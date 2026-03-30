Wachstum bestätigt erfolgreichen Kurs der dbfp

Die dbfp setzt Erfolgsgeschichte mit zweitem Rekordjahr in Folge fort.

Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG (dbfp) verzeichnet ein außergewöhnlich starkes Geschäftsjahr 2025. Bereits zum zweiten Mal in Folge erzielte das Unternehmen das beste Ergebnis seiner Firmengeschichte – gemessen an den Provisionserträgen und dem betreuten Kundenvermögen.

Mit einem Anstieg der Provisionserträge um rund 9 % gegenüber dem Vorjahr nach einem Plus von 25 % im Jahr 2024 setzt die dbfp ihren dynamischen Wachstumskurs fort. Zuwächse verzeichnete das Unternehmen in sämtlichen Beratungsfeldern – von Anlageberatung und Vermögensverwaltung über Finanzierungsberatung bis hin zu Absicherung und Vorsorge.

Einen neuen Höchststand erreichte das betreute Kundenvermögen im Bereich Anlageberatung und Vermögensverwaltung, das zum Jahresende 2025 rund 630 Millionen Euro betrug. Besonders stark entwickelte sich dabei die Nachfrage nach vermögensverwaltenden Lösungen, die zunehmend als langfristige und flexible Investmentstrategie geschätzt werden.

Das Rekordergebnis unterstreicht das Vertrauen der Kunden und bestätigt den Erfolg des ganzheitlichen Beratungsansatzes der dbfp. Das nachhaltige, kundenorientierte Geschäftsmodell bildet dabei die Grundlage für stabiles Wachstum – auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 verfolgt die dbfp konsequent den Aufbau eines bundesweiten Beratungsnetzwerks für qualifizierte Finanz- und Vermögensplanung. Eine zentrale Rolle spielt dabei die langjährige strategische Partnerschaft mit der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.

Über die dbfp:

Die dbfp ist ein mittelständisch geprägtes Beratungshaus mit dem Fokus auf vermögende Privatkunden. Nach über 15 Jahren am Markt betreut die dbfp heute, mit ihrem bundesweiten Beratungsnetzwerk, Kundenvermögen in Höhe von über einer halben Mrd. Euro. Die Wertpapierdienstleistungen erbringt die dbfp im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung als gebundener Vermittler im Auftrag, im Namen und für Rechnung der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.

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dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG

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Heilbronner Str. 150

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dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG

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