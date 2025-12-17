Warum Gen Z lokal arbeitet

In Stuttgart entsteht gerade etwas, das es so in Deutschland bisher noch nicht gibt. Mit StuggiCreators startet eine Plattform, die lokale Unternehmen gezielt mit Creatorn aus ihrer Region verbindet und damit einen neuen Weg im Creator Marketing einschlägt.

Die Gründer von StuggiCreators haben erkannt, woran viele Kooperationen zwischen Unternehmen und Creatorn scheitern. Kleine und mittelständische Betriebe wünschen sich authentische Inhalte für Social Media, stehen aber vor hohem Aufwand, unklaren Abläufen und oft teuren Agenturmodellen. Auf der anderen Seite suchen junge Creator nach fairen Aufträgen, ohne sich ständig selbst vermarkten zu müssen oder in direkte Konkurrenz mit anderen gestellt zu werden.

Genau hier setzt StuggiCreators an. Die Plattform versteht sich bewusst nicht als Agentur und verzichtet auf öffentliche Profile, Rankings oder Provisionen. Stattdessen wird der Kontakt zwischen Unternehmen und Creatorn strukturiert, lokal ausgerichtet und transparent organisiert. Unternehmen können gezielt Anfragen stellen oder Aufträge veröffentlichen, während Creator frei entscheiden, ob sie teilnehmen möchten. Honorar, Nutzungsrechte und Inhalte werden direkt zwischen den Beteiligten geklärt.

Vor allem junge Creator und kleinere Accounts aus Stuttgart und Umgebung profitieren von diesem Ansatz. Sie erhalten Zugang zu echten lokalen Unternehmen, ohne Kaltakquise, ohne Gebühren und ohne den Druck großer Reichweiten. Entscheidend ist nicht die Followerzahl, sondern die Fähigkeit, glaubwürdige und kreative Inhalte zu produzieren. Für viele eröffnet sich so erstmals ein professioneller Einstieg in die Zusammenarbeit mit Unternehmen.

Gleichzeitig entsteht ein wachsendes Netzwerk lokaler Betriebe, die bewusst auf regionale Kreative setzen. Mit dem sichtbaren Zeichen als „Creator Friendly Store“ zeigen teilnehmende Unternehmen Offenheit für neue Formen der Zusammenarbeit und unterstützen aktiv die lokale Kreativszene. So entwickelt sich rund um StuggiCreators nicht nur eine Plattform, sondern eine lebendige Verbindung zwischen Stadt, Wirtschaft und jungen Kreativen.

StuggiCreators steht für einen Ansatz, der Creator Marketing neu denkt: lokal verankert, fair organisiert und ohne unnötige Hürden. Ein Modell, das zeigt, dass nachhaltige Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Creatorn auch jenseits großer Agenturen und anonymer Plattformen möglich ist.

Futuremations ist ein Unternehmen mit Fokus auf der Entwicklung von Micro-SaaS-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt auf digitalen Produkten, die klar definierte Probleme lösen und sich besonders für Agenturen sowie Dienstleistungsunternehmen eignen.

Micro-SaaS bietet die Möglichkeit, spezialisierte Software gezielt für einzelne Anwendungsfälle zu entwickeln. futuremations nutzt diesen Ansatz, um praxisnahe Lösungen zu schaffen, die schnell einsetzbar sind und ohne komplexe Systeme auskommen.

Ein zentrales Element ist der Einsatz von Software als LEADMAGNET. Digitale Plattformen und Tools dienen nicht nur als Produkt, sondern auch als strategisches Mittel zur Kundengewinnung, Positionierung und Skalierung von Dienstleistungen. So entstehen Lösungen, die operativen Nutzen mit nachhaltiger Geschäftsentwicklung verbinden.

