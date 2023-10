Warum die Stimmung auf der EXPO REAL 2023 so angespannt war!

Frank Hoffmann Immobilien auf der Kontaktmesse in München

München | Die Expo Real in München ist mit über 40.000 Besuchern seit Jahren eine der wichtigsten Veranstaltungen in der Immobilienbranche. Dieses Jahr begaben sich unser Geschäftsführer Thore Hoffmann und Immobilienkaufmann Dustin Rogge aus dem Fachbereich Commercial auf eine dreitägige Reise zur Expo Real. Der Fokus liegt hier auf der Information durch Fachvorträge, dem intensiven Netzwerken und dem Austausch mit u.a. Investoren, Fondgesellschaften und Kollegen. Die Veranstaltung bot einen freundlichen Rahmen und durch das praktische Matching-Tool per App wurden schnell und problemlos Termine mit Kunden in den unzähligen Meeting-Areas geplant.

Lesen Sie hier, warum die Stimmung angespannt war!

Die aktuelle Krise der Immobilien-Projektentwickler mit vielen bevorstehenden Insolvenzen war sehr präsent und schuf eine gewisse Anspannung unter den Teilnehmern. Fast jeder zweite Vortrag der Expo Real beleuchtete dieses Thema. Eine Erholung in diesem Herbst ist leider nicht in Sicht, so die allgemeine Wahrnehmung. Entwarnung und Prognosen für einen möglichen Aufwärtstrend gaben die Fachleute erst für die Jahre 2026 oder 2027.

Für Frank Hoffmann Immobilien waren die Messetage allerdings erfolgreich. Thore Hoffmann berichtet: „Fundierte und qualitativ hochwertige Vorträge boten die Möglichkeit, unsere eigene Markteinschätzung durch Branchenexperten und Fachleute wissenschaftlich bestätigt zu wissen. Aber auch völlig neue Blickwinkel und Perspektiven für unsere Abteilung Commercial konnten wir mitnehmen. Die Messe bietet weiterhin eine sehr gute Plattform, um bestehenden Kundenkontakte zu pflegen und neue zu entwickeln. Wir können uns zukünftig auf durchgeführte Gespräche beziehen und nun langfristige Partnerschaften aufbauen.

Insgesamt hat die Expo Real 2023 bewiesen, dass unsere Abteilung Commercial auf dem richtigen Weg ist. Wir dürfen selbstbewusst in die Zukunft blicken, gestärkt durch die Erkenntnisse und Kontakte. Die Expo Real 2024 haben wir fest im Blick und werden diese gut vorbereiten, denn nach der Messe ist vor der Messe.“

