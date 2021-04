Wachsende Nachfrage nach unabhängiger Beratung: Führendes unabhängiges Portal für Immobilienverrentung erweitert Beratungsteam

Das führende unabhängige Portal für Immobilienverrentung RentePlusImmobilie.de, ein Produkt der RPI GmbH, erweitert aufgrund anhaltend hoher Beratungsnachfrage das Kernteam um einen erfahrenen Immobilienexperten

München, 20. April 2021. Die RPI GmbH hat mit Andre Burbitz einen erfahrenen Experten im Bereich der ganzheitlichen Beratungen für Verrentungsimmobilien gewonnen. “Das Interesse an der Immobilienverrentung steigt deutlich – genauso aber auch der Bedarf nach unabhängiger, individueller Aufklärung auf Seiten der Interessenten. Der Ausbau unserer kundenorientierten Beratung ist somit der nächste logische Schritt.”, so Rechtsanwältin Janine Hardi, geschäftsführende Gesellschafterin der RPI GmbH.

Seit dem Launch des unabhängigen Verrentungsportals RentePlusImmobilie.de im Jahr 2020 hat sich die Nachfrage für Beratung und unabhängige Vergleiche erheblich gesteigert. Bereits über 2.000.000 generierte annualisierte Portal-Impressionen veranschaulichen den enormen Aufklärungsbedarf im Verrentungsmarkt. In über 900 Fällen konnte bereits Menschen aktiv bei einer Entscheidung geholfen werden.

Seit April 2021 ist Andre Burbitz, Fachwirt für Finanzberatung (IHK), als Experte für Immobilienverrentung mit an Bord. Die Position wurde neu geschaffen. Zuvor war Burbitz mehrere Jahre für einen führenden Hybrid-Immobilienmakler tätig. Seinen Schwerpunkt hatte er u.a. in den Bereichen der Finanz-und Ruhestandsplanung. “Durch die zukünftige demografische Entwicklung in Deutschland wird der Bedarf nach Beratung im Bereich der Immobilienverrentung stetig steigen. Ich freue mich darauf, mit RentePlusImmobilie.de Menschen, die sich für die Immobilienrente interessieren, unabhängig beraten zu dürfen.”, so Burbitz.

“Wir haben RentePlusImmobilie.de gegründet, um Senioren alle Facetten der Immobilienverrentung transparent und unabhängig näherzubringen. Gerade weil die Anbieterlandschaft so schnell wächst, ist es wichtig, unabhängige, kritische und konstruktive Beratung und einen individuellen Verrentungsvergleich anzubieten.”, so Janine Hardi.

“Burbitz´ Expertise in der umfassenden, bedarfsorientierten Beratung im Bereich der Immobilienverrentung ist eine ideale Ergänzung, um unsere marktführende Position als unabhängiges Portal für die Immobilienverrentung auszubauen unter der Prämisse, unseren selbstgesteckten Anforderungen nach maximaler Beratungsqualität gerecht zu werden.”, ergänzt Boris Hardi, geschäftsführender Gesellschafter der RPI GmbH.

Hardi weiter: “Die historisch niedrigen Zinsen und die über viele Jahre gestiegenen Immobilienpreise begünstigen den Markt für die Verrentung von Immobilien. Mangelnde Investmentgelegenheiten sowie die starke Nachfrage nach Sachwerten, treiben das Marktwachstum weiter an. Wir sind davon überzeugt, durch unsere Aufklärungsarbeit und die Digitalisierung der entsprechenden Prozesse, Intransparenzen beseitigen und damit den Markt weiter professionalisieren zu können.”

RentePlusImmobilie.de ist das führende unabhängige Online- Portal, das die Thematik der Immobilienverrentung umfassend und unabhängig durchdringt. Dabei liegt der Fokus auf der Aufbereitung aller hierfür notwendigen Informationen sowie der Unterstützung und Digitalisierung in den Bereichen Nießbrauch, Teilverkauf, Leibrente, Wohnrecht und Umkehrhypothek. Weitere innovative und digitale Services befinden sich in der Erprobung, um das Marktsegment der Immobilienverrentung weiter zu entwickeln. Das Gründerteam besteht aus Rechtsanwältin Janine Hardi und Diplom-Immobilienwirt Boris Hardi, die ihre jahrelangen juristischen und immobilienspezifischen Kenntnisse für RentePlusImmobilie.de optimal aufeinander abstimmen und für die relevanten Marktteilnehmer nutzbar machen.

Kontakt

RPI GmbH

Janine Hardi

Gotthelfstraße 36

81677 München

+49 89 961 184 85

info@renteplusimmobilie.de

http://renteplusimmobilie.de

Bildquelle: RentePlus Immobilien