Warum sollten Sie den Coachinglehrgang der HELP Akademie besuchen?

Weil Coaching mehr ist als Technik…

Weil Coaching mehr ist als Technik – es ist Haltung, Bewusstsein und Verantwortung.

Der Coachinglehrgang der HELP Akademie begleitet Sie auf dem Weg zu einer professionellen, authentischen und tragfähigen Coachingidentität.

Sie erwerben nicht nur fundiertes, methodenübergreifendes Coachingwissen, sondern entwickeln innere Klarheit, Präsenz und Sicherheit im Umgang mit Menschen und komplexen Veränderungsprozessen. Die Ausbildung verbindet fachliche Tiefe mit intensiver Selbstreflexion und praxisnaher Anwendung – so entsteht echtes Können statt reiner Theorie.

Ein besonderer Mehrwert ist die bewusste Integration digitaler Tools und Künstlicher Intelligenz. Sie lernen, KI verantwortungsvoll im Coachingprozess einzusetzen und Ihr Coaching-Business zeitgemäß und authentisch sichtbar zu machen – ohne die menschliche Dimension zu verlieren.

D er Lehrgang wurde von einem erfahrenen Dozententeam entwickelt, das selbst seit vielen Jahren erfolgreich im Business- und Life-Coaching tätig ist. Sie profitieren von persönlicher Begleitung, realen Praxisbeispielen und einem hohen Qualitätsanspruch. Lernen findet in einem wertschätzenden, sicheren Rahmen statt, der Wachstum und Entwicklung ermöglicht.

Mit rund 200 Unterrichtseinheitender HELP Akademie, einem modularen Aufbau und überwiegend online stattfindendem Unterricht am Abend und an Wochenenden lässt sich die Ausbildung optimal in Ihr Berufs- und Privatleben integrieren.

Ob Sie ein eigenes Coaching-Business aufbauen, Ihre Führungs- und Kommunikationskompetenzen vertiefen oder Ihrem beruflichen Wirken mehr Sinn und Tiefe verleihen möchten – der Coachinglehrgang der HELP Akademie bietet Ihnen Orientierung, Struktur und eine anerkannte Zertifizierung.

Wenn Sie bereit sind, sich selbst weiterzuentwickeln, um andere professionell begleiten zu können, ist dieser Lehrgang der richtige nächste Schritt. Wir beratenSie gerne: info@help-akademie.de und T: 089215459-20

Die Help-Akademie, staatlich anerkannte Erwachsenen-Bildungseinrichtung in München

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

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Fürstenrieder Strasse 279

81377 München

089-21 54 59 20



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