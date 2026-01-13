Wachstumsmarkt Osteuropa: InfectoPharm expandiert nach Polen

Beata Treszczynska leitet die fünfte europäische Niederlassung des deutschen Pharmaunternehmens

Heppenheim, 13. Januar 2025 – Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH setzt die internationale Ausweitung ihres Geschäftsmarktes konsequent fort und hat am 18. November 2025 ihre fünfte europäische Marketing- und Vertriebsniederlassung in Polen gegründet. Die erfahrene Pharmamanagerin Beata Treszczynska wird als General Manager eine Auswahl erfolgreicher Produkte aus dem breiten Portfolio des Mittelständlers in diesem aussichtsreichen Markt mit einem aufzubauenden agilen Vertriebsteam etablieren.

„Polen ist ein entscheidender strategischer Baustein für uns“, betont Dr. Markus Rudolph, Geschäftsführer von InfectoPharm. „Der aufstrebende Wirtschaftsmarkt bietet durch seine Größe von rund 38 Millionen Einwohnern und steigende Gesundheitsausgaben enormes Potenzial. Zudem ist das logistisch hervorragend eingebundene zentraleuropäische Land eine ideale Drehscheibe für Mittel- und Osteuropa. Als Pharmaunternehmen profitieren wir von den Vorteilen der EU-Mitgliedschaft, was den Markteintritt für pharmazeutische Produkte planbar und effizient gestaltet. All dies sind ideale Voraussetzungen, um jetzt unsere ersten erfolgreichen Präparate auch in Polen zu platzieren.“

Die schnell wachsende InfectoPharm-Gruppe ist bereits mit Niederlassungen in Österreich (gegründet 2017), Italien (2021) sowie Frankreich und Großbritannien (beide 2024) erfolgreich am Markt vertreten. Mit mehr als 450 Mitarbeitenden und drei deutschen Tochterunternehmen erzielt die Unternehmensgruppe ein jährliches Wachstum von rund 10 Prozent und erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 300 Millionen Euro. Das internationale Geschäft mit Vertrieb in über 30 Länder ist ein wesentlicher Wachstumstreiber für das hessische mittelständische Unternehmen und trägt maßgeblich zum Gesamtumsatz bei.

Beata Treszczynska ist General Manager von InfectoPharm Polen

Für den Aufbau der polnischen Organisation konnte InfectoPharm mit Beata Treszczynska eine äußerst erfahrene Führungskraft aus dem Gesundheitswesen gewinnen. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in internationalen Pharmaunternehmen, unter anderem als Commercial Director bei Laboratorios Farmaceuticos ROVI und als Business Unit Manager für Mittel- und Osteuropa (CEE) bei Indivior. Ihre berufliche Expertise erstreckt sich über mehrere Therapiegebiete und umfasst die Bereiche ZNS, Dermatologie und Krankenhaus-Antibiotika.

„Ich freue mich sehr darauf, die Präsenz von InfectoPharm in Polen aufzubauen und dessen hochwertige Präparate dort zu etablieren“, sagt Beata Treszczynska. „Wir starten mit einem engagierten, sechsköpfigen Außendienstteam. Unser Ziel ist es, InfectoPharm schnell als verlässlichen und kompetenten Partner für Ärzte, Kliniken und Apotheker in Polen zu positionieren.“

Die Vermarktung der ersten Präparate ist für 2026 geplant.

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und Weiterentwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten spezialisiert. Seit 1988 profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell über 140 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, HNO-Heilkunde, Infektiologie und Dermatologie. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich, Italien, Frankreich, Polen und Großbritannien sowie die deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH, Sonormed GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 450 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von über 300 Mio. Euro, bei einem durchschnittlichen Wachstum über 10 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“ oder als „Krisensicherster Arbeitgeber“ und „Krisensicherstes Unternehmen“ von Creditreform.

Firmenkontakt

InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH

Maike Petersen

Von-Humboldt-Straße 1

64646 Heppenheim

06252 95-7000



https://www.infectopharm.com

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 3990-0



http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.