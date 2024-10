Warum sich Frauen gegenseitig mehr Komplimente machen sollten

Kleine Gesten – große Wirkung

Kennen Sie den Satz „Ach dafür nicht!“, wenn sich jemand bei Ihnen bedankt. Oder antworten Sie auch immer, wenn jemand sagt, Ihre Arbeit sei großartig, mit „Ach, das mache ich schon seit Jahren“? Viele Frauen haben Schwierigkeiten, Komplimente anzunehmen oder zu machen, obwohl sie in vielen Berufen so wichtig sind. Komplimente, die man als Frau an seine Kundinnen oder Mitarbeiterinnen verteilt, sind allerdings tagtäglich ein wunderbares Werkzeug, andere glücklich zu machen!

Komplimente machen glücklich

In den meisten Branchen in unserer Arbeitswelt arbeiten Menschen tagtäglich daran, das Beste aus jemand anderen herauszuholen. Wussten Sie, dass Komplimente eines der effektivsten Werkzeuge sind, um bei Kundinnen und Kolleginnen langfristig positive Motivation und Zufriedenheit zu erzeugen? Sie sind einfach zu handhaben und haben eine enorme Wirkung!

In einer Welt, die von Konkurrenzdenken und hohen Erwartungen geprägt ist, können Komplimente einen Unterschied machen. Manchmal bedarf es nur eines kleinen, aber aufrichtigen Kompliments, und Ihre Kundinnen und Kolleginnen „fliegen“. Die Zeiten, in denen viele Frauen als „stutenbissig“ oder mit dem Begriff „Zickenalarm“ bezeichnet wurden, sind längst vorbei. Zunehmend erkennen wir Frauen, dass es sinnvoll ist, sich gegenseitig zu unterstützen und zu motivieren. Dies kommt letztendlich allen zugute.

Selbstbewusstsein stärken

Während der oft stressigen Arbeitszeit können wir durch ehrlich gemeinte Komplimente einen positiven Unterschied machen. Wenn Sie einer Kundin für ihr neues Kleid oder einer Kollegin für ihre kreative Arbeit ein Kompliment machen, erinnern Sie sie daran, dass sie wertvoll und einzigartig sind. Dies stärkt ihr Selbstbewusstsein und fördert ein positives Selbstbild. Komplimente helfen, die besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten jeder Person anzuerkennen, und unterstützen uns in unserer täglichen Arbeit.

Solidarität und Zusammenhalt fördern

Frauen, die häufig eng im Team zusammenarbeiten, teilen oft ähnliche Herausforderungen. Ein Kompliment an eine Kollegin oder Mitarbeiterin kann ihr zeigen, dass ihre Arbeit gesehen und geschätzt wird, und stärkt den Zusammenhalt. Eine unterstützende Atmosphäre im Team verbessert nicht nur das Arbeitsklima, sondern auch die Qualität der Dienstleistungen, die man seinen Kundinnen bietet. Gemeinsam sind wir Frauen stärker, und das sollte sich in der täglichen Kommunikation widerspiegeln.

Positive Energie verbreiten

Komplimente haben die Kraft, positive Energie zu verbreiten. Wenn Sie einer Kundin sagen, dass ihr neuer Look fantastisch aussieht, oder eine Kollegin für ihre einzigartigen Präsentationen und ihre tollen Ideen loben, verbreiten Sie damit Freude und Positivität. Diese Energie ist ansteckend und kehrt oft zu Ihnen zurück, indem sie Ihnen ein Gefühl der Erfüllung und Zufriedenheit gibt. Es ist ein Kreislauf der positiven Verstärkung, der die Atmosphäre im gesamten Unternehmen verbessert.

Motivation und Unterstützung bieten

Durch Komplimente geben wir nicht nur Anerkennung, sondern auch Motivation. Eine Kundin, die sich nach einem Besuch bei Ihnen großartig fühlt, kommt gerne wieder. Eine Kollegin, die für ihre Ideen gelobt wird, fühlt sich ermutigt, weiter kreativ zu arbeiten. In schwierigen Zeiten können aufrichtige Komplimente ein Lichtblick sein, der den Alltag erleichtert und den Weg zu neuen Zielen ebnet.

Gegenseitige Unterstützung stärken

In fast allen Branchen werden Arbeit und Können oft zu wenig anerkannt, daher spielen Komplimente eine wichtige Rolle. Wenn Sie die Leistungen Ihrer Kolleginnen anerkennen und sie loben, stärken Sie ihre Position und tragen dazu bei, Stereotypen zu überwinden. Ein ehrliches Kompliment für die Professionalität oder den Umgang mit Kundinnen kann einer Kollegin nicht nur ein gutes Gefühl geben, sondern auch ihr Selbstvertrauen stärken.

Es gibt also viele Gründe, warum Frauen sich täglich mehr Komplimente machen sollten. Sie erinnern uns daran, dass wir alle wertvoll sind, dass wir alle Stärken haben und dass wir alle das Potenzial haben, Großes zu erreichen – insbesondere, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und ermutigen. Nutzen Sie diese positive Energie am besten täglich, um Kundinnen und Kolleginnen mit Komplimenten zu stärken.

Die Autorin, Barbara Rottwinkel-Kröber, Hamburg ist eine ehemalige Verlegerin. Heute begleitet sie als Jobcoach und Karriereberaterin Frauen in der Lebensmitte bei ihrem beruflichen Neustart. Mit ihrem Angebot unterstützt sie europaweit online Frauen bei ihrem nächsten Karriereschritt.

