Während der Reisesaison zum Frühlingsfest im Jahr 2023 plant China Eastern Airlines mehr als 2.900 Flüge pro Tag durchzuführen

Anfang 2023 werden mit der Wiederaufnahme und Anpassung internationaler Passagierflüge und dem chinesischen Neujahrsfest Reisebedürfnisse wie Sightseeing, Verwandten- und Freundesbesuche und die Heimkehr zum Jahreswechsel vermehrt nachgefragt. Vom 7. Januar bis 15. Februar plant China Eastern Airlines, 753 zusätzliche Flugzeuge in Betrieb zu nehmen, wobei durchschnittlich mehr als 2.900 Flüge pro Tag und mehr als 6.000 zusätzliche Flüge insgesamt durchgeführt werden sollen, um die Bedürfnisse der Passagiere für Flugreisen vollständig zu erfüllen.

Im Januar plant China Eastern Airlines, die wöchentlichen internationalen Passagierstrecken auf 48 Linien und 184 Flüge zu erhöhen. Unter ihnen sollen u.a. Pudong-Budapest, Pudong-Auckland, Shanghai-Sydney auf drei Flüge pro Woche erhöht werden. Die bestehenden Flüge Pudong-Bangkok, Kunming-Phnom Penh, Kunming-Ho Chi Minh, Hangzhou-Manila, Qingdao-Dubai, Wenzhou-Rom und weitere Strecken sollen ebenso vermehrt angeboten werden. Darüber hinaus wird China Eastern Airlines ab dem 23. Januar Flüge zwischen Pudong und Melbourne sowie Flüge von Shanghai nach Phuket, Chiang Mai, Malé und zu anderen Zielen hinzufügen. Was das chinesische Festland betrifft, plant China Eastern Airlines neue Flüge sowie Heim- und Rückreiserouten, Skirouten, Hainan-Routen und Routen innerhalb der Provinz Yunnan hinzuzufügen.

Um die Reiseeffizienz der Passagiere weiter zu optimieren, hat China Eastern Airlines während des Frühlingsfestes die Smart-Service-Funktionen seiner Online-Kanäle weiter ausgebaut: innovative Services wie „Complete in One Step“, „Air-rail intermodal passenger transport“ und „shuttle service „. Diese haben in der Vergangenheit eine gute Resonanz erzielt. Um die Ankunft des chinesischen Neujahrs zu begrüßen, wird der VIP-Raum von China Eastern Airlines im Voraus dekoriert und spezielle Mahlzeiten für das neue Jahr vorbereitet. Auf Flügen von Eastern Airlines werden ebenso speziell „MU Freeze-Dried Fruit Tea“ und Frühstück für Passagiere angeboten. Auf Flügen werden passend zum Frühlingsfest chinesische Mautaschen und Klebreisbällchen sowie die spezielle Mahlzeiten im Stil von dem Jahrs des Hasen serviert. Mit der Wiederaufnahme und Anpassung internationaler Passagierflüge haben China Eastern Airlines und Shanghai Airlines seit dem 8. Januar auch den normalen Catering-Service für internationale und regionale Flüge wieder aufgenommen.

China Eastern Airlines bemüht sich, Flüge effizient und geordnet durchzuführen, damit unsere Passagiere mit größtmöglichem Komfort reisen können.