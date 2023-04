VW Passat CC Soundsystem nachrüsten Oberklasse Klang

VW Passat CC Soundsystem Upgrade – 225 Watt mit hervorragenden Klangeigenschaften und Bewertung Oberklasse

Ein Top Upgrade für VW Passat CC Fahrzeughalter mit Oberklasse Lautsprecher des Herstellers JL-Audio geeignet für VW Passat CC Modelle ohne Dynaudio Soundsystem. Hochwertige Lautsprecher gewährleisten hervorragende Klangeigenschaften im Fahrzeug mit dem Paket VW Passat CC Lautsprecher Komplettset + Türdämmung werden Lautsprechersysteme der Oberklasse geliefert. Mit vier Hoch- und Tieftönern für alle Einbauplätze in beiden vorderen und hinteren Türen des VW Passat CC von 2008 – 2016 wird das Standard Soundsystem aufgewertet.

Die Lautsprecher 2 Wege Systeme C1 650 vom Hersteller JL-Audio erreichen in der Zeitschrift Car & Hifi eine Bewertung von 1,4 in der Oberklasse. Hier werden hochwertige Komponentensysteme mit 19mm Aluminium Hochtönern und pegelfesten Tieftönern geliefert die durch einen hohen Wirkungsgrad von 91DB eine Top Performance am Radio leisten. Die Hochtöner haben spezielle Inline Frequenzweichen die sehr leicht zu installieren sind das Signal für die Hochtöner wird bei diesen Systemen direkt von einem zusätzlichen Anschluss am Tieftöner abgegriffen. Damit erreicht das System eine extrem hohe Einbaufreundlichkeit für den Passat CC der die Hochtöner vorne in den Spiegeldreiecken hat.

Im VW Passat CC sind die Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Halterungen befestigt damit ist nur ein Upgrade mit Lautsprechern die auch neue Halterungen im Lieferumfang haben möglich. In diesem Paket sind alle Halterungen für die Lautsprecher in den Türen und die Adapterkabel für den direkten Anschluss an die bestehenden KFZ-Kabel enthalten. Damit entfällt ein Kabelziehen durch das Fahrzeug die neuen Lautsprecher werden durch das originale Werksradio oder ein nachträglich installiertes Radio eines Fremdherstellers betrieben.

Um die VW Passat CC Lautsprecher im Fahrzeug zu installieren, müssen die Türverkleidungen demontiert werden. In dem Angebot VW Passat CC Lautsprecher Komplettset + Türdämmung ist auch ein Ausbauwerkzeug aus Kunststoffhebeln enthalten das keine Kratzer oder dellen an dem Interior hinterlässt. Auch die Türklipse an der Rückseite der Verkleidungen können so gelockert werden ohne abzubrechen. Die Installation kann von handwerklich geschickten Fahrzeughaltern selbst durchgeführt werden.

Für die Türdämmung liegt ein Paket aus 8 Platten selbstklebender Alu-Bitumenmatten im Lieferumfang bei um lästige vibrierende Karosserieteile ruhigzustellen und eine Verbesserung der Akustik in den Türen für die Lautsprecher zu erzielen. Die Basswiedergabe der Lautsprecher und auch die Klangeigenschaften werden durch die Türdämmung maßgeblich beeinflusst. Bis zu 7 DB mehr Leistung im Bassbereich kann eine perfekte Türdämmung im Fahrzeug verbessern.

Alle weiteren VW Auto-Lautsprecher im Webshop von auto-lautsprecher.eu haben für das Modell VW Passat CC die erforderlichen Halterungen und Adapterkabel im Lieferumfang enthalten. Dadurch wird die Installation einfach und gewährleistet die beste Performance im Fahrzeug. Hier werden hochwertige alternativen zu dem Standard Lautsprechern für den VW Passat angeboten.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

