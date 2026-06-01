Wandern auf den Seychellen – 3 spektakuläre Abenteuer-Trails

Wer meint, dass der Seychellen-Archipel platt wie eine Flunder ist und nur zum Schnorcheln, Tauchen und Relaxen taugt, der liegt eindeutig falsch. Auf den Granitinseln der inneren Seychellen erheben sich bis zu 905 m hohe Berge, bedeckt von üppigem Regenwald. Hier kann man auf anspruchsvollen, wenig begangenen Pfaden wandern und den ursprünglichen Nebelwald mit seiner einzigartigen, endemischen Flora und Fauna entdecken. Der Afrikaspezialist KrautTrotter® Safaris stellt drei Wander-Highlights auf den Seychellen vor:

1. Morne Blanc-Wanderung (Mahé)

Während der Besteigung des Morne Blanc auf der Hauptinsel Mahé kommt man ganz schön ins Schwitzen. Aber diese durchaus anstrengende Wanderung bis auf 667 Meter ist jeden Schweißtropfen wert. Der Pfad führt zunächst durch eine alte Teeplantage und auf dem Weg bergauf ändern sich Klima und Vegetation zusehends. Moosbewachsene Bäume sowie Farne und Flechten verwandeln die Landschaft in einen nebligen Märchenwald. Die Wanderung führt über wurzeligen und rutschig-modrigen Waldboden. Über Holzstege und durch Granitfelsen schlängelt sich der weitere Weg, vorbei an tiefen Felsspalten. Oben angekommen wartet dann die Belohnung: ein atemberaubender 180-Grad-Panoramablick auf die Westküste Mahés.

Wanderstrecke: 3,2 km (hin und zurück) – Dauer: 1,5 Stunden ohne Pausen – Auf-/Abstieg (gesamt): 440 m – Schwierigkeit: moderat

2. Grande Barbe-Trail (Silhouette)

Die kleine Insel Silhouette ist grüner und wilder als viele andere Seychellen-Inseln, der höchste Punkt liegt ganze 751 Meter hoch. Sie strahlt eine fast mystische Ursprünglichkeit aus. Es gibt hier keine Straßen und der dichte Wald reicht bis ans Meer. Eine der schönsten und anspruchsvollsten Wanderungen der Seychellen führt quer über die Insel bis zur unberührten Bucht Grand Barbe (und zurück). Auch erfahrene Wanderer sollten diesen fast unmarkierten Pfad nicht ohne Führer gehen, denn auf der gesamten Strecke gibt es keinen Handy-Empfang. Der selten begangene Trail bietet einem immer wieder wunderschöne Aussichten, einen menschenleeren Strand und als Highlight die Begegnung mit den freilaufenden Riesenschildkröten der Insel.

Wanderstrecke: 10,5 km (hin und zurück) – Dauer: 6 Stunden ohne Pausen – Auf-/Abstieg (gesamt): 818 m – Schwierigkeit: schwer

3. Die Südumrundung (La Digue)

Südlich des weltberühmten Bacardi-Strandes auf La Digue beginnt ein konditionell forderndes Küstenabenteuer. Auf dieser spektakulären Wanderung durchquert man eine Wildnis, die einen unterwegs vor echte Herausforderungen stellt. Gestartet wird am weißen Palmenstrand mit den pittoresken Granitfelsen, zwischen denen es tiefe Klüfte und Spalten gibt. Etwas Klettergeschick und viel Ausdauer sind notwendig, denn man muss springen, klettern und sich auch mal durch enge Höhlen und Spalten zwängen. Da die Strecke gänzlich unmarkiert ist, sollte diese Wanderung nur mit einem einheimischen Guide unternommen werden. Dieser sorgt nicht nur für die Sicherheit der Wandergäste, sondern führt sie unterwegs zur einsamen Anse Marron, einem der schönsten Strände der Seychellen.

Wanderstrecke: 4 km – Dauer: 6-7 Stunden (inkl. Badepause) – Auf-/Abstieg (gesamt): 140 m – Schwierigkeit: anspruchsvoll

Die Qual der Wahl bei den Wanderungen

Auf den Seychellen kann man eine Vielzahl atemberaubender Wanderungen unternehmen. Von leichten Touren bis zum fordernden Kletterabenteuer ist alles dabei. Daher ist eine Reise auf die Seychellen perfekt geeignet für aktive Entspannungssuchende, die nicht nur am Strand liegen möchten. Beim Wandern, Radeln und Kanufahren lässt sich die einzigartige Natur am besten erleben. Alle Fragen zum Inselhüpfen auf den Seychellen beantwortet das KrautTrotter®-Team gerne im Rahmen einer kostenlosen Reiseberatung. Die Afrikaspezialisten kennen die Seychellen wie ihre Westentasche und kreieren echte Traumreisen.

Marion Balczun-Kocer wagte nach über 30 Jahren den Berufsausstieg als Apothekerin. Sie gründete im Februar 2024 KrautTrotter® – Safaris als Spezialagentur für Afrikareisen. Hier vereint sie Reiseleidenschaft, Afrika-Expertise und Ihre langjährige Erfahrung im Kunden-Management.

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