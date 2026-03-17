Warum Bio-Knuspermüsli aus dem Fachhandel neue Sortimentspotenziale für Händler erschließt

Bio aus dem Fachhandel erobert den LEH

Der Bio-Markt hat sich in den vergangenen Jahren spürbar verändert. Was einst klar im Naturkostfachhandel verortet war, ist heute zunehmend auch im konventionellen Lebensmitteleinzelhandel gefragt. Verbraucher erwarten Bio-Qualität, glaubwürdige Herkunft und zeitgemäße Produktkonzepte inzwischen auch im Supermarktregal. Für den LEH eröffnen sich dadurch neue Chancen – vorausgesetzt, das Bio-Sortiment überzeugt nicht nur durch ein Siegel, sondern durch Substanz, Profil und Abverkaufsstärke.

Der Lebensmitteleinzelhandel steht vor der Herausforderung, Bio-Angebote so zu positionieren, dass sie sowohl bestehende Kundschaft ansprechen als auch neue Käufergruppen erschließen. Gleichzeitig wächst der Wettbewerbsdruck: Eigenmarken, Bio-Zweitmarken großer Konzerne und internationale Anbieter drängen in die Regale. In diesem Umfeld gewinnt die Frage an Bedeutung, welche Bio-Marken dem Handel echte Differenzierung ermöglichen.

Ein Blick in den Bio-Fachhandel zeigt, dass dort seit Jahrzehnten Marken gewachsen sind, die für Verlässlichkeit, Innovationskraft und hohe Wiederkaufraten stehen. Genau diese Marken rücken nun stärker in den Fokus des konventionellen LEH. Sie bringen nicht nur Bio-Kompetenz mit, sondern auch eine gewachsene Glaubwürdigkeit, die sich nicht kurzfristig kopieren lässt.

Ein Beispiel für eine solche Marke ist der Anbieter hochwertiger Bio-Knuspermüslis Barnhouse, der mit seinen Krunchys Marktführer im Bio-Fachhandel ist. „Der Fachhandel ist seit vielen Jahren unser natürliches Zuhause. Dort sind wir gewachsen, dort haben wir unsere Marke aufgebaut“, erläutert Andreas Bentlage, Leitung Marketing und Produktmanagement bei Barnhouse. „Gleichzeitig sehen wir, dass viele Verbraucher Bio-Marken mit ihren Produkten heute nicht mehr nur im Bioladen suchen, sondern ganz selbstverständlich auch im Supermarkt erwarten.“

Bio-Fachhandelskompetenz als Differenzierungsfaktor im LEH

Während Bio im LEH lange Zeit vor allem über einzelne Listungen und preisgetriebene Konzepte abgebildet wurde, verändert sich der Markt spürbar. Konsumenten achten stärker auf Markenwerte, Transparenz und Herkunft. Für den Handel bedeutet das: Bio wird zunehmend erklärungsbedürftig – und damit beratungsintensiver.

„Marken aus dem Bio-Fachhandel bringen eine Geschichte mit, die sich nicht am Reißbrett entwerfen lässt“, so Bentlage. „Sie stehen z.B. für langjährige Partnerschaften mit Landwirten, für klare Qualitätsstandards und für eine Haltung, die über das Produkt hinausgeht.“ Genau diese Aspekte können im LEH zu einem echten Profilierungsmerkmal werden.

Für selbstständige Kaufleute eröffnet sich damit die Möglichkeit, ihr Sortiment gezielt aufzuwerten. Bio-Produkte, die im Fachhandel etabliert sind, sprechen nicht nur die klassische Bio-Zielgruppe an, sondern auch Kunden, die bislang für bestimmte Produkte bewusst den Weg in den Bioladen gewählt haben.

Sortimentslücken schließen statt Regalflächen füllen

Im Müsli- und Cerealiensegment zeigt sich besonders deutlich, wie differenziert Verbraucher inzwischen entscheiden. Denn Knuspermüslis gelten einerseits als Genussprodukt, andererseits stehen sie regelmäßig in der Kritik, zu zuckerreich zu sein. Für den Handel entsteht daraus eine ambivalente Situation: Nachfrage und Skepsis existieren parallel.

„Viele ernährungsbewusste Konsumenten haben Knuspermüsli lange gemieden, weil sie es mit zu viel Zucker in Verbindung bringen“, sagt Bentlage. „Gleichzeitig ist der Wunsch nach Genuss ungebrochen.“ Produkte, die beide Aspekte zusammenbringen, bieten dem Handel die Chance, neue Käufergruppen zu aktivieren.

Hier kommen Konzepte ins Spiel, die nicht auf Verzicht setzen, sondern auf ausgewogene Rezepturen, handwerkliche Verarbeitung und sensorische Qualität. Für den LEH bedeutet das: Statt austauschbarer Sortimente lassen sich gezielt Lücken schließen – etwa für zuckerreduzierte oder besonders nachhaltige Bio-Produkte. Umsetzbar wird dies am Beispiel Barnhouse etwa mit Low-Sugar-Bio-Knuspermüslis.

Regionalität, Partnerschaften und Planungssicherheit

Neben dem Produkt selbst rücken für den Handel zunehmend auch die Lieferketten in den Fokus. Themen wie Versorgungssicherheit, Regionalität und langfristige Partnerschaften gewinnen an Bedeutung, und das nicht zuletzt vor dem Hintergrund volatiler Rohstoffmärkte.

