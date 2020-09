Walter Tools setzt auf classmate CLOUD

Der Werkzeugspezialist Walter wird den von simus systems angebotenen Webservice classmate CLOUD in die eigene Webseite walter-tools.com integrieren. Dadurch wird die laufende Zusammenarbeit der Unternehmen erweitert. Kunden, Mitarbeiter und Handelspartner von Walter können nun ĂĽber das CAD-Modell eines Bauteils automatisch und sekundenschnell passende Walter-Werkzeuge identifizieren. Mit “Walter Innotime” hat das Unternehmen den “ersten digitalen Auslegungsassistenten zur Beschleunigung des Beratungs- und Bestellprozesse” im September 2020 eingefĂĽhrt.

Classmate CLOUD analysiert 3D-CAD-Modelle von Bauteilen, erkennt die zur Fertigung notwendigen Bearbeitungstechnologien und ermittelt daraus resultierenden Herstellkosten. Diesen Webservice integriert Walter in individualisierter Form auf der eigenen Internet-Seite walter-tools.com: “Classmate CLOUD hilft uns dabei, Mitarbeitern, Kunden und Partnern einen Mehrwert zu bieten und unsere digitalen Vertriebsprozesse weiter auszubauen”, sagt Florian Böpple, Manager CIO Office bei Walter in TĂĽbingen. “Wir bieten interessierten Herstellern an, unseren belastbaren, unabhängigen Berechnungsservice direkt in die eigene Website einzubinden, ohne dass classmate CLOUD dabei in Erscheinung tritt”, erklärt Dr. Arno Michelis, GeschäftsfĂĽhrer bei simus systems. “Wir freuen uns, dass Walter diese Gelegenheit als einer der ersten Partner erfolgreich ergriffen hat.”

In Zukunft können sich Vertriebsmitarbeiter, Handelspartner und Kunden von Walter auf der Website anhand eines CAD-Modells die geeigneten Zerspanungswerkzeuge vorschlagen lassen. Classmate CLOUD identifiziert automatisch die Zerspanungs-operationen und ermittelt geeignete Walter-Werkzeuge mit Hilfe der Walter Werkzeugdatenbank. Dieses Ergebnis kann in den weiteren Geschäftsprozess übergeben werden. Diese digitale Suche auf Bauteilebene ist derzeit einzigartig im Markt.

Ein Walter-Ingenieur prĂĽft den Vorschlag und optimiert ihn bei Bedarf entsprechend der KundenbedĂĽrfnisse. Der Auslegungsprozess bei komplexen Anfragen wird dadurch erheblich beschleunigt – und der Kunde erhält die fĂĽr ihn wirtschaftlichste Werkzeuglösung sowie ein valides Angebot in kĂĽrzester Zeit.

Classmate CLOUD beruht auf der on-Premise-Lösung classmate Plan, die eine konstruktionsbegleitende Kalkulation ermöglicht. Die dabei erstellten Arbeitspläne entlasten die Arbeitsvorbereitung. Flexible Berechnungsgrundlagen, aktuelle Beschaffungspreise und viele andere Features ermöglichen dem Einkauf ein gezieltes Target Costing, fundierte Make-or-buy-Entscheidungen und Wissensvorteile in Verhandlungen.

Die 2002 gegründete simus systems GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist mit ihrer Produktfamilie simus classmate einer der Marktführer im Bereich automatische Klassifizierung von CAD-Modellen, Datenbereinigung von Massendaten, dem Suchen und Finden vorhandener Daten und der automatischen Kalkulation. Das eigenständige Unternehmen bietet Erfahrungen aus über 300 erfolgreichen Projekten in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie und Elektrotechnik. Die Produktfamilie simus classmate integriert sich mit führenden 3D CAD- und PLM-Lösungen sowie mit ERP-Systemen wie SAP.

