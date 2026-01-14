Warum Sicherheit und Vertrauen 2026 über den Erfolg von KI entscheiden

2025 war das Jahr, in dem KI endgültig im Zentrum der Unternehmensstrategien ankam. Der “ State of AI Report 2025“ von Box zeigt: Unternehmen, die KI bereits produktiv einsetzen, verzeichnen im Durchschnitt 37 % höhere Produktivität, und mehr als 60 % planen, KI in den kommenden zwei Jahren breiter auszurollen.

2026 wird KI zum strategischen Kern

Der Report “ Becoming an AI-first Company“ verdeutlicht, dass der Erfolg von KI-Implementierung nicht allein von der Technologie abhängt. Entscheidend sind Datenqualität, Governance und der der Umgang dem größten und bisher am wenigsten erschlossenen Informationsschatz: 90% der Daten in Unternehmen liegen unstrukturiert vor. Ein enormes Potenzial, das es zu erschließen gilt. Unstrukturierte Daten – Verträge, E-Mails, Berichte, Kunden- und Schadendokumente – sind der Rohstoff, der KI wirklich leistungsfähig macht. 2025 hat den Grundstein gelegt, damit Unternehmen diese Inhalte besser strukturieren, klassifizieren und in Workflows einbinden. Das Ziel: KI dort einzusetzen, wo Arbeit entsteht.

Die Erkenntnis aus 2025 lautet daher: Unternehmen, die ihre Informationsarchitektur modernisieren, werden 2026 deutlich schneller skalieren.

Warum Sicherheit 2026 an Bedeutung gewinnt

Mit immer leistungsfähigeren KI-Agenten steigt auch der Bedarf an klaren Kontrollmechanismen. Agenten können Inhalte analysieren, Entscheidungen vorbereiten und Prozesse automatisieren. Dafür benötigen sie aber Zugriff auf Daten, die gleichzeitig geschützt bleiben müssen. Damit entsteht ein neues Sicherheitsprinzip, das 2026 zentral sein wird:

Datenzugriffe und KI-Workflows müssen strikt getrennt bleiben.

Sicherheitsmodelle, die auf reaktiven Kontrollen basieren, reichen dafür nicht mehr aus. Unternehmen müssen Sicherheitsarchitekturen schaffen, die von Zero Trust über Überprüfbarkeit bis hin zur agentenbasierten Governance KI nativ mitdenken. Sicherheit wird damit nicht mehr als Hürde gesehen, sondern als Voraussetzung für produktive KI-Nutzung.

Vor diesem Hintergrund hat Box 2025 mit Box Shield Pro eine neue Generation von Sicherheitsfunktionen vorgestellt, die exakt auf die Herausforderungen der AI-First-Ära zugeschnitten sind. Die Lösung kombiniert moderne Content Security mit KI-basierten Funktionen wie:

1.AI Classification Agent: Automatische, kontextbewusste Klassifizierung großer Mengen unstrukturierter Inhalte.

2.Ransomware Activity Detection: Erkennung manipulativer Endpunktereignisse wie Massenverschlüsselungen in Minuten und sofortige Wiederherstellung kompromittierter Dateien.

3.AI Threat Analysis Agent: Automatisch generierte Zusammenfassungen von Sicherheitsereignissen für schnelle Priorisierung und verbesserte Incident Response.

Diese Funktionen zeigen, wie sich Sicherheit vom reinen Schutzmechanismus zum produktiven Bestandteil von KI-Workflows entwickelt. 2026 wird dieses Zusammenspiel besonders für regulierte Branchen wie Versicherungen, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen zur Notwendigkeit.

Box startet mit praktischen Anleitungen: 2026 wird das Jahr der Umsetzung

Nachdem Box 2025 mit „Becoming an AI-first Company“ die strategische Grundlage geschaffen hat, beginnt nun die Phase der konkreten Umsetzung. In einer Reihe Blogartikel bietet Box praxisnahe Leitfäden, die Unternehmen Schritt für Schritt zeigen, wie sie KI strategisch einführen, organisatorisch verankern und operativ skalieren können. Zum Beispiel durch:

-AI-Fähigkeiten & Einsatzmöglichkeiten: Mitarbeitende befähigen, KI sicher und effektiv zu nutzen.

-AI-native Workflows: KI wird Teil bestehender Prozesse, nicht ein separates Tool.

-Organisatorische Ausrichtung: Verantwortlichkeiten, Prioritäten und Richtlinien klar definieren.

2026 verschiebt sich der Fokus von „Was ist möglich?“ zu „Wie setzen wir es konkret um?“. Unternehmen, die KI mit Sicherheit, Transparenz und Governance verbinden, schaffen intern und extern Vertrauen. Dieses Vertrauen wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil in einer zunehmend automatisierten Wirtschaft.

„2026 wird der Einsatz von KI unumkehrbar sein. Erfolgreich sind die Unternehmen, die KI-Agenten wirklich in ihre täglichen Abläufe einbauen und KI ganzheitlich betrachten: Das bedeutet, Produktivitätssteigerungen, Workflow-Automatisierung und völlig neue Funktionen zu kombinieren, um einen ROI zu erzielen, den Teams sehen und Kunden spüren können.“, sagt Michael Pietsch, Vice President DACH & Eastern Europe bei Box. „Die stärksten Player bauen KI mit klarer Governance, vertrauenswürdigen Daten und einigen wenigen, aber wirkungsvollen „Big Bet“-Agenten auf Unternehmensebene auf. Sie automatisieren mit Zuversicht und öffnen so die Tür zu völlig neuen Geschäftsmodellen.“

„Die Entscheider im Bereich Cybersicherheit von 2026 werden diejenigen sein, die erkennen, dass KI kein Allheilmittel ist, sondern ein leistungsstarker Beschleuniger innerhalb eines disziplinierten, gut verwalteten Sicherheitsprogramms.“, sagt Heather Ceylan, CISO bei Box. „Vertrauen und Transparenz werden 2026 zu echten Wettbewerbsvorteilen.“

Lesen Sie jetzt hier und hier die ersten beiden Blogartikel, dem praktischen Guide für AI-first Unternehmen.

Über Box:

Box (NYSE:BOX) ist der führende Anbieter für intelligentes Content Management. Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Zusammenarbeit zu fördern, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, wichtige Inhalte zu sichern und Geschäftsabläufe mit KI zu transformieren. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit für führende globale Unternehmen wie AstraZeneca, JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Der Hauptsitz von Box befindet sich in Redwood City, Kalifornien, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Besuchen Sie box.com, um mehr zu erfahren. Und besuchen Sie box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Aufgaben zu erfüllen.