„Barnhouse etwa arbeitet daher schon seit vielen Jahren bei Hafer und Dinkel eng mit festen Bäuerinnen und Bauern zusammen“, erklärt Bentlage. „Diese langfristigen Partnerschaften geben uns Stabilität und ermöglichen es, auch in herausfordernden Zeiten verlässlich zu liefern.“ Für den LEH ist das ein nicht zu unterschätzender Faktor, insbesondere bei Bio-Produkten mit hoher Nachfrage.

Zudem lassen sich regionale Rohstoffkonzepte und transparente Wertschöpfungsketten zunehmend auch am Point of Sale kommunizieren. Sie stärken das Vertrauen der Kunden und unterstützen die Glaubwürdigkeit des gesamten Bio-Sortiments.

Bio-Wachstum im LEH: Zahlen, die für Händler zählen

Der Bedeutungszuwachs von Bio im Lebensmitteleinzelhandel lässt sich inzwischen auch klar an Marktdaten ablesen. Während der Biofachhandel nach den außergewöhnlichen Pandemie-Jahren zuletzt eher seitwärts tendierte, verzeichnet der konventionelle LEH wieder steigende Bio-Umsätze. Für viele Verbraucher ist der Supermarkt heute zum zentralen Einkaufsort für Bio-Produkte geworden.

Für Händler besonders relevant ist dabei nicht allein der Erstkauf, sondern die Wiederkaufsrate. Im Rahmen der Wiederkaufsrate greifen Kunden deutlich häufiger erneut zum gleichen Produkt, was zu stabileren Umsätzen und einer besseren Regalrotation führt. Auch Marken aus dem Biofachhandel profitieren von dieser gewachsenen Markentreue.

„Bio-Käufer entscheiden sehr bewusst – und bleiben Marken treu, denen sie vertrauen“, erläutert Bentlage. „Diese Loyalität ist über viele Jahre im Fachhandel entstanden und überträgt sich auch auf den LEH.“

E-Food und Lieferservices: Bio-Marken im digitalen Regal

Mit dem wachsenden Online-Anteil im Lebensmittelhandel rückt zudem die Performance von Bio-Marken im E-Food-Bereich stärker in den Fokus. Plattformen wie Online-Supermärkte, Quick-Commerce-Anbieter oder klassische Lieferservices bilden heute ein digitales Regal ab, in dem Kaufentscheidungen häufig innerhalb weniger Sekunden getroffen werden.

Gerade in diesem Umfeld wirken bekannte Bio-Marken als Orientierungshilfe. Wiedererkennbarkeit, Markenvertrauen und klare Produktversprechen spielen online eine noch größere Rolle als im stationären Handel. Bio-Marken aus dem Fachhandel profitieren hier von ihrer bestehenden Bekanntheit und von positiven Erfahrungswerten der Konsumenten.

„Im Online-Handel gibt es kein Verkaufsgespräch – dort muss die Marke für sich sprechen“, so Bentlage. „Unsere Erfahrung zeigt, dass etablierte Bio-Marken auch digital sehr gut funktionieren, weil Konsumenten sie gezielt suchen und wiederkaufen.“

Für den LEH ergibt sich daraus ein zusätzlicher Mehrwert: Bio-Marken mit hoher Loyalität lassen sich kanalübergreifend einsetzen – im stationären Markt ebenso wie im eigenen Online-Shop oder im Lieferservice.

Bio im LEH: Vom Nischenangebot zum Profilbaustein

Die zunehmende Präsenz von Bio-Marken aus dem Fachhandel im konventionellen LEH ist kein kurzfristiger Trend, sondern Ausdruck eines strukturellen Wandels. Bio wird zum selbstverständlichen Bestandteil des Alltags – und damit auch zum strategischen Sortimentsbaustein für Händler.

Bentlage betont: „Uns geht es darum, dort präsent zu sein, wo unsere Produkte verstanden, wertgeschätzt und sinnvoll ins Sortiment integriert werden können.“ Diese Haltung trifft den Nerv vieler Händler, die Bio nicht als Pflichtprogramm, sondern als Profilierungsinstrument begreifen.

Fazit

Der Lebensmitteleinzelhandel steht vor der Chance, Bio neu zu denken: weg von austauschbaren Angeboten, hin zu glaubwürdigen Marken mit Herkunft, Geschichte und klarer Positionierung. Bio-Marken aus dem Fachhandel, wie z.B. Barnhouse, können dabei eine zentrale Rolle spielen: als Brücke zwischen Bio-Tradition und moderner Konsumrealität. Für Händler, die ihr Sortiment differenzieren und neue Zielgruppen erschließen wollen, lohnt sich der Blick über das klassische LEH-Angebot hinaus.

Autor: Patrick Schulze, Journalist für Wordfinder

Die Barnhouse Naturprodukte GmbH mit Sitz in Mühldorf am Inn gehört zu den Pionieren der Bio-Lebensmittelbranche in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 1979 steht das Unternehmen für hochwertige Bio-Produkte und entwickelte mit KRUNCHY das weltweit erste Bio-Knuspermüsli. Barnhouse produziert ausschließlich in Bio-Qualität und verbindet handwerkliche Backprozesse mit modernen Produktionsstrukturen.

Zentrale Zutat ist Hafer, der zu 100 Prozent von den Feldern der rund 90 Barnhouse Bäuerinnen und Bauern aus der Region stammt. Langjährige Partnerschaften, faire Preise und Planungssicherheit prägen die Zusammenarbeit. Das Sortiment ist im Bio-Fachhandel, im Lebensmitteleinzelhandel sowie im eigenen Onlineshop erhältlich. Barnhouse ist seit 2021 nach dem We-Care-Standard zertifiziert und wurde 2025 zweifach mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet.

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Bildquelle: Barnhouse Naturprodukte GmbH