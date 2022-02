Walter Camps „American Football“ erstmals auf Deutsch

Das American Football Portal Amfoo.de hat erstmals das Hauptwerk vom „Vater des American Footballs“ Walter Camp auf Deutsch veröffentlicht.

Manches liest sich heute etwas ungewohnt oder sogar komisch, doch vieles ist immer noch erstaunlich aktuell.

Walter Camp (geb. 07.04.1859, gest. 14.03.1925) gilt als der Erfinder des American Football und wird daher respektvoll als der Vater des American Football bezeichnet. Er war ein echter Sportpionier, Trainer und Sportjournalist.

Die beiden Universitäten Yale und Harvard trugen 1876 das erste Rugbyspiel auf amerikanischem Boden aus. Camp spielte damals für Yale, aber einige der Regeln gefielen ihm nicht und er machte sich Gedanken, wie man es besser machen könnte. Er wollte das Spiel intelligenter, variantenreicher, spannender und für die Zuschauer attraktiver machen. Das macht ihn zu einem Visionär der damaligen Zeit.

Als Trainer von Yale beschränkte er die Mannschaften auf 11 Spieler, führte die Regel 4 Versuche für 10 Yards ein und erfand den Snap vom Center zum Quarterback, um das Spiel zu eröffnen. Er änderte auch das Punktesystem, das seither immer wieder geändert wurde.

Er schrieb sein eigenes neues Regelwerk, verfasste Bücher darüber und nutzte seine Tätigkeit als Journalist, um in Zeitungen darüber zu berichten.

Walter Camp erfand auch die Bezeichnung „All-American-Team“. Mit dem Walter Camp Award wird jährlich der Collegespieler des Jahres geehrt.

Im Yale-Bowl-Stadion, an dessen Bau er maßgeblich beteiligt war, werden noch heute die Yale-Spiele ausgetragen.

In seinem Hauptwerk von 1891, welches ganz schlicht „American Football“ heißt, trug er eine genaue Beschreibung der Spielerposition und der wichtigsten Regeländerungen zusammen. Außerdem machte er sich Gedanken, nach welchen Kriterien für die einzelnen Positionen ausgewählt werden sollte, erstellte Trainingspläne und gab sogar Ernährungstipps. Manches liest sich aus heutiger Zeit vielleicht ungewöhnlich, aber es ist beeindruckend, wie er schon damals Ideen entwickelte, welche bis heute das Spiel prägen und immer noch gültig sind.

Walter Camp entwickelte auch die „daily dozen exercises“, welche mittlerweile nur noch daily dozen“ abgekürzt werden. Diese Bezeichnung ist schon lange Teil der Alltagssprache geworden. Das „tägliche Dutzend“ hat sich durchgesetzt, weil es ein ganz einfaches Trainings – Fitnesskonzept ist. Es sind zwölf einfache Übungen, die stark und geschmeidig machen/erhalten. Es spielt dabei keine Rolle, ob jemand übergewichtig, untergewichtig, schwer oder leicht ist, das tägliche Dutzend Übungen kann jeder jederzeit und überall machen.

Wir wünschen viel Spaß bei dieser historischen Lektüre von „American Football.

Walter Camp „American Football“

