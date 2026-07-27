Wanderausstellung „600 Akkordeons“ gastiert im Forum Steglitz

Vom 10. bis zum 29. August 2026 präsentiert das Forum Steglitz die Wanderausstellung „600 Akkordeons. Eure Geschichten. Unser Berlin.“. Die offizielle Eröffnung findet am Montag, den 10. August, um 16:00 Uhr im Rahmen einer feierlichen Stunde statt. Neben Grußworten von Center-Managerin Dagmar Mielitz und dem Sammler Dieter Plinke werden auch Vertreter des Landesmusikrats Berlin e. V. sowie Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HBB), zur Eröffnung sprechen. Die von der LOTTO-Stiftung Berlin geförderte Schau wird in einer kompakten Version direkt auf den Aktionsflächen des Forum Steglitz präsentiert, und auch die Bühne für das musikalische Rahmenprogramm findet sich mitten im Geschehen.

Wer im August durch das Forum Steglitz flaniert, trifft mitten im Einkaufsalltag auf ein faszinierendes Stück Berliner Kulturgeschichte. Mit der außergewöhnlichen Wanderausstellung „600 Akkordeons. Eure Geschichten. Unser Berlin.“ zieht eine der weltweit größten privaten Akkordeon-Sammlungen direkt in die Einkaufsmall des Forum Steglitz. Dort begegnen die Besucherinnen und Besucher unmittelbar den historischen Exponaten des Berliner Musikpädagogen Dieter Plinke. Das Akkordeon ist das offizielle „Instrument des Jahres 2026“, und die hier gezeigten Raritäten und Modelle laden dazu ein, zwischen den Einkäufen kurz innezuhalten und zu staunen.

Das begleitende und komplett kostenfreie Rahmenprogramm bringt in den drei Aktionswochen reichlich Live-Musik in das Steglitzer Einkaufscenter: Am Donnerstag, den 20. August (17:00–18:00 Uhr), gastiert dort das Akkordeon-Orchester „Accordanza“. Nur einen Tag später, am Freitag, den 21. August (17:00–17:45 Uhr), sorgt Mathias Kroop mit einem Soloauftritt aus Evergreens und Seemannsliedern für Stimmung. Wer selbst aktiv werden möchte, kann das Instrument an den Aktionstagen des „Klingenden Museums“ (unter anderem an den Samstagen, 15., 22. und 29. August) unter Anleitung und ganz ohne Vorkenntnisse ausprobieren. Jeweils freitags öffnet sich die Bühne zudem für offene Kulturbeiträge aus der Region.

Center-Managerin Dagmar Mielitz freut sich auf die besondere Aktion: „Die Platzierung der Ausstellung und der Bühne in unserer Passage bringt die Musik direkt zu den Menschen und verleiht dem Einkaufserlebnis auch eine spezielle Kulturatmosphäre. Wir freuen uns sehr darauf, unseren Gästen diesen kulturhistorischen Schatz so unkompliziert präsentieren zu können.

“Die Ausstellung sowie alle Konzerte und Mitmachangebote sind für alle Besucherinnen und Besucher des Forum Steglitz kostenfrei zugänglich.

Über das Forum Steglitz

Das Forum Steglitz ist bekannt als das traditionsreichste Einkaufszentrum im Berliner Süden. Mit dem Bornmarkt, dem ersten in eine Handelsimmobilie integrierten Frischemarkt, wurde das Forum Steglitz für alle Westberliner zu einem regelmäßigen Anlaufpunkt. Seit über 50 Jahren bietet es alles für den täglichen Bedarf und für entspannte Shoppingbummel.

Durch die Neupositionierung entwickelte sich das Forum Steglitz in eine Mixed-Use-Immobilie. Neben einem starken Fokus auf Nahversorgung bietet es seit 2020 auch neue Büroflächen sowie moderne Fitnessflächen. Dadurch dient es als idealer Anlaufpunkt für den täglichen Bedarf des Stadtteils Steglitz. Seit 2024 wird das Forum Steglitz von Jagdfeld Real Estate betrieben, die in Berlin unter anderem auch das Forum Köpenick und das Rathaus Center Pankow betreuen.

Seine zentrale Lage an einer der meistfrequentierten Einkaufsstraßen der Stadt, der Schloßstraße, und seine optimale Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen das Forum Steglitz zu einer beliebten Anlaufstelle für Jung und Alt. Zudem gibt es eine Vielzahl von Parkplätzen im eigenen Parkhaus und ein reichhaltiges Gastronomieangebot in der direkten Umgebung.

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.forum-steglitz.de

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Bildquelle: Forum Steglitz