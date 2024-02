25 Milliarden Dollar Beitrag der Frauen zum Wachstum des VAE-Immobilienmarktes

Frauen als Motor des Fortschritts: Ein tiefer Einblick in ihren 25-Milliarden-Dollar-Anstieg im Immobilienmarkt der VAE

Der Immobilienmarkt der VAE erlebt einen seismischen Wandel, angetrieben von einer ebenso unterschätzten wie unaufhaltsamen Kraft: Frauen. Im Jahr 2023 investierten weibliche Investoren atemberaubende 25 Milliarden Dollar in den Sektor, was einen bemerkenswerten Anstieg von 53,9 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Dieser sprunghafte Anstieg widerlegt Stereotypen und stellt einen entscheidenden Moment in der wirtschaftlichen Landschaft der Region dar.

Aber das ist nicht nur eine Wohlfühlgeschichte. Sie stützt sich auf aktuelle Statistiken und forschungsbasierte Erkenntnisse, die ein überzeugendes Bild eines Marktes im Wandel zeichnen:

Finanzielle Kompetenz auf dem Vormarsch:

Eine Studie der Centrale International Investment aus dem Jahr 2023 ergab, dass 72 % der emiratischen Frauen aktiv an finanziellen Entscheidungen beteiligt sind, wobei 43 % sich selbst als Hauptentscheidungsträgerin bei Haushaltsinvestitionen betrachten.

Der 2023 Global Women in Business Report von Standard Chartered ergab, dass 85 % der Frauen in den VAE Vertrauen in ihre Fähigkeit haben, ihre Finanzen zu verwalten, verglichen mit dem weltweiten Durchschnitt von 74 %.

Verschiebung der Investitionspräferenzen:

Der Bericht 2023 UAE Residential Market Report hebt hervor, dass weibliche Investoren Immobilien mit hohen Mietrenditen (42 %), wertvollen Standorten (38 %) und familienfreundlichen Einrichtungen (35 %) bevorzugen.

Der Bericht „Women in Real Estate 2023“ bestätigt diesen Trend: 62 % der weiblichen Befragten gaben an, dass sie familiengerechte Immobilien bevorzugen, und 58 % streben hohe Mietrenditen an.

Staatliche Unterstützung ebnet den Weg:

Die Nationale Strategie der VAE zur Förderung von Frauen 2020-2021 hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um die Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben zu erhöhen und ihren Zugang zu finanziellen Ressourcen zu verbessern.

Initiativen wie das Dubai Women Establishment bieten maßgeschneiderte Unterstützung für Unternehmerinnen und Investorinnen, einschließlich solcher, die sich in den Immobiliensektor wagen.

Auswirkungen über die Zahlen hinaus:

Stärkere Diversifizierung des Marktes: Die unterschiedlichen Vorlieben der Frauen veranlassen die Bauträger, ein breiteres Spektrum an Bedürfnissen zu erfüllen, was zu einem dynamischeren und integrativeren Markt führt.

Erhöhte Transparenz: Die sorgfältige Due-Diligence-Prüfung von Frauen und ihre Konzentration auf langfristige Werte tragen zu einem transparenteren und verantwortungsvolleren Marktumfeld bei.

Wirtschaftlicher Nebeneffekt: Dieser Investitionsschub beflügelt den Bau- und Immobilienverwaltungssektor, schafft Arbeitsplätze und trägt zum allgemeinen Wirtschaftswachstum der VAE bei.

Blick in die Zukunft: Auf dem Weg des Wachstums

Die Zukunft sieht für Frauen in der Immobilienbranche der VAE rosig aus. Studien von JLL und ValuStrat sagen voraus, dass weibliche Investoren im ersten Quartal 2024 einen Anteil von 22 % an den gesamten Immobilieninvestitionen in Dubai haben werden. Auch wenn saisonale Schwankungen zu erwarten sind, deutet der langfristige Trend auf ein anhaltendes Wachstum hin.

Jenseits der Schlagzeilen: Bewältigung von Herausforderungen

Trotz der positiven Aussichten bleiben Herausforderungen bestehen:

– Kulturelle Barrieren: Gesellschaftliche Normen und der Zugang zu Erbschaften können immer noch einige Frauen an der Teilnahme hindern.

– Kluft bei der finanziellen Bildung: Obwohl Fortschritte zu verzeichnen sind, haben einige Frauen immer noch keinen Zugang zu Programmen zur Vermittlung von Finanzwissen.

– Begrenzte Daten: Es werden umfassendere Daten benötigt, die nach Faktoren wie Nationalität und Hintergrund aufgeschlüsselt sind, um die unterschiedlichen Erfahrungen weiblicher Anleger zu verstehen.

Der Weg nach vorn: Stärkung der Rolle der Frau als Investorin

Die Bewältigung dieser Herausforderungen ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Dynamik anhält und mehr Frauen ihr volles Potenzial auf dem Immobilienmarkt der VAE ausschöpfen können. Hier sind einige wichtige Schritte:

– Gezielte Programme zur Vermittlung von Finanzwissen: Es ist von entscheidender Bedeutung, Frauen mit dem Wissen und den Fähigkeiten auszustatten, die sie benötigen, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

– Kulturell sensible Initiativen: Die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen und die Förderung der Gleichberechtigung bei der Vererbung können die Beteiligung einer breiteren Bevölkerungsschicht ermöglichen.

– Datengestützte Erkenntnisse: Das Sammeln und Analysieren umfassender Daten ermöglicht maßgeschneiderte Unterstützung und politische Interventionen.

Die Geschichte der Frauenförderung in der Immobilienbranche der VAE ist noch lange nicht zu Ende. Es ist eine Geschichte der Widerstandsfähigkeit, des Ehrgeizes und einer Zukunft, in der finanzielle Unabhängigkeit und Teilhabe wirklich inklusiv sind. Indem wir die bestehenden Herausforderungen angehen und die Macht von Forschung und Daten nutzen, können wir sicherstellen, dass dieser 25-Milliarden-Dollar-Anstieg nur der Anfang einer transformativen Reise für Frauen auf dem Immobilienmarkt der VAE ist.

