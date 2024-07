Warum Ihre besten Mitarbeiter im Management scheitern – und wie Sie das ändern können

Entdecken Sie, wie ein deutsch-japanischer Führungsstil Unternehmen transformiert und den Erfolg steigert

In der Welt des Managements und der Unternehmensführung gibt es eine verborgene Macht, die oft unterschätzt wird: das mittlere Management. Der deutsch-japanische Unternehmer und Keynotespeaker Michael Okada hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese entscheidende Führungsebene ins Rampenlicht zu rücken. Mit seiner einzigartigen deutsch-japanischen Perspektive und langjährigen internationalen Erfahrung in der Führung von Teams hat Okada eine Botschaft, die Entscheider nicht ignorieren sollten.

„Alles hängt vom mittleren Management ab,“ betont Okada in seinen Vorträgen. Diese provokante Aussage zielt darauf ab, die Rolle der mittleren Führungskräfte neu zu definieren und ihre wahre Bedeutung für den Unternehmenserfolg hervorzuheben. Doch warum ist das mittlere Management so entscheidend?

### Der Schlüssel zum Erfolg: Das mittlere Management

Die CEO-Rolle wird oft als die glamouröseste und einflussreichste Position im Unternehmen angesehen. Der CEO ist der Visionär, der Stratege, der Macher. Doch der Vortragsredner Michael Okada stellt klar: „Für die Umsetzung der Strategie ist das mittlere Management verantwortlich.“ Diese Führungsebene trägt die Last der täglichen operativen Entscheidungen und setzt die Vision des oberen Managements in die Tat um.

Leider wird diese wichtige Gruppe häufig vernachlässigt. Unternehmen setzen auf Fachkompetenz, doch wie viel Aufmerksamkeit schenken sie wirklich den essentiellen Führungskompetenzen wie strategischem Denken und Personalmanagement? Okada warnt: „Ein hervorragender Mitarbeiter wird befördert und plötzlich reichen seine Fertigkeiten nicht mehr aus.“ Der Übergang vom Leistungsträger zum Teammanager ist gewaltig und erfordert neben fachlicher auch soziale Kompetenz.

### Lernen von der Geschichte: Das Beispiel des feudalen Japans

Um die Bedeutung der Führungskompetenz zu verdeutlichen, zieht der Keynotespeaker Michael Okada Parallelen zur Geschichte. „Lassen Sie uns dazu in die Zeit des feudalen Japans zurückkehren, wo Tokugawa Ieyasu, ein bedeutsamer Shogun, wusste, dass seine Samurai mehr als nur Kampfkunst brauchten; sie benötigten Schulung in Verwaltung und Regierungsführung.“ Dieser historische Vergleich zeigt, dass erfolgreiche Führung schon immer mehr als nur technische Fähigkeiten erfordert hat.

Ein herausragendes Beispiel ist Ii Naomasa, ein erfolgreicher Krieger, der unter Ieyasus Anleitung zu einem brillanten Verwalter wurde. Naomasas Erfolg bei der Verwaltung von Hikone, einer strategisch wichtigen Region, zeigt, wie Schulungen Schlachtfeldkommandanten in fähige Führungskräfte verwandeln konnten. Diese Lektion aus der Geschichte ist heute relevanter denn je.

### Die wahre Führungskraft erkennen und fördern

Heutige Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre mittleren Manager nicht nur in technischen, sondern vor allem in zwischenmenschlichen Fähigkeiten zu schulen. Okada fordert: „Fördern Sie nicht nur die Fachkompetenz ihrer mittleren Manager, sondern vor allem auch ihre zwischenmenschlichen Qualitäten.“ Führungskräfte müssen in der Lage sein, ihr Team zu motivieren, zu inspirieren und in jeder Situation für sie einzustehen.

Dieser Ansatz erfordert ein echtes Umdenken. Unternehmen sollten in die Entwicklung ihrer mittleren Führungskräfte investieren, um deren volles Potenzial auszuschöpfen. Okada betont: „Erkennen Sie die wahre Kraft Ihrer Manager – und verwandeln Sie Potenzial in Leistung.“ Dies bedeutet, dass Führungskräfte nicht nur als Aufseher, sondern als echte Leader gesehen und geschult werden müssen.

### Michael Okada: Ein Wegbereiter für moderne Führung

Mit seiner Karriere, die ihn von DaimlerBenz IT Services über T-Systems zur Gründung seiner eigenen Software-Firma, formcraft GmbH, geführt hat, verkörpert Michael Okada den modernen Führungsexperten. Seine Erfahrung und sein einzigartiger deutsch-japanischer Führungsansatz machen ihn zu einem gefragten Redner und Keynotespeaker.

