Warum Social Media für Unternehmen wichtig ist

Social Media Marketing – das sollten Sie darüber wissen!

Social Media Marketing ist als Marketing Methode heute bereits unverzichtbar. Wir erklären in diesem Beitrag, warum diese noch relativ junge Marketing Strategie so erfolgreich ist und geben Tipps für erfolgreiches Social Media von Unternehmen. Der Begriff umfasst Methoden, die es ermöglichen, durch nachhaltige Präsenz in sozialen online Medien Wünsche und Bedürfnisse von Zielkunden zu erfahren und auf diese Weise Marketingziele zu erreichen. Denn Soziale Netzwerke übernehmen heute die Funktion von Online-Plattformen und versetzen Unternehmen in die Lage, mit Kunden direkt in Kontakt zu treten. PR-Aktivitäten und Marken Branding können auf diese Weise zielgerichtet umgesetzt werden. Das Seeding der einzelnen Werbe- und PR-Maßnahmen erfolgt über unterschiedliche zielgruppenfrequentierte Kanäle.

Welche Vorzüge bietet Social Media Marketing?

Durch aktive Kommunikation in Sozialen Medien können werbetreibende Unternehmer aktiv mit Kunden und Interessenten in Kontakt treten. Wünsche und Bedürfnisse von Zielkunden (etwa eine rasche und zuverlässige Lieferung bestellter Produkte) werden auf diese Weise rasch erkannt, auch sich abzeichnende Trends können zuverlässig ermittelt werden. Positive Meldungen werden über die Viralität des Internets blitzschnell verbreitet, Kritikern kann mit sachlichen Argumenten der Wind aus den Segeln genommen werden. Dies bewirkt auch eine vorteilhafte Außendarstellung des Unternehmens sowie ein wirksames Branding der Marke. Positive Kommentare in sozialen Netzwerken sorgen überdies für ein vorteilhaftes Ranking der Unternehmens-Webseite in den Ergebnislisten relevanter Suchanfragen. Dabei ist Kontinuität sehr wichtig, nur dann wird sich ein entsprechender Erfolg einstellen.

Interaktiver Kontakt mit der Zielgruppe mit Social Media Marketing

Softwareapplikationen wie Google Alerts können bei derartigen Vorhaben vor allem im Bereich des Monitoring sowie der Aufbereitung gewonnener Informationen helfen, indem sie gezielt nach themenrelevanten Beiträgen scannen. Ferner sollten die Gespräche mit maßgeblichen Zielkunden nach Likes, Shares und Comments mittels Tools schnellstmöglich ausgewertet und die Ergebnisse in zukünftige Kampagnen einfließen. Social Media Marketing ist als noch relativ neue Marketing-Disziplin hervorragend geeignet, durch den interaktiven Kontakt mit der Zielgruppe den PR-Aktivitäten eines Unternehmens im Netz mit kalkulierbaren finanziellen Mitteln entsprechende Aufmerksamkeit und Reichweite zu verschaffen. Mit modernsten Software Tools ausgewertet, können die Erkenntnisse aus Talks in sozialen Netzwerken die Kundenbetreuung sowie das Marketing neu definieren und neue Produkte hervorbringen, die den gestiegenen Bedürfnissen der Verbraucher besser entsprechen.

