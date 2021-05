Warum die Namibia Safari jetzt gut ist

Die Reiseagentur Namibia Individual war im Mai 2021 vor Ort

Düsseldorf, 18. Mai 2021. Wie sicher ist die Namibia Safari in der Reisesaison 2021? Martina Jessett von Namibia Individual machte sich selbst ein Bild. Mit ihrer Fachfrau für Kommunikation unternahm sie vom 1. bis 15. Mai 2021 den ersten Educational Trip seit Ausbruch der Pandemie. “Neben den Vorkehrungen, die wir in jeder Lodge erlebt haben, ist Namibia an sich das ideale Reiseland – trotz Corona”, sagt Martina Jessett. “Ein Gebiet, das 2,3-mal größer ist als Deutschland und nur von knapp 2,5 Millionen Menschen bewohnt wird, bietet ausreichend Platz. Social Distancing wird hier ganz natürlich gelebt. An emotionaler Nähe fehlt es dabei nie!”

Namibische Gastgeber handeln umsichtig und professionell

Martina Jessett wählte verschiedene Lodges für ihre Rundreise durch Namibia und unternahm außerdem Sideinspections. “Sämtliche Lodges und Guesthouses setzen anerkannte und erprobte Hygienekonzepte um”, berichtet sie nach ihrer Rückkehr. Zu den Maßnahmen zählen: Fiebermessen und Handdesinfektion bei der Ankunft, Handhygiene in Sanitärbereichen sowie Gemeinschaftsarealen, ausreichende Abstände von Sitzgruppen und Tischen, kein Buffet, sondern Service am Tisch, reduzierte Anzahl von Teilnehmern bei Game Drives oder Nature Drives. Die Teams trugen ständig einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder eine aus Stoff gefertigte Version. Viele Mitarbeitende sind bereits gegen COVID-19 geimpft oder haben einen Termin.

Service und Qualität steigen

An jedem Ort traf Martina Jessett von Namibia Individual auf entschlossene, aufmerksame und kreative Gastgeber. Als Profis ihres Fachs sind sie aufmerksam – trotz des Lockdowns und aktuell verminderter Gästezahl. Sie pflegen die Location, arbeiten an kulinarischen Konzepten, trainieren Guides sowie Teams und gewinnen sogar junge Leute für die Hotellerie. Ein Beispiel: Helaria im Kalahari Farmhouse. “Die junge Frau wechselt vom Verkauf jetzt in den Tourismus, weil sie hier ihre Freude an Kommunikation und Gastgeberschaft voll ausleben kann. Wir sind sicher: Hier wurde ein neues Talent entdeckt.” Die Akteure der namibischen Tourismusbranche berichten: Es ist höchste Zeit für den Besuch ausländischer Gäste. So erklärt Bronwyn in Onguma: “Es ist nicht körperlich, sondern emotional anstrengend. Aber das motiviert uns, Onguma am Leben zu erhalten. Wir kämpfen für unser Werk.”

Brandneue Lodges beenden den Ruhemodus

Etosha Oberland und Kwessi Dunes: Die Lodges eröffneten im März 2020 und mussten coronabedingt sofort wieder schließen. Sie bewahren ihren Charme für Reisende, die jetzt individuelles, stylisches Interieur und motivierte Teams entdecken wollen. Lisa von Etosha Oberland sagt dazu: “Wir freuen uns, dass Namibia als Destination stärker nachgefragt wird. Lange war unser Land ein Geheimtipp. Die Menschen erleben noch mehr als sie erwarten: Zu den besonderen Naturerlebnissen gesellt sich die Erkenntnis, dass Namibia ein fortschrittlicher Staat ist. Das schafft tiefes Vertrauen.”

Reisende profitieren von einem professionellen Netzwerk, das Namibia Individual unterhält

Martina Jessett arbeitet in jedem Gebiet mit Fachleuten zusammen. Vor Ort in Namibia kooperiert sie mit ihrer bewährten Partneragentur. “Ich freue mich, dass Nature Friend Safaris während der Pandemie klug gehandelt hat. Sämtliche Assistenten sind mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen noch an Bord und sie haben sich weiter gebildet. Außerdem steht die Fahrzeugflotte direkt zur Verfügung. Meine reisenden Kunden werden wie immer bestens vor Ort betreut – direkt nach der Landung, während der gesamten Namibia-Safari und bei Abreise”, sagt die Ratinger Reiseagentin nach ihrem Besuch bei ihren Partnern in Windhoek.

Dass Liebhaber hochwertiger Namibiareisen die Leistungen von Namibia Individual online finden, liegt an ihrem kreativen Team für das Onlinemarketing. Auf dem Educational Trip zum dritten Mal dabei: Susanne Schaller. Die Texterin hält im Verlauf der Reise sämtliche Eindrücke schriftlich fest. Daraus entstehen Content für das Onlinemarketing, exklusive Blogbeiträge sowie Beschreibungen für individuelle Reiseverläufe, die als ansprechend gestaltetes Magazin für die Kunden aufbereitet werden. Sie sagt: “Martina empfiehlt nur, was sie auch wirklich kennt. Vor Ort fragt sie genau nach, schaut sich alles mit einem kritischen Blick an. Immer nimmt sie die Haltung ihrer Gäste ein und hilft damit aufgeschlossenen Gastgebern, das Angebot zu verbessern. In enger Kooperation entwickeln wir so die Kommunikation für hochwertige Namibiareisen, die immer individuell sind.”

Sicher und entspannt reisen zwischen Namibia und Deutschland

Die Welt hat gelernt, mit dem Virus zu leben. Dabei hilft die Digitalisierung. Bereits in Deutschland buchte Martina Jessett für sich und ihre Reisebegleiterin online einen Corona-Antigentest bei einem Testzentrum in Windhoek – abgestimmt auf den Abflugtermin. Auch die Registrierung beim RKI für die Einreise nach Deutschland aus einem Risikogebiet gelingt digital zuverlässig. Namibia Individual empfiehlt die Namibiareise im zweiten Halbjahr 2021″Die Reise erhält in dieser besonderen Zeit ihren wahren Wert zurück”, findet Martina Jessett. Mit Respekt vor dem neuartigen Virus, klugen Hygienemaßnahmen und individuellen Reiserouten macht die Reise nach Namibia viel Freude und ist außerdem sicher. Die Kunden von Namibia Individual können jetzt aufatmen.

Namibia Individual realisiert seit vielen Jahren hochwertige Reisen nach Namibia und in das südliche Afrika im Sinn von Resonanztourismus. Martina Jessett, die Gründerin von Namibia Individual, lebte 11 Jahre in Namibia. Ihre Gäste profitieren von ihrem Insiderwissen. Jede Reise arrangiert Namibia Individual individuell und realisiert sie mit

erfahrenen Partneragenturen vor Ort. Die Lodges und Hotels im Portfolio von Namibia Individual entsprechen einem Fünf-Sterne-Standard. Diese Touren und Safaris sind charakteristisch für Namibia Individual: Flugsafari, Selbstfahrer-Safari, Familiensafari, Honeymoon-Safari, geführte Safari, Golf-Safari.

