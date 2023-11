WAFUU.COM aus Japan EC: Globale Expansion in 20 Sprachen

WAFUU.COM wird von QRESTIA Inc. betrieben und ist eine in Japan ansässige E-Commerce-Website, die eine kuratierte Auswahl an japanischen Kosmetika, Snacks, Animes, Spielen und Gadgets bietet. Unser Ziel ist, die Faszination Japans weltweit zu verbreiten. Wir bieten mehrsprachigen Support und umfangreiche Versandoptionen.

WAFUU.COM, eine in Japan ansässige E-Commerce-Plattform, betritt Neuland, indem sie ihr Versandnetz auf 70 Länder ausweitet und eine Benutzeroberfläche in 20 Sprachen anbietet, um die japanische Kultur einem globalen Publikum näher zu bringen.

Die Welt ist fasziniert von der japanischen Kultur, und WAFUU.COM, betrieben von QRESTIA Inc., hat ehrgeizige Schritte unternommen, um dieser globalen Nachfrage gerecht zu werden. Die Wachstumsrate von mehr als 1200 % (im Vergleich zum Vorjahresmonat) ist auf eine breitere Produktpalette, die Unterstützung mehrerer Sprachen, die Auswirkungen des schwächeren Yen und eine erweiterte Zielgruppe zurückzuführen.

Diese Initiative geht von einem Team aus, das mit großer Leidenschaft die Schönheit Japans vermitteln möchte. WAFUU.COM hat vor kurzem sein Angebot durch den Versand in 70 Länder und die Einführung der Unterstützung von 20 Sprachen erweitert und damit bisherige Herausforderungen wie eingeschränkte Versandzonen, hohe Versandkosten und Sprachbarrieren überwunden, um einen noch breiteren Kundenkreis als bisher zu erreichen.

Dieses Wachstum belegt, dass unsere mehrsprachige Plattform effektiv Länder erreicht, die bisher nur begrenzten Zugang zu japanischen Produkten hatten. Wir arbeiten weiter an der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und planen für die Zukunft mehrere Upgrades, um die Plattform noch benutzerfreundlicher zu gestalten. „Wir haben uns immer zum Ziel gesetzt, eine Brücke zwischen Japan und dem Rest der Welt zu bauen, und mit dieser neuen Initiative realisieren wir genau das“, so FUKADA HIDEMASA, CEO von QRESTIA Inc.

Vor der Umstellung auf das aktuelle E-Commerce-Modell nutzte WAFUU.COM in seinen Geschäftsaktivitäten Webmarketing. Dieses fundierte Fachwissen und diese Erfahrung sind nahtlos in das neue E-Commerce-Projekt mit internationalem Aktionsradius eingeflossen. Die Produktauswahl wird durch umfassende Marktforschung und KI-Technologie unter Berücksichtigung globaler und lokaler japanischer Trends sowie von Online- und Offline-Kaufdaten unterstützt. Auf der Basis früherer Erfahrungen mit mehrsprachigen Geschäftsabläufen hat das Unternehmen auch seine mehrsprachige Unterstützung beschleunigt, sodass japanische Produkte leichter zugänglich sind als je zuvor. Dieser vielschichtige Ansatz gewährleistet eine Produktpalette, die bei einem breit gefächerten Kundenstamm Anklang findet. Weitere Informationen finden Sie unter https://wafuu.com/

KONTAKT: FUKADA HIDEMASA

UNTERNEHMEN: QRESTIA Inc.

TELEFON: +81-35726-9180

WEB: https://wafuu.com

QRESTIA INC.

HIDEMASA FUKADA

8F VORT AOYAMAⅡ, 2-1-12 Shibuya, Shibuya-ku –

1500002 Tokyo

81357269180



https://wafuu.com/

