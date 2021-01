Wachstum in der Krise: FlyArystan beförderte 2020 rund 1,5 Millionen Passagiere

Der kasachische Low-Cost-Carrier FlyArystan, eine 100-prozentige Tochter der Air Astana Group, konnte im vergangenen Jahr trotz der Coronakrise stark wachsen und beförderte auf seinen Flügen innerhalb des Landes rund 1,5 Millionen Passagiere. Das Ergebnis ist umso erfreulicher, weil der Flugverkehr 2020 im Rahmen der Pandemiebekämpfung etwa zwei Monate ruhen musste. Die Flüge von FlyArystan waren durchschnittlich zu mehr als 85 Prozent ausgelastet und zu über 90 Prozent pünktlich. Zugleich wuchs das Streckennetz auf 28 Routen und 14 Ziele innerhalb Kasachstans, die FlyArystan ab den Drehkreuzen Almaty, Nur-Sultan und Atyrau bedient.

FlyArystan nahm im Mai 2019 den Betrieb auf und beförderte bis Ende 2020 insgesamt etwa 2,2 Millionen Passagiere. Die Airline will das Wachstum fortsetzen und rechnet für das laufende Jahr mit mehr als 3 Millionen Fluggästen. Geplant sind auch zahlreiche neue Verbindungen, darunter Flüge ab den Städten Shymkent und Aktau. Zu den Wachstumsplänen gehört zudem der weitere Ausbau der Flotte. Derzeit betreibt FlyArystan sieben Maschinen vom Typ Airbus A320. Drei davon wurden erst 2020 in Dienst gestellt. Drei zusätzliche folgen im ersten Halbjahr 2021, so dass die Flotte dann insgesamt zehn Flugzeuge umfasst.

FlyArystan ist eine 100-prozentige Tochter der Air Astana Group sowie Kasachstans erster Low-Cost-Carrier und der erste Low-Cost-Carrier mit Sitz in Eurasien. Der erste FlyArystan-Flug startete im Mai 2019. Heute umfasst die Flotte der Fluggesellschaft sieben Airbus A320, mit der sie täglich mehr als 50 Flüge innerhalb Kasachstans durchführt. Die jüngste Maschine wurde pünktlich im Oktober 2020 übernommen.

Über Air Astana

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, bedient inländische und internationale Routen von den Drehkreuzen Nur-Sultan (NQZ) und Almaty (ALA). Die Airline nahm 2002 den Flugbetrieb auf. Die Air Astana Flotte besteht aus Boeing-, Embraer- und Airbus-Flugzeugen, darunter auch der A321LR.

Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft für die Region Russland, der GUS-Staaten und Osteuropa 2012 mit 4 Sternen bei den begehrten Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet und auch als “The Best Airline in Central Asia and India” gewürdigt. Beide Auszeichnungen konnten jährlich bis einschließlich 2019 errungen werden. Bei den letzten drei Travellers” Choice Awards von Trip Advisor wurde Air Astana in den Kategorien “Regional Carrier in Asia” und “Passenger Comfort” ausgezeichnet. Bei den APEX 2019 Awards erhielt die Fluggesellschaft 5 Sterne in der Kategorie “Major Regional Airlines”.

Air Astana ist ein Joint Venture zwischen Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna und BAE Systems mit einem jeweiligen Anteil von 51 und 49 Prozent.

Bildquelle: Serikzhan Diyarov, FlyArystan