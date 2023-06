VW Passat B5 3BG Lautsprecher 300 Watt Sound Upgrade

Ein druckvolles Bassfundament und hervorragende Klangeigenschaften mit bis zu 300 Watt Maximalleistung für den VW Passat

Hohe Basspegel sind nur mit großer Membranfläche machbar, das 200mm Sound Upgrade für den VW Passat 3 BG bietet neben hohen Basspegel in den Türen auch eine perfekte Klangqualität für Mitten und Höhen. Das Paket VW Passat B5 3BG Lautsprecher der Extraklasse vorne und hinten ist mit allen diesen Attributen ausgestattet und bringt die Sound Performance des VW Passat auf ein unbekanntes Niveau.

Wer den VW Passat mit der Grundausstattung an Lautsprechern kennt, weiß dass das Soundsystem schnell an die Grenzen stößt. Mit dem 200mm Frontsystem des italienischen Lautsprecher Herstellers Audison AP8 + AP1P wird die Membranfläche in den Türen deutlich vergrößert, um höhere Basspegel zu erreichen. Der 200 mm-Tieftöner mit einem Wirkungsgrad von 93.5DB und 300 Watt Gesamtleistung ist speziell für den Einsatz in Fahrzeugtüren entwickelt, wo er für ein präzises, tiefes Bassfundament sorgt.

Für den Einsatz in Fahrzeugen, die nicht mit großen Subwoofern verstellt werden, produzieren die 8-Zoll-Tieftöner in den Fahrzeugtüren durch ein breites Abstrahlverhalten einen perfekten Bass-Sound bei der Musikwiedergabe. Damit wird ein hoher Spaßfaktor gewährleistet und das Fahrzeug kann weiter das volle Ladevolumen nutzen, ohne mit großen Basskisten verstellt zu sein.

Im Hochtonbereich des Frontsystems wird der Audison AP1P Hochtöner mit 25mm Durchmesser eingesetzt. Es ist mit einer externen Frequenzweiche ausgestattet, die über Pegelwähler für den Hochtöner verfügt. Hinter OEM-Gittern wird hier der Pegel bis zu 3 DB erhöht und sorgt so für brillante und detailreiche Höhen mit großer Dynamik.

Für die beiden hinteren VW Passat B5 Lautsprecher wird das Audison APK 165 aus der Prima Serie verwendet. Mit 26 mm Hochtönern und einer weiteren Maximalleistung von 300 Watt werden hier hervorragende Klangeigenschaften für die Mitfahrer geboten. Auch in den hinteren Türen des VW Passat B5 3BG sind externe Hochtöner in den Türen verbaut.

Im VW Passat B5 3BG sind die VW Auto-Lautsprecher hinter den Türverkleidungen an die Türen mit fahrzeugspezifischen Halterungen genietet. In unserem Paket aus dem Webshop VW Passat B5 3BG Lautsprecher der Extraklasse vorne und hinten sind im Lieferumfang aus die erforderlichen fahrzeugspezifischen Einbauringe und Adapterkabel für den Anschluss an die bestehenden KFZ-Kabeln in den Türen enthalten.

Für die Dämmung der Türen empfehlen wir selbstklebende Alu-Bitumenmatten, die auch bei uns im Webshop auto-lautsprecher.eu erhältlich sind. Die Matten stellen vibrierende Fahrzeugteile ruhig und verbessern die akustischen Bedingungen für die Wiedergabe der Musik. Im Bassbereich kommt es zu einer deutlichen Verbesserung des Bass Fundaments.

Wir sind ein österreichischer Onlineshop für Soundsystem-Upgrades für Fahrzeuge, unser Fokus liegt auf Lautsprecher mit hoher Qualität, um eine hervorragende Klangqualität im Fahrzeug zu erreichen.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

