Wann wird IKEA Pflegebetten ins Sortiment nehmen?

IKEA erschliesst sich neue Märkte: Wohnungen für Senioren mit Demenz in Schweden, Einrichtungen für Altersheime in Deutschland. Bald auch Pflegebetten?

„Vor einigen Jahren hat ein Team meines Instituts eine Trendstudie zum Seniorenwohnen erstellt. Eine der Prognosen: Der Markt für Seniorenwohnen und Altenpflege könnte sich grundlegend ändern, wenn IKEA einsteigen würde. Jetzt unternimmt IKEA in Schweden die ersten Schritte für diese Innovation. Es handelt sich um Wohnungen mit dem Namen SilviaBo, die in vielfältiger Weise auf die Bedürfnisse von Menschen mit körperlichen oder kognitiven Einschränkungen eingehen. In Deutschland hat IKEA schon ganze Altersheime eingerichtet.“

Alle Hintergründe und die Einschätzung unseres Autors Gundolf Meyer-Hentschel:

https://agesuit.com/pflegebett-innovation-seniorenwohnen-demenz-ikea/

Die Age Suit Germany GmbH in Saarbrücken ist ein Anbieter von Simulations-Tools für Unterricht, Forschung und Produktentwicklung. Unser Kern-Produkt, der Alterssimulationsanzug AgeMan®, dient dazu, gesundheitliche Einschränkungen des Alters für jüngere Menschen unmittelbar erfahrbar zu machen.

Firmenkontakt

Age Suit Germany GmbH

Andrea Meyer-Hentschel

Kirchweg 28

66133 Saarbrücken

0681841203122

hello@agesuit.com

https://agesuit.com/altersanzug-preisliste/

Pressekontakt

Age Suit Germany GmbH

Chantal Fuhr

Kirchweg 28

66133 Saarbrücken

0681 841203122

hello@agesuit.com

https://agesuit.com

Bildquelle: https://www.ikea.com/de/de/newsroom/media-resource