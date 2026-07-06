Warum Restaurants trotz voller Tische schließen

GENESYS erklärt die häufigsten Ursachen

Viele Gäste stellen sich derzeit dieselbe Frage: Wie kann es sein, dass Restaurants gut besucht sind und dennoch schließen oder Insolvenz anmelden müssen? Die Außenwirkung vermittelt oft den Eindruck florierender Betriebe. Die wirtschaftliche Realität sieht jedoch häufig anders aus.

„Volle Tische bedeuten nicht automatisch volle Kassen“, erklärt Bernd Strunk, Geschäftsführer von GENESYS – die kreativen Köpfe. „Entscheidend ist nicht der Umsatz, sondern was nach Abzug aller Kosten tatsächlich als Gewinn übrig bleibt.“

Gerade in den vergangenen Jahren haben sich Einkaufspreise, Energie-, Personal- und Betriebskosten erheblich erhöht. Gleichzeitig scheuen sich viele Gastronomen aus Sorge vor Gästeverlusten, ihre Preise regelmäßig anzupassen oder ihre betriebswirtschaftlichen Kennzahlen konsequent auszuwerten.

Nach den Erfahrungen aus zahlreichen Beratungsprojekten sind es häufig nicht fehlende Gäste, sondern wirtschaftliche Schwachstellen im eigenen Betrieb, die langfristig zu Liquiditätsproblemen führen.

„Viele Unternehmer arbeiten sieben Tage die Woche mit großem Engagement. Trotzdem bleibt am Monatsende häufig zu wenig übrig. Das ist frustrierend und führt leider immer häufiger dazu, dass eigentlich gut laufende Betriebe aufgeben müssen“, so Strunk.

Dabei lassen sich viele dieser Probleme bereits durch eine konsequente Analyse erkennen und beheben. Eine regelmäßige Überprüfung der Kalkulationen, eine wirtschaftlich optimierte Speisekarte, gezielter Zusatzverkauf und die Auswertung betrieblicher Kennzahlen können die Ertragslage oft deutlich verbessern – ohne dass zusätzliche Gäste gewonnen werden müssen.

„Unser Ziel ist es, Unternehmern zu zeigen, dass Wirtschaftlichkeit kein Zufall ist. Oft reichen bereits kleine Stellschrauben aus, um den Gewinn nachhaltig zu steigern und den Betrieb zukunftssicher aufzustellen.“

Über GENESYS – die kreativen Köpfe

GENESYS berät bundesweit inhabergeführte Hotels und Gastronomiebetriebe in den Bereichen Betriebswirtschaft, Marketing, Mitarbeiterentwicklung und Digitalisierung. Ziel ist es, Unternehmen erfolgreicher, wirtschaftlicher und langfristig wettbewerbsfähig zu machen.

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Wir sind Deine Experten für Hotels und Gastronomie – die kreativen Köpfe von GENESYS.

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