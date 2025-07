Warum Style kein Größenlabel braucht: Cita Maass über inklusive Mode & Selbstbewusstsein

Interview mit Cita Maass

Gerade als wir dachten, die Body-Positivity-Bewegung habe etwas erreicht, stellt Social Media Körper wieder vermehrt zur Diskussion. #SkinnyTalk schlägt auf TikTok virale Wellen und Algorithmen setzen ungefragt Abnehm-Tipps unter Outfit-Posts von Curvys. Der „Skinny-Trend“ feiert ein Comeback – und mit ihm die toxische Botschaft, nur schlanke Body Types wären modetauglich. Hier setzt Cita Maass ein wohltuendes Gegenstatement – mit Outfits, die selbstbewusst Raum einnehmen. Ihre neue Kollektion co-created by ABOUT YOU feiert feminine Silhouetten, ohne zu verstecken oder zu exotisieren.

Fashion, Femininität & Selbstbewusstsein

PlusPerfekt – Magazin für Diversity in Fashion – sprach mit Cita Maass über den gesellschaftlichen Rückschritt bei Body-Akzeptanz und wie SkinnyTalk Frauen beeinflusst. Es geht um Inklusion als Aktivismus und warum ihre Designs bewusst betonen, statt zu verstecken. Cita verrät, warum Leinen für sie ein Gamechanger ist und, dass wir die Macht der Sichtbarkeit nicht unterschätzen sollten. True-to-Size ist eine Notwendigkeit, die hilft gesellschaftliche Normen aufzubrechen.

Cita, deine Looks stehen für femininen Chic. Wie spiegelt sich das in den Designs wider?

Cita Maass: Femininer Chic bedeutet für mich: starke Silhouetten, fließende Stoffe und Details, die die weibliche Figur feiern – ganz ohne sie zu verstecken. Das spiegelt sich auch in meiner Marke mit ABOUT YOU wider. In meinen Designs findest du bewusst gesetzte Taillen, schmeichelnde Ausschnitte und verspielte Elemente wie Volants oder Raffungen, die Weiblichkeit unterstreichen, ohne klischeehaft zu wirken.

Hier klicken um das komplette Interview “ Warum Style kein Größenlabel braucht mit Cita Maass“ auf PlusPerfekt.de zu lesen

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 48

97267 Himmelstadt

09364 8157951



https://www.PlusPerfekt.de

Bildquelle: About You