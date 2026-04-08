Wachstumsprognose 2026: Halbes Wachstum, klare Antworten

Warum Führung das Spielfeld definiert

Die deutsche Wirtschaft verliert deutlich an Tempo: Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Wachstumsprognose für 2026 auf 0,6 Prozent halbiert. Treiber sind geopolitische Konflikte, steigende Energiepreise und eine anhaltend hohe Unsicherheit. Doch die entscheidende Erkenntnis liegt nicht in der Zahl selbst, sondern in ihrer Ursache: Die Prognosesenkung ist vor allem das Ergebnis von Entwicklungen, die sich unternehmerischer Kontrolle entziehen. Globale Krisen, Energiepreisschocks, demografische Trends – all das setzt den Rahmen, aber nicht die Richtung.

Genau hier setzt die Keynote von Wachstumsexperte Guido Quelle an – mit besonderem Fokus auf den Mittelstand in der Krise. Eine seiner zentralen Fragen lautet: Wenn die Welt voller schlechter Nachrichten ist, wo finde ich die guten?

Die Antwort verschiebt den Fokus konsequent nach innen: Nicht das Umfeld ist das Spielfeld. Das Spielfeld ist das eigene Unternehmen. Was können wir beeinflussen? Unsere Strategie. Unsere Positionierung. Unsere Führung.

Während die Wirtschaft insgesamt an Dynamik verliert und selbst das langfristige Wachstumspotenzial unter Druck gerät, entsteht eine neue Klarheit: Wachstum wird nicht mehr verteilt – es wird gestaltet. Unternehmen im Mittelstand, die ihr eigenes Spielfeld definieren und aktiv bespielen, entziehen sich dem reinen Reagieren auf äußere Einflüsse.

Die aktuelle Lage wirkt damit wie ein Filter: Sie trennt jene, die auf bessere Rahmenbedingungen warten, von denen, die ihre eigenen schaffen – durch klare Strategie und konsequente Führung. Wachstum kommt von innen.

Die Mandat Managementberatung GmbH unterstützt Unternehmen dabei, gesund und profitabel zu wachsen. Sie begleitet ihre Klienten sowohl bei der Konzeption und Entwicklung als auch in der Realisierung von Wachstumsinitiativen. Das Team verfügt über branchen- und länderübergreifendes Wachstums-Know-how in den Leistungsfeldern Strategie und Marke, Prozesse und Organisation sowie Vertrieb und Expansion. Dabei kann Mandat auf mehr als 30 Jahre Beratungserfahrung zurückgreifen. In diesem Zeitraum wurden mehr als 600 Projekte für über 300 nationale und internationale Klienten in 19 Ländern realisiert. Schwerpunkt ist dabei der gehobene Mittelstand in der DACH-Region.

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