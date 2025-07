Wartung auf dem Busdach

Wie KRAUSE mit einer neuen Arbeitsbühne Sicherheit und Effizienz in Einklang bringt

Wenn Stadt- oder Reisebusse zur Wartung in die Werkstatt kommen, betrifft das längst nicht nur Komponenten im Fahrzeugunterbau. Viele technische Systeme befinden sich auf dem Dach: Klimaanlagen, Lüftungseinheiten, Steuertechnik, Solarpanels oder Antennen erfordern regelmäßige Sichtprüfungen, Reparaturen oder den Austausch. Für Werkstattpersonal heißt das: wiederkehrende Arbeiten in großer Höhe, oft unter Zeitdruck und mit schwerem Werkzeug – ein gefährliches Zusammenspiel, wenn keine passende Zugangslösung vorhanden ist. Genau hier setzt die neue, standardisierte und höhenverstellbare fahrbare Arbeitsbühne mit Geländerkorb von KRAUSE an, die speziell für diesen Einsatzzweck entwickelt wurde.

Buswartung in der Höhe – Risiko und Realität im Alltag

Noch immer wird in vielen Verkehrsbetrieben improvisiert: Leitern, Podeste oder mobile Gerüste kommen zum Einsatz, um auf das Dach zu gelangen. Doch diese Hilfsmittel bieten häufig weder die notwendige Stabilität noch ausreichende Sicherheit. Der Weg nach oben ist beschwerlich, das Arbeiten auf engstem Raum erschwert jede Bewegung, und ein sicherer Stand ist meist nicht gewährleistet. Typische Szenarien wie der Austausch eines Klimageräts nach einer Fehlermeldung oder die Reinigung eines Lüfters nach einer Buswäsche verdeutlichen, wie dringend ein fester, ergonomischer Zugang zum Fahrzeugdach benötigt wird – am besten sofort einsatzbereit, flexibel anpassbar und mit vollwertiger Absturzsicherung ausgestattet.

Die neue Plattform – mehr Sicherheit, weniger Aufwand

Die neue Arbeitsplattform von KRAUSE ist genau auf diese Anforderungen zugeschnitten. Sie bietet eine senkrechte Plattformhöhe von 2.700 bis 3.700 Millimetern, die sich zentral über eine wartungsarme Zahnstange per Handkurbel anpassen lässt. Alternativ kann die Höhenverstellung auch komfortabel mit einem Akkuschrauber erfolgen. Diese Flexibilität erlaubt die Arbeit an verschiedenen Bustypen ohne Umrüstungen oder Zwischenlösungen.

Die obere Plattformfläche besteht aus rutschhemmendem Aluminiumbelag mit geriefter Struktur, während die untere Ebene mit robustem Warzenblech ausgelegt ist. Der Zugang erfolgt über eine seitlich geführte Schlepptreppe, die mit Doppelrollen ausgestattet ist. Die Treppenstufen haben eine komfortable Größe von 600 x 225 Millimetern und bestehen ebenfalls aus gerieftem Aluminium. Sicherheit beim Auf- und Abstieg bietet ein beidseitiges Geländer mit Handlauf und Knieleiste, das den gesamten Bereich absichert.

Oben angekommen bietet der großflächige, klappbare Geländerkorb eine um rund 2.635 x 5.000 Millimeter erweiterte Arbeitsfläche. Beim Ausklappen rasten die Geländer automatisch ein, was nicht nur Zeit spart, sondern auch für maximale Betriebssicherheit sorgt. Die Fußleisten lassen sich absenken, um die Lücke zwischen Geländer und Fahrzeugdach zu schließen.

Schneller positioniert, sicher verankert

Die gesamte Konstruktion lässt sich durch vier stirnseitig platzierte Griffe einfach und präzise verfahren. Spindelfüße ermöglichen den Ausgleich von Bodenunebenheiten, während stabile Fahrrollen mit Feststellbremse für einen sicheren Stand sorgen. Ein gummierter Anprallschutz an der Plattformkante schützt sowohl die Bühne selbst als auch das Fahrzeug bei der Annäherung.

Durch das großzügige Platzangebot auf der Plattform, die Tragfähigkeit von bis zu 300 Kilogramm und die ergonomisch optimierte Zugangslösung wird nicht nur der Arbeitskomfort erhöht, sondern auch die Unfallgefahr deutlich reduziert. Wer täglich mit Technik auf Busdächern zu tun hat, wird die neue Lösung schnell zu schätzen wissen – sei es beim Wechsel defekter Komponenten, bei Wartungsinspektionen oder bei regelmäßigen Reinigungsarbeiten.

Standardisiert – und trotzdem anpassungsfähig

Die neue Arbeitsbühne ist als standardisierte Lösung kurzfristig verfügbar und ermöglicht dadurch eine besonders einfache Planung und schnelle Einsatzbereitschaft. Trotzdem bietet sie Variationsmöglichkeiten für unterschiedliche Einsatzzwecke: Neben der Ausführung mit einseitigem Geländerkorb ist auch eine Variante mit beidseitigem Geländerkorb erhältlich. Damit lässt sich die Plattform optimal an verschiedene Werkstattkonzepte oder bauliche Gegebenheiten anpassen. Sowohl kleinere Betriebe als auch größere Verkehrsbetriebe profitieren so von einer wirtschaftlichen Lösung, die Sicherheit und Effizienz auf dem neuesten Stand der Technik vereint.

Sicherheit und Effizienz auf dem Busdach – ab sofort serienmäßig

Mit dieser neuen, höhenverstellbaren und fahrbaren Arbeitsplattform mit Geländerkorb beweist KRAUSE, dass standardisierte Lösungen den individuellen Anforderungen im Werkstattalltag durchaus gerecht werden können. Die Verbindung aus sicherem Zugang, großzügiger Arbeitsfläche, einfacher Handhabung und durchdachter Technik macht die Bühne zur idealen Lösung für alle, die regelmäßig auf Busdächern arbeiten. Dabei wird nicht nur der Arbeitsalltag erleichtert, sondern auch ein aktiver Beitrag zur Unfallvermeidung und zum Gesundheitsschutz des Personals geleistet – und das in einem Maß, das bisher oft nur mit Sonderlösungen erreichbar war.

