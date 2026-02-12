Warum werden durch Jobglück Glückliche Unternehmen auch erfolgreich?

Glückliche Unternehmen haben engagierte, produktive und loyale Mitarbeitende. Denn wer Jobglück ermöglicht, steigert Erfolg, Bindung und Attraktivität.

Ist ein Mitarbeiter erfolgreicher, wenn er glücklich ist oder wenn er unzufrieden ist?

Keine Frage: wenn er glücklicher ist. Alle Studien dazu bestätigen diesen Zusammenhang. Dummerweise sind aber Millionen von Beschäftigten in ihrem Job eher unzufrieden oder sogar vollkommen frustriert. Zigtausende schleppen sich tagtäglich mies gelaunt zur Arbeit. Und dann wundern sich die Führungskräfte und Unternehmen, dass die Leistungsbereitschaft ihrer Mitarbeitenden sinkt, sie nur mittelmäßig motivierte Arbeitsleistung abliefern und der Erfolg ausbleibt.

Offensichtlich ist es nicht mehr möglich die Beschäftigten mit den bisherigen (Führungs-)Ideen zu engagierter Arbeit zu motivieren. Wir müssen Zusammenarbeit neu denken!

Was zeichnet Glückliche Unternehmen aus?

Eigentlich schon immer, aber heutzutage erst recht, möchten die Menschen, egal welcher Altersstufe, von Ihren Unternehmen mehr als nur Gehalt. Die Jüngeren machen es den Älteren vor: Arbeit soll sinnstiftender Teil des Lebens sein und nicht Schmach und Dauerärgernis. Auch im Job seine Zufriedenheit zu finden und nicht nur wie früher im Privatleben, ist der neue Anspruch. Work-Life-Balance reicht nicht mehr. Sie wollen auch im Kontext von Arbeit ihre Balance erreichen!

Führungskräfte, die aber die Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden nicht genügend auf ihrem Radar haben oder der Auffassung sind, sie sollen (gefälligst) funktionieren, werden diese Menschen nicht mehr zu engagierter Arbeit bewegen können. Mit der Haltung: „Wenn es Ihnen hier nicht passt, dann gehen Sie doch“ oder „Wir sind nicht zum Vergnügen hier, hier wird gearbeitet“, werden Führungskräfte in Zukunft unweigerlich scheitern.

Die Lösung: Gebt den Menschen, wonach sie fiebern. Gebt ihnen die Chance auf Jobglück. Denn dann sind sie zu Spitzenleistung bereit.

Was bedeutet Jobglück?

Jobglück bedeutet, die Menschen arbeiten nicht nur gerne, sondern auch noch gerne für ihr Unternehmen!

Versuchen Sie also nicht, Ihre Mitarbeitenden zur Zielerreichung zu motivieren oder zu treiben, sondern unterstützen Sie sie beim „Gernemachen“. D.h. Geben Sie ihnen Tätigkeiten, die zu ihnen passen und unterstützen Sie sie dann bei ihrem Jobglück. Dann werden sie ihrer Tätigkeit gerne nachgehen und schon von sich heraus mit großer Leistungsbereitschaft und Motivation ein brillantes Ergebnis generieren. Das zeichnet Glückliche Unternehmen aus.

Warum gewinnen in Glücklichen Unternehmen alle?

Glückliche Unternehmen sind erfolgreicher, weil das Jobglück der Beteiligten kooperatives „gutmachen“ bewirkt und deshalb weniger Reibungsverluste den Erfolg dieser Unternehmen schmälern und zudem gemeinsames großes Engagement der Beteiligten ihn erhöht. Deshalb ist der Erfolg in Unternehmen mit hoher Mitarbeiterzufriedenheit ein logisches Ergebnis.

Glückliche Mitarbeitende und großer wirtschaftlicher Erfolg führen dazu, dass alle in diesem Glücks- und Erfolgsspiel gewinnen: Alle Mitarbeitenden, alle Führungskräfte und das Unternehmen. Solche Unternehmen sind außergewöhnlich. Sie leuchten. Sie werden zur attraktiven Arbeitsgebermarke. Deshalb binden sich ihre Mitarbeitenden bereitwillig an ihr Unternehmen und Talente wollen in so einer wert(-e)vollen Unternehmenswelt mitarbeiten.

Literatur zu Jobglück und Glückliche Unternehmen:

Achim Pothmann: „Jobglück – Wie du den Montag lieben lernst“, Humboldt-Verlag, Hannover 2020, 2. Auflage, Seite 66-103.

Achim Pothmann: „Glückliche Unternehmen. Wie Erfolg selbstverständlich wird“, BoD, Norderstedt 2021. Seite 20-25

Achim Pothmann: „Die Zukunft der Unternehmen – Und was es für den Sprung in eine erfolgreiche Zukunft braucht“, BoD, Norderstedt 2024.

Die GlücksPyramide der Unternehmen: Glückliche Unternehmen durch glücklich-erfolgreiche Führung, in: Andrea Fischer und Christin Prizelius (Hrsg.): Viele Wege führen zum Glück – Experten stellen vor. Springer Heidelberg 2021, Seite 87–97.

Dipl. Kfm. Dr. phil. Achim Pothmann ist einer der führenden Experten zu den Themen Arbeitswelt der Zukunft, Jobglück und Glückliche Unternehmen im D-A-CH-Raum. Er liefert wegweisende Methoden, die Unternehmen auf den fundamentalen Wandel der Arbeitswelt vorbereiten und sie zukunftsfähig machen.

Als Wirtschaftswissenschaftler, Hochschuldozent (Fachbereich New Work/ Leadership) sowie Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der SchuhHouse-Geschäfte mit 8 Standorten in NRW bewies er bereits vor Jahren, wie zukunftsweisende Zusammenarbeit und Führung den wirtschaftlichen Erfolg sichern.

Als Pionier für diese Art der Unternehmensführung, galt er als »Leuchtturm« für seine Branche (Handelsjournal, 06/2017). Heute begeistert er als Speaker, Berater und Buchautor Unternehmen und Führungskräfte, die sich erfolgreich für die Zukunft aufstellen wollen.

Kontakt

Dr. Achim Pothmann

Achim Pothmann

Bahnhofstr. 17

59423 Unna



https://drpothmann.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.