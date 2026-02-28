„Oversize“ ist ein Begriff aus dem Englischen und bedeutet im Deutschen einfach nur Übergröße. Doch entscheidend für den Oversized-Style ist nicht die Größe der Kleidung, sondern die beabsichtigte Silhouette des Outfits. Statt körpernaher Passformen sind Weite, Länge und Volumen angesagt.

Oversized – kein neues Phänomen

Bereits in den 1920er-Jahren setzten Frauen auf fließende Schnitte und Kleidung, die ihnen Bewegungsfreiheit ermöglichte. Sie hatten genug von den einengenden Korsetts. Ein Mix aus femininen und maskulinen Elementen war angesagt. Und so trugen Frauen weite Hosen, Hemden und Anzüge. In den 1980er und 1990er-Jahren kehrte der Oversized-Style mit XL-Blazern und markanten Schulterpolstern zurück und mit ihm die Baggy-Ästhetik der Hip-Hop-Szene. Street Culture und Skater-Einflüsse fanden ihren Weg auch in die Herren Haute Couture und sind mittlerweile fester Bestandteil der Männermode.

Für Männer mit kräftiger Statur eröffnet der Oversized-Style viele Optionen. Die großzügigen Schnitte bieten Komfort, ohne zu dominant zu wirken und sie schaffen eine visuelle Balance. Entscheidend ist das Zusammenspiel von Proportionen und Materialien. Sie geben dem Outfit Struktur und eine Silhouette, in die Schultern und Oberkörper harmonisch eingebunden sind. Ein Style, der modern, souverän und selbstbewusst, aber keinesfalls überdimensioniert wirkt.

Wie ein souveräner Oversized-Look für mehrgewichtige Männer gelingt erfährst du im Beitrag „Warum Oversized perfekt zu starken Männern passt“ auf PlusPerfekt.de – Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle.

Bildquelle: KI-generiert mit Open AI