Warum schnarcht man?

Frankfurt am Main, 17. Januar 2025 – Schnarchen ist weitverbreitet und kann die Schlafqualität erheblich beeinträchtigen. Für Betroffene und ihre Partner ist es nicht nur ein lästiger Schlafstörer. Es kann auch gesundheitliche Risiken auslösen. Die gute Nachricht: Mit individuell angepassten Anti-Schnarchschienen vom Zahnarzt kann Schnarchen effektiv behandelt werden. Das deutsche Fachlabor Orthos bietet zusammen mit über 7.500 Partnerpraxen in Deutschland, Österreich und der Schweiz maßgeschneiderte Lösungen an und lädt Interessierte ein, mit einem kostenlosen Online-Schnarch-Test ihre individuelle Schnarch-Problematik einzuschätzen.

Kostenloser Schnarch-Test

Um herauszufinden, welche Art des Schnarchens vorliegt und ob eine Anti-Schnarchschiene die passende Lösung ist, bietet Orthos einen kostenlosen kurzen Schnarch-Test auf seiner Website www.schlafharmonie.de an. Dieser kann eine eingehende Untersuchung beim Zahnarzt oder Schlafmediziner natürlich nicht ersetzen. Er hilft aber bereits, das eigene Schnarchen und die möglichen Ursachen besser zu verstehen. Der Test ist einfach durchzuführen und gibt erste Hinweise, ob eine ärztliche Untersuchung sinnvoll wäre.

Individuell angepasste Anti-Schnarchschienen vom Zahnarzt

„Schnarchen ist nicht gleich Schnarchen“, erklärt Ingo Göttner, Fachberater für Kieferorthopädie und SchlafHarmonie, bei Orthos. „Deshalb setzen wir auf maßgeschneiderte Anti-Schnarchschienen. Diese stellen wir aufgrund der Abdrücke oder Intraoralscans, die der Zahnarzt vom Kiefer des Patienten nimmt, bei uns im Fachlabor individuell passend her. Die Schienen halten den Unterkiefer sanft in einer nach vorne geschobenen Position. So bleibt der Rachenraum offen, der Atem kann frei und geräuschlos fließen. Dadurch wird Schnarchen vermieden oder reduziert.“

Individuelle Lösungen statt Einheitsgröße

Im Gegensatz zu generischen Lösungen aus dem Handel werden die SchlafHarmonie-Schienen individuell passend gefertigt und vom Zahnarzt oder Kieferorthopäden vor Ort kontrolliert, für optimalen Tragekomfort und maximale Wirksamkeit.

Die SchlafHarmonie-Schienen von Orthos werden ausschließlich in Deutschland hergestellt und entsprechen höchsten Qualitätsstandards. Sie helfen nicht nur „sozialen“ Schnarchern, die ihren Bettpartnern den Schlaf rauben. Sie sind auch bei leichter bis mittlerer Schlafapnoe, Atemaussetzer während des Schlafes, eine komfortable Alternative zu CPAP-Masken. Wenn Patienten mit den Beatmungsmasken nicht zurechtkommen, bezahlt die Krankenkasse die zahnärztliche Anti-Schnarchschiene.

Schnarchen erkennen und handeln

Die Ursachen für Schnarchen sind vielfältig – von Übergewicht über Erschlaffung der Rachenmuskulatur bis zu anatomischen Merkmalen wie einer verkrümmten Nasenscheidewand. Wer regelmäßig schnarcht oder gar Atemaussetzer bemerkt, sollte dies nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn die Sauerstoffversorgung während des Schlafes immer wieder unterbrochen wird, kann das Risiko für Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck, Schlaganfall, Herzinfarkt, Diabetes, Depressionen oder nachlassende Libido erhöht werden.

Weitere Informationen zum kostenlosen Schnarch-Test und zu den Ursachen des Schnarchens finden Sie unter: https://www.schlafharmonie.de/warum-schnarcht-man

Über Orthos und SchlafHarmonie

Orthos ist seit über 40 Jahren ein vertrauensvoller Partner von Zahnarztpraxen und entwickelt hochwertige Produkte zur Kieferorthopädie und Schnarchtherapie – 100 % gefertigt an den beiden Laborstandorten in Frankfurt am Main und Weimar in Thüringen.

Die SchlafHarmonie-Schienen sind das Ergebnis jahrzehntelanger Expertise und engen Austauschs mit den Partnerpraxen. Mit der LunaSol-Schiene hat Orthos eine eigene Anti-Schnarchschiene entwickelt, die exklusiv von Orthos hergestellt wird. Mit dem Namen der Schiene weist Orthos darauf hin, wie wichtig eine erholsame Nacht (Luna = Mond) für einen guten, aktiven Tag (Sol = Sonne) ist. Das erfahrene Fachlabor stellt nicht nur modernste Technologien bereit, sondern bietet auch umfassende Fortbildungen sowie Unterstützung durch Fachberatung, um Praxen bestmöglich zu unterstützen.

Für weitere Informationen und Hilfestellung bei der Auswahl der passenden Therapie stehen das Orthos-Team und zahlreiche Partnerpraxen deutschlandweit, in Österreich und der Schweiz zur Verfügung. Patienten finden mehr Informationen auf https://www.schlafharmonie.de.

Wir von Orthos sind bereits seit 1983 als Kieferorthopädisches Fachlabor tätig. Seitdem konnten wir uns kontinuierlich weiterentwickeln. Das haben wir nicht zuletzt dem lebendigen Austausch mit unseren zahlreichen Partnerpraxen zu verdanken.

Auf unsere Expertise vertrauen über 7.500 Zahnarzpraxen und Kieferorthopädische Praxen in ganz Deutschland und den Nachbarländern.

Wir von Orthos sind bekannt als Hersteller:

– der HarmonieSchiene von Orthos, der unsichtbaren Zahnkorrekturschiene,

– der SchlafHarmonie-Schienen, die Patienten ruhige, erholsame Nächte bringen,

– der AuraSchiene, einer exklusiv von Orthos hergestellten Aufbissschiene, die selbst der stärkste Knirscher nicht kaputt kriegt

– klassischer kieferorthopädischer Apparaturen,

– therapeutischer Schienen, individuellem Sportmundschutz und Präprothetik.

Darüber hinaus können unsere Partnerpraxen ihr Leistungsspektrum durch unser Seminarangebot sowie die Bereitstellung von Infomaterial und Werbemaßnahmen erweitern. So finden mehr Menschen den Weg in ihre Praxis.

Die Möglichkeiten in Therapie und Technik im Bereich Zahnmedizin entwickeln sich rasant weiter. Mit uns bleiben Zahnarztpraxen auf dem aktuellen Stand und können ihren Patientinnen und Patienten einfache, effektive und moderne Therapien anbieten.

