War Ihr eLearning-Projekt ein durchschlagender Erfolg?

Dann voten Sie jetzt fĂĽr Ihren Dienstleister im eLearningCHECK 2021

Berlin, November 2020 – Zufriedene Kunden in einer expandierenden eLearning-Branche, Transparenz im Kunden-Dienstleister-Verhältnis und einen PraxisCHECK vieler Einzelaspekte – das spiegelt der eLearningCHECK seit seinem Bestehen. In den Kategorien “Lerntools” (LMS, LCMS, Autorentools, Learning Ecosystems), “Blended Learning-Projekte”, “Performance Support / Microlearning”, “Beratung / Change Management”, “Standard-Content” und “Individuelle Content-Produktion” (inkl. VR, AR, MR) können Kunden ihre Dienstleister jetzt anhand strukturierter Fragebögen beurteilen.

Hier können Sie Ihre Meinung in Bezug auf Produktqualität, Einhaltung von Zeitplänen, Budgettreue, Kunden- und Service-Orientierung etc. kundtun. Dienstleister, die dabei erstklassig abschneiden, können den Titel des “Anbieters des Jahres 2021” erringen. Alle bisherigen Gewinner sind sich einig: Eine Trophäe, die von den eigenen Kunden verliehen wird, hat besonderen Wert. Nehmen Sie sich dafĂĽr zehn bis 15 Minuten Zeit und beantworten Sie einen eLearningCHECK-Fragebogen!

Zur Teilnahme an der zwölften Auflage des eLearningCHECK sind Unternehmen mit mindestens 50 Mitarbeitern aufgerufen, die ein eLearning-Projekt entwickelt und/oder realisiert haben.

Die Bearbeitungszeit eines Fragebogens liegt bei durchschnittlich zehn bis 15 Minuten. Die TeilnehmerInnen können auch mehrere Fragebögen in unterschiedlichen Kategorien oder fĂĽr verschiedene Dienstleister ausfĂĽllen. Jeder, der sein Votum abgeben möchte, muss sich zum eLearningCHECK 2021 anmelden – auch dann, wenn er oder sie Abonnent des CHECK.point eLearning-Newsletters ist, da die Daten des Kundenvotums separat und ausschlieĂźlich fĂĽr die Bewertung erhoben werden. Bitte, melden Sie sich mit Ihrer Firmen-Mailadresse an. Um möglichen Missbrauch von vorne herein auszuschlieĂźen, akzeptiert das System keine eMail-Adressen von Providern wie gmx.de, web.de, gmail.de, gmail.com und ähnliche.

In die Wertung gehen grundsätzlich nur komplett ausgefüllte Fragebögen ein. Für die Anbieter schlägt sich die Anzahl der bewertenden Kunden im Gesamtergebnis nieder. Je mehr Beurteilungen, um so gewichtiger das Ergebnis. Hierdurch wird ein gewisser Ausgleich zwischen kleineren und größeren Anbietern erzielt.

Alle im Rahmen des eLearningCHECK 2021 bis zum 10. Dezember2020 ausgefĂĽllten Fragebögen gehen in die Bewertung fĂĽr die “Anbieter des Jahres 2021” ein.

Brancheninformationsdienst zum Thema eLearning.

Firmenkontakt

INFObases GmbH

Thea Payome

Hauptstr. 19

10827 Berlin

030/78719344

thea.payome@checkpoint-elearning.de

https://www.checkpoint-elearning.de

Pressekontakt

INFObases GmbH

Thea Payome

Hauptstr. 19

10827 Berlin

030/78719344

thea.payome@infobases.de

https://www.checkpoint-elearning.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.