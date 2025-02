Warum echte Lehrkräfte beim Sprachenlernen unverzichtbar sind

Studien und Expertenmeinungen zeigen, dass Sprachen-Apps allein nicht ausreichen, um eine Sprache umfassend zu erlernen.

Digitale Sprachlern-Apps versprechen einen schnellen und einfachen Einstieg in eine neue Sprache und bieten auch eine gewisse Unterstützung. Doch können sie tatsächlich einen vollständigen Spracherwerb gewährleisten? Studien und Expertenmeinungen zeigen, dass sie allein nicht ausreichen, um eine Sprache umfassend zu erlernen. Ohne direkte Interaktion mit Lehrkräften und anderen Lernenden bleibt der Fortschritt oft oberflächlich.

„Nur mit einer App kann man eigentlich keine neue Sprache lernen“, sagte Prof. Dr. Bernd Rüschoff, Linguist and Universität Duisburg-Essen in einem Interview mit der Redaktion von Zeit-Sprachen.de. Der direkte Austausch, die Interaktion sei ein zentraler Bestandteil des Lernprozesses zum Sprachenerwerb. Apps könnten den Erwerb von Vokabeln und grammatischen Strukturen unterstützen, doch die aktive Anwendung einer Sprache und die Schulung des Sprachgefühls erforderten mehr. Entscheidend sei die Interaktion mit echten Menschen, die den Sprachgebrauch in authentischen Situationen ermöglichen und korrigieren.

Gerade für die bilinguale Sprachschulung mit Kindern ist diese persönliche Betreuung essenziell. Denn sie lernen nicht nur die sprachlichen Feinheiten, sondern entwickeln durch den Austausch mit Lehrkräften auch soziale Kompetenzen. Programme wie jene von Shivis Sprachenschatz – https://shivis.sprachenschatz.de – setzen hier an: Sie kombinieren die Flexibilität digitaler Angebote mit der wertvollen und direkten Interaktion zwischen Lernenden und Lehrkräften. Kinder erhalten sofortiges Feedback, profitieren von strukturierten Lehrplänen und können ihre Aussprache in Echtzeit korrigieren lassen. So wird nicht nur das Verständnis der Sprache vertieft, sondern auch das interkulturelle Lernen gefördert, was für den effektiven Gebrauch einer Sprache unerlässlich ist.

Das Fazit ist eindeutig: Sprachlern-Apps bieten eine sinnvolle Ergänzung, ersetzen aber keine qualifizierte Lehrkraft. Ob Kinder oder Erwachsene – der nachhaltige und umfassende Sprachenerwerb gelingt am besten in menschlicher Interaktion. Nur so kann eine Sprache nicht nur theoretisch beherrscht, sondern auch sicher in realen Kontexten angewendet werden. Mit Shivis Sprachenschatz erfolgt dies in Kombination mit der digitalen Flexibilität eines Online-Unterrichts. Weitere Informationen zum Online-Sprachenlernen sind im Angebot auf https://shivis.sprachenschatz.de zu finden.

Mit Shivis Sprachenschatz entdeckt das Kind die Freude am Lernen von Fremdsprachen und erweitert spielerisch seine fremdsprachlichen Fähigkeiten. Egal ob erste Wörter, klare Aussprache oder lebendige Dialoge – bei Shivi steht jedes Kind schon ab drei Jahren im Mittelpunkt eines individuellen Lernkonzeptes.

Warum Fremdsprachen mit Shivi?

– Kindgerecht und kreativ: Lernen durch Spiele, Geschichten und mit Spaß.

– Persönliche Förderung: Jedes Kind wird individuell begleitet.

– Mit Herz und Geduld: Shivi schafft eine positive Lernatmosphäre.

Gemeinsam Sprachen entdecken – ein Schatz fürs Leben!

Firmenkontakt

Shivis Sprachenschatz –

Shiva Mangold

Marktstr. 35

76829 Landau/Pfalz

0176 85642349



https://shivis.sprachenschatz.de

Pressekontakt

die-pressefritzen

Dieter Meyer

Am Schlosspark 42

56564 Neuwied

02631 8312696



https://shivis.sprachenschatz.de

Bildquelle: Foto: A. Yassin