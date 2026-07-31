Warum du bei der Hochzeit mehr als eine Liebeserklärung unterschreibst

Es ist einer der schönsten Tage im Leben. Wenn nicht der Schönste überhaupt. Zumindest in der Theorie. Viele Monate, manchmal sogar Jahre, wird geplant, organisiert und geträumt. Doch zwischen Brautkleid, Gästeliste und Locationgeraten so manche Themen in den Hintergrund, die für die gemeinsame Zukunft mindestens genauso wichtig sind: Wer trifft finanzielle Entscheidungen? Wie bleiben beide Partner finanziell unabhängig? Und wie schafft man es, den eigenen Wünschen bei der Hochzeitsfeier treu zu bleiben, wenn Familie und Freunde ganz andere Vorstellungen haben?

Magdalena Sporkmann und Anne Wolf werfen einen Blick hinter die rosarote Traumkulisse von Hochzeit und Ehe. Mit ihrem Buch „Wer heiratet, muss nicht zu allem JA sagen“ verbinden sie zwei Perspektiven, die auf den

ersten Blick unterschiedlicher kaum sein könnten. Die eine beschäftigt sich mit Geld, Vermögensaufbau und finanzieller Selbstbestimmung. Die andere begleitet seit rund zwanzig Jahren Frauen auf dem Weg zu ihrem

Hochzeitstag.

Das große Ja und unbequeme Fragen

Finanzexpertin Magdalena ist überzeugt, dass echte Gleichberechtigung nur möglich ist, wenn Frauen ausreichend über eigene finanzielle Mittel verfügen. Geld bedeutet immer auch Mitsprache. Deshalb möchte sie Frauen dabei unterstützen, finanziell unabhängig zu bleiben und informierte Entscheidungen zu treffen. Die Ehe bringt zahlreiche finanzielle Vorteile mit sich, aber eben auch Risiken, über die – so Magdalena –

kaum gesprochen werde.

Anne erlebt als Brautmodendesignerin seit Jahren hautnah, was Frauen in der Zeit vor ihrer Hochzeit bewegt. Sie hört von großen Träumen, aber auch von Unsicherheiten, Konflikten und Erwartungen. Vieles davon wird

selten offen angesprochen, obwohl es nahezu jede Braut beschäftigt. Anne möchte Bräuten zeigen, dass Hochzeitsvorbereitungen zwar anstrengend sein können, es aber trotzdem Wege gibt, bei all den Herausforderungen die Vorfreude nicht zu verlieren.

Wie aus (k)einer Braut eine Freundin wurde

Kennengelernt haben sich die beiden vor rund zehn Jahren. Magdalena suchte damals ein Brautkleid und wurde Annes Kundin. Das Kleid entstand. Die Hochzeit nicht. Acht Tage vor dem Termin sagte Magdalena die

geplante Eheschließung ab. Aus dieser Begegnung entstand eine Freundschaft, die bis heute anhält.

Der kompletten Beitrag “ Warum du bei der Hochzeit mehr als eine Liebeserklärung unterschreibst“ mit vielen Tipps rund ums Heiraten und den Ehevertrag ist erschienen auf PlusPerfekt.de

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Bildquelle: Hera Couture