VW Nutzfahrzeuge beendet die Produktion des e-Crafters

Volkswagen Nutzfahrzeuge stellt den Verkauf des vollelektrischen e-Crafters ein. Laut Online-Konfigurator kann der elektrische Transporter nicht mehr als Neufahrzeug konfiguriert werden. Wer sich für das Fahrzeug interessiert, wird vom Hersteller auf Gebraucht- und Jahreswagen verwiesen.

Wie berichtet, wurde der e-Crafter zuletzt im Volkswagen Werk in Września, Polen, gebaut.

Dabei hatte Volkswagen erst im Mai auf der RETTmobil-Messe in Fulda eine Umbaulösung für einen Krankenwagen auf Basis des e-Crafters vorgestellt. Gemeinsam mit der Firma Ambulanz Mobile wurde ein e-Crafter Kastenwagen zu einem Krankenwagen umgebaut, der nach der Veranstaltung an die Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein auf Helgoland übergeben werden sollte.

Das niederländische Unternehmen VDL Bus & Coach hat sein Angebot an Mini- und Midibussen um den MidEuro Electric für den niederländischen und deutschen Markt erweitert. Das vollelektrische Fahrzeug basiert auf einem Volkswagen e-Crafter und soll für den Pendelverkehr geeignet sein.

Nach Angaben vom Januar 2021 hat Volkswagen Nutzfahrzeuge im Jahr 2020 rund 2.700 Elektrofahrzeuge ausgeliefert, was einem Anstieg von 167 Prozent gegenüber 2019 entspricht. Rund 1.100 der 2.700 verkauften Elektromodelle waren e-Crafter Transporter.

Aktualisierung 21. Juli 2022: Nachdem Volkswagen Nutzfahrzeuge kürzlich die Möglichkeit, den e-Crafter als Neufahrzeug in Deutschland zu bestellen, eingestellt hat, bleibt der baugleiche E-Transporter MAN eTGE im Programm. Der MAN eTGE ist laut Medienberichten auch als Kastenwagen, Kipper, Kombi und Pritsche zum Verkauf angeboten. In anderen Ländern kann auch der e-Crafter weiterhin bestellt werden.

Wie das Logistikportal weiter schreibt, haben sich rund 90 Prozent der Kunden für den Kastenwagen mit elf Kubikmetern Ladevolumen entschieden. Der Rest verteilt sich auf die anderen Varianten, wie den Pritschenwagen oder den Schoon-Dreiseitenkipper.

alle-lkw.de ist ein internationaler LKW-Marktplatz, wo Sattelzugmaschinen, Anhänger, Auflieger, Kommunal- und Sonderfahrzeuge und andere Arten von Nutzfahrzeugen sowie Ersatzteile vorgestellt sind. Die Internetseite dient dazu, Nutzfahrzeuge bequem zu werben und sie schnell zu verkaufen. Der Katalog umfasst tausende Angebote von den europäischen Herstellern wie MAN, MERCEDES BENZ, SCANIA, VOLVO, RENAULT usw. Die einfache Suchnavigation der Webseite ermöglicht, ein zu allen Forderungen passendes Modell des Fahrzeuges problemlos auszuwählen.

Kontakt

SIA Truck1.eu

Tomas Mazurkiewicz

Krisjana Barona iela 130 k-3

LV-1012 Riga

+371 648 816 33

mail@alle-lkw.de

https://www.alle-lkw.de

Bildquelle: @ https://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de