Warum Sie als Paar gegenüber Singles Geld sparen

Der Valentinstag ist grade erst vorbei, wird traditionell aber von vielen genutzt, um den Liebsten Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegenzubringen. Das Glück, den richtigen Partner gefunden zu haben, bietet jedoch nicht nur auf persönlicher Ebene viele Vorteile. Auch in finanzieller Hinsicht kann sich eine Beziehung durchaus lohnen.

1. Wohnen

So beispielsweise, wenn es um das Thema Wohnen geht. Zwar haben Singles mit 70 m2 pro Kopf durchschnittlich mehr Platz zur Verfügung als Paare mit rund 30 m2 pro Person. Dafür wohnen sie im Verhältnis aber auch deutlich teurer. Denn: Mehr Fläche bedeutet auch höhere Ausgaben.

Geben Alleinstehende laut Statistischem Bundesamt knapp 40 Prozent ihres Einkommens für Wohnkosten aus, beläuft sich dieser Anteil bei zwei Erwachsenen auf gerade einmal 25 Prozent.

2. Steuern

Als Paar gilt nicht nur beim Wohnen: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Auch im Bereich Steuern können Sie mit Ihrem Partner zusammen einiges an Geld sparen. Verheiratete Paare und eingetragene Lebenspartner profitieren vom sogenannten Ehegattensplitting.

Das heißt, das Finanzamt addiert Ihr Einkommen mit dem Ihres Partners, halbiert diese Summe und berechnet für eine Hälfte die Einkommensteuer. Dieser Betrag wird dann wieder verdoppelt und ergibt die finale Einkommenssteuer, die Sie als Ehepaar zahlen müssen.

Dieser vergünstigte Splittingtarif lohnt sich vor allem dann, wenn der Gehaltsunterschied zwischen den Partnern sehr groß ist.

3. Versicherung

Wohnen Sie als Paar zusammen, können Sie sich aber nicht nur die Kosten für Miete, Strom, und Heizkosten flexibel untereinander aufteilen. Auch viele Versicherungen wie eine Privathaftpflicht- oder Hausratversicherung genügen dann in einfacher Ausführung pro Haushalt. Hier können Sie auch ohne Trauschein gut sparen.

Sie möchten mit Ihrem Partner zusammenziehen oder sich generell informieren, welche Wohn-Alternative sich Ihnen als Paar bietet?

Seit 1872! PSD Bank Hannover e.G. – Ihr Geheimtipp.

Geheim aber oho: PSD Bank Hannover! Kunden, die uns bereits entdeckt haben, sind sehr zufrieden mit uns und unseren Dienstleistungen. Das belegt auch das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Wirtschaftsmagazins EURO, worin wieder zahlreiche Kundenstimmen eingeflossen sind. Zum achten Mal in Folge wurde die Gruppe der PSD Banken als „Beliebteste Regionalbank“ ausgezeichnet.

Was uns seit 1872 so erfolgreich macht?

Wir sind anders als die anderen Banken: Wir, die PSD Bank Hannover, gehören zu der ältesten Direktbankengruppe Deutschlands und vereinen die Vorteile einer Direktbank mit denen einer Filialbank!

Die PSD Hannover eG ist eine beratende Direktbank für Privatkunden für die Regionen Hannover, Celle, Peine, Wolfsburg, Hildesheim, Stadthagen, Wunstorf, Soltau und Uelzen. Sie wurde vor mehr als 140 Jahren als Selbsthilfeeinrichtung für Mitarbeiter der Post gegründet. Von den über 56.000 Kunden sind heute viele Angestellte aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern. Ihre Aufträge werden per Telefon an 365 Tagen im Jahr entgegen. Oder sie nutzen das kostenlose Onlinebanking. Persönliche Beratungen finden im KundenCenter in Hannover-Vahrenwald oder in unserer Nanofiliale in Bückeburg statt. Anrufe werden immer persönlich beantwortet, automatische Anrufbeantwortungssysteme gibt es nicht. Der Verzicht auf ein kostenintensives Filialnetz und ein strenges Kostenmanagement im Dienste des Kunden ermöglichen es der PSD Bank, ihre Wettbewerbsvorteile in Form besonders günstiger Konditionen weiterzugeben.

Kunden der PSD Bank genießen die Vorteile einer fairen Genossenschaftsbank: Entsprechend der genossenschaftlichen Satzung werden sie mit bestmöglichen Konditionen, individuellem Service und bedarfsgerechten Angeboten gefördert. Alle Kunden und Mitglieder erhalten gleich gute Konditionen – Lockangebote mit Kleingedrucktem gibt es nicht.

Die Angebote der PSD Bank Hannover eG gehen vom flexiblen Geldanlageprodukten bis hin zu fairen Privatkrediten und Baufinanzierungen mit persönlicher Beratung und individueller Finanzierungsplanung.

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

