Warnung: Betrüger versenden E-Mails im Namen von ELSTER und locken mit Rückerstattung zur Einkommensteuer

Essen – Roland Franz, Geschäftsführender Gesellschafter der Steuerberatungskanzlei Roland Franz & Partner in Essen und Velbert, warnt davor, dass aktuell wieder eine neue Betrugsmasche im Umlauf ist, bei der Betrüger E-Mails im Namen des Steuerprogramms ELSTER versenden und dabei das ELSTER-Logo verwenden, um an die Bankdaten von Bürgern zu gelangen.

Das sind die Fakten:

– Unter dem Betreff „Amtliche Mitteilung zur Einkommensteuer“ wird den Empfängern der E-Mail eine Rückerstattung zur Einkommensteuer in Aussicht gestellt. Die Betroffenen werden aufgefordert, ihre Kontoinformationen/Bankdaten über einen Link (blauer Button) zu bestätigen.

– Auffällig ist, dass die Absender-E-Mail-Adresse keine offizielle ELSTER-Adresse ist, sondern in den hier bekannten Fällen auf t-online.de endet.

– Wir warnen eindringlich davor, auf die Buttons zu klicken. Es handelt sich um schädliche Links, mit denen der Empfängerkreis dazu gebracht werden soll, sensible Bankdaten preiszugeben. Den Aufforderungen in den E-Mails sollte unter keinen Umständen gefolgt werden.

„Die Finanzverwaltung versendet niemals E-Mails, die Handlungsanweisungen oder Zahlungsaufforderungen enthalten und die Herausgabe sicherheitsrelevanter Daten, wie zum Beispiel Bank- oder Steuerdaten, fordern“, fügt Steuerberater Roland Franz hinzu.

Den Thüringer Finanzämtern sind bereits einige Betrugsfälle bekannt. Die Dunkelziffer ist vermutlich viel höher.

Quelle: Thüringer Finanzministerium, Pressemitteilung

Fundstelle(n): NWB Verlag DAAAJ-97255