Okadas Vorträge sind nicht nur inspirierend, sondern auch praktisch. Sie bieten wertvolle Einblicke und Strategien, wie Unternehmen ihre mittleren Führungskräfte stärken können, um langfristig erfolgreich zu sein. Sein Fokus auf die Entwicklung von Führungsfähigkeiten, die über technische Expertise hinausgehen, trifft den Nerv der Zeit.

Ein entscheidender Aspekt von Okadas Ansatz ist die Kombination aus Theorie und Praxis. In seinen Vorträgen bringt er nicht nur Konzepte und Strategien zur Sprache, sondern teilt auch konkrete Beispiele und Erfolgsgeschichten aus seiner eigenen Karriere und aus der Praxis anderer Unternehmen. Diese Mischung aus theoretischem Wissen und praktischer Anwendung macht seine Vorträge besonders wertvoll für das Publikum.

### Der Einfluss der Unternehmenskultur

Ein wichtiger Punkt, den Okada in seinen Vorträgen hervorhebt, ist die Rolle der Unternehmenskultur. Eine Kultur, die auf Vertrauen, Offenheit und kontinuierliches Lernen setzt, schafft die Grundlage für erfolgreiche Führung. „Unternehmenskultur ist der Boden, auf dem Führung wächst,“ sagt der Vortragsredner Michael Okada. Unternehmen sollten daher aktiv daran arbeiten, eine Kultur zu fördern, die die Entwicklung von Führungskompetenzen unterstützt und wertschätzt.

### Die Zukunft der Führung: Ein Blick nach vorn

In einer sich ständig verändernden Geschäftswelt ist die Fähigkeit zur Anpassung und kontinuierlichen Weiterentwicklung entscheidend. Okada ermutigt Unternehmen, proaktiv zu sein und in die Zukunft zu investieren. „Die Herausforderungen von morgen erfordern die Führungskräfte von heute,“ betont er. Unternehmen sollten daher nicht nur auf kurzfristige Erfolge, sondern auf langfristige Entwicklungen setzen.

Okada selbst bleibt ein Beispiel für lebenslanges Lernen und Anpassungsfähigkeit. Er teilt regelmäßig seine neuesten Erkenntnisse und Erfahrungen in seinen Vorträgen und verwebt diese äußerst spannend für sein Publikum. Dieser interkulturelle Ansatz macht ihn zu einem gefragten Redner und Berater.

### Fazit: Ein Appell an die Entscheider

Für Entscheider ist die Botschaft klar: Investieren Sie in Ihre mittleren Manager. Erkennen Sie ihre Bedeutung und fördern Sie ihre Entwicklung umfassend. In seiner inspirierenden Keynote „Der Samurai – Der letzte Werteaktivist!“ zeigt Michael Okada, wie Unternehmen diesen Herausforderungen gerecht werden können und bleibt mit seinem spannenden Storytelling seinem Publikum noch lange danach in Erinnerung.

In einer Zeit, in der Wandel und Unsicherheit die Geschäftswelt prägen, bietet Okadas Ansatz eine solide Grundlage für nachhaltigen Erfolg. „Alles hängt vom mittleren Management ab,“ erinnert er uns. Es ist an der Zeit, diese Wahrheit anzuerkennen und entsprechend zu handeln. Durch gezielte Entwicklungsprogramme, eine unterstützende Unternehmenskultur und kontinuierliches Lernen können Unternehmen ihre mittleren Führungskräfte zu wahren Leadern machen und damit den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft legen.

Der Deutsch-Japaner Michael Okada ist zwischen zwei Kulturen aufgewachsen und lebt heute noch in der Balance zwischen Japan und Deutschland. Diese interkulturellen Chancen macht er sich zu Nutze und vermittelt in seinen beeindruckenden Vorträgen das Beste aus beiden Kulturen.

Mit seiner Firma in der IT-Branche nutzt er die Strukturiertheit, den Fleiß und die Pünktlichkeit der deutschen Mentalität und paart sie mit der Achtsamkeit, Resilienz und Präsenz aus der japanischen Kultur. Diesen spannenden und erfolgreichen Mix vermittelt der begeisternde Keynotespeaker in seinen Vorträgen zu den Themen Achtsamkeit, interkulturelle Chancen und Resilienz.

Kontakt

https://www.redner-achtsamkeit-resilienz-okada.de/

Michael Okada

Konstanzerstr. 12

10707 Berlin

015116221644



https://www.redner-achtsamkeit-resilienz-okada.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.