundenheit zu sein und sich selbst bewusster und mitfühlender zu begegnen.

Daniel zählt zu den herausragenden Coaches für ganzheitliches Wachstum junger Menschen. Seine Arbeit und seine Worte entspringen dem tiefen Wunsch, Menschen daran zu erinnern, wer sie sind, und an die Kraft, die in jedem von uns lebendig ist.

Als „Motivations-Wunder für junge Menschen“ (Men’s Health) zählt Daniel zu den herausragenden Coaches, die junge Menschen auf dem Weg zu innerer Verbundenheit und tiefem Vertrauen begleiten.

Ob in Unternehmen, Institutionen oder mit über 1.000 Schulklassen: Mit gelebter Authentizität und inspirierender Präsenz schafft er Räume, die bewegen. Seit über 16 Jahren begleitet Daniel junge Menschen

in Deutschland, Österreich und der Schweiz – getragen von Energie, Vertrauen und gelebten Werten.

Aus der intensiven Arbeit mit über 30.000 jungen Menschen in kleinen Gruppen ist eine besondere Erfahrung entstanden – eine bedeutende Tiefe, die seinen ganzheitlichen Ansatz prägt.

Firmenkontakt

Daniel El Khatib

Daniel El Khatib

Friedrich-Ebert-Straße 37a

26954 Nordenham

015208960266



http://www.daniel-elkhatib.de

Pressekontakt

Daniel El Khatib

Daniel El Khatib

Holzmindener Weg 2

26954 Nordenham

015208960266



http://www.daniel-elkhatib.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.