Wärmepumpenförderung Österreich

Bis zu 75 Prozent Wärmepumpen-Förderung in Österreich fördern

Die von der österreichischen Umweltförderungskommission beschlossene Förderung für Luft-Wasser-Wärmepumpen und Sole-Wasser-Wärmepumpen ist bereits seit 1. Januar 2024 voll in in Kraft. Wesentliche Punkte der Förderung sind der vollständige Ersatz fossiler Heizungssysteme durch klimafreundliche Technologien wie Luft-Wärmepumpen und Sole–Wärmepumpen im privaten Wohnbau, insbesondere in Ein-/Zweifamilienhäusern und Reihenhäusern. Die aktuelle Wärmepumpenförderung beträgt maximal 75 Prozent der förderungsfähigen Kosten und basiert auf einem Pauschalsatz, der ab dem 01.01.2024 gilt. Privatpersonen können die Förderung ab Anfang Januar beantragen, wobei geförderte Leistungen ab dem 01.01.2023 erbracht worden sein müssen. Das Einreichverfahren erfolgt online in zwei Schritten. Die Förderpauschalen für Wärmepumpen in Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Reihenhäusern variieren je nach Technologie:

– Luft-Wasser-Wärmepumpe: 16.000 EUR

– Sole-Wasser-Wärmepumpe: 23.000 EUR

– Bohrbonus bei gleichzeitigem Einbau einer Sole-Wasser-Wärmepumpe: + 5.000 EUR

Für mehrgeschossige Wohngebäude und den Ersatz fossiler Heizungen gelten differenzierte Förderpauschalen, abhängig von der Leistung und der Technologie der Wärmepumpe. Zusätzlich gibt es Boni für die Zentralisierung des Heizungssystems, den Einbau eines Gesamtsanierungskonzepts und die Nutzung von Niedertemperatur-Wärmeverteilsystemen. Haushalte im untersten Einkommensdrittel können sogar ine 100%ige Förderung bis zur technologiespezifischen Kostengrenze erhalten, wobei die Einkommensgrenzen definiert sind. Förderfähige Kosten umfassen das physische Gerät, Planungskosten, Wärmequellenanlagen, Einbindung ins Heizungssystem, zentrale Heizungsregelung, Speicher, Elektroinstallationen und Demontage- und Entsorgungskosten für Kessel- und Tankanlagen. Die Förderungen werden von verschiedenen Bundesländern sowie Energieversorgern angeboten, mit spezifischen Förderungskriterien und -höhen. Das Seriveteam von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH bietet umfassende Informationen und Hilfestellung rund um das Thema Wärmepumpen.

STIEBEL ELTRON, eines der führenden Unternehmen auf dem Markt für Hausautomation, Heizung und erneuerbare Energien, wurde 1924 gegründet und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 830 Millionen Euro. Das zukunftsorientierte Familienunternehmen STIEBEL ELTRON entwickelt ständig Produkte für praktische, effiziente und umweltfreundliche Haustechnik. Da STIEBEL ELTRON weltweit 4.000 Mitarbeiter beschäftigt, setzt das Unternehmen bei der Produktentwicklung und Produktion konsequent auf sein eigenes Fachwissen. Lösungen zur Warmwasserbereitung, Belüftung und Kühlung sind daher sehr effizient. Der Hauptsitz von STIEBEL ELTRON befindet sich neben vier weiteren Auslandsstandorten in Holzminden, Niedersachsen, Hameln, Freudenberg und Eschwege.

