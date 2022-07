VW Golf VI Soundsystem nachrüsten 600 Watt Power Paket

VW Golf VI Soundsystem nachrüsten mit Top Komponenten und Testsieger Lautsprechersystem bis zu 600 Watt Power

Für Fahrzeughalter die das VW Golf VI Soundsystem nachrüsten gibt es eine sehr gute Lösung mit dem VW Golf VI Soundsystem Upgrade 600 Watt Power Paket. Es enthält vier Tieftönern und vier Hochtöner vom Testsieger JL-Audio C1 650 aus der Zeitschrift Car & Hifi für alle Türen im VW Golf VI. Im Paket enthalten ist auch eine Endstufe die Hertz DPower 4 mit 600 Watt Gesamtleistung im Umfang eines A4 Blattes für maximale Platzersparnis. Für den leichten Einbau ist ein Ausbauwerkzeug für die Türverkleidungen im Paket integriert.

Geeignet ist das VW Golf VI Soundsystem für Modelle VW Golf VI Kompaktklasse ohne Dynaudio Premium Pakt. Die Standard Lautsprecher im Fahrzeug sind nicht so belastbar wie die 225 Watt Lautsprecher JL-Audio C1 650. Durch die Endstufe wird die verfügbare Leistung eines Radios ab Werk oder Fremdgerät nochmals um bis zu 600 Watt erhöht. Damit kommt mehr Dynamik und Kontrolle in das gesamte Klangbild bei der Reproduktion der Tracks.

Neben der kompakten Abmessung der Endstufe von nur 222,2 x 142 x 50,5 mm die für Platzersparnis sorgt, verfügt die Endstufe auch über High-Level Eingänge für einen unkomplizierten Anschluss von werksseitig installierten Radios. Diese verfügen über keine Cinchkabel Ausgänge die Endstufen generell benötigen. Sie verbinden einfach die Lautsprecher Ausgänge des werksseiteigenen Radios mit dem High-Level Eingang der Endstufe. Die Signale für die Lautsprecher werden über diesen Anschluss übertragen. Die Hertz DPower 4 ist so höchst kompatible im Fahrzeug und für den VW Golf VI Lautsprecher Antrieb hervorragend geeignet.

Die Lautsprecher JL-Audio C1 650 mit Bewertung Oberklasse in der Fachzeitschrift Car & Hifi glänzen durch die Expertise von JL Audio in der Entwicklung des Tiefton-Treiberdesign. Dieses Knowhow wird verwendet, um Lautsprecher im Fahrzeug zu erzeugen, die laut spielen können, während ein weicher, dynamischer und verzerrungsarmer Klang erhalten bleibt. So sind sie den meisten Lautsprechern in dieser Preisklasse weit überlegen. Die JL-Audio C1 Kalottenhochtöner aus Aluminium, heben sich in ihrer Kategorie von anderen in ihrer Klasse durch überlegene, hochfrequente Klarheit und Definition ab. Mit nur 62mm Einbautiefe ist eine leichte Installation gewährleistet.

Im VW Golf VI können nur Lautsprecher mit hoher Einbaufreundlichkeit verbaut werden damit das VW Golf VI Soundsystem nachrüsten problemlos funktioniert. Die Lautsprecher im Paket verfügen über fahrzeugspezifische Halterungen und Adapterkabel für den Anschluss an die bestehenden KFZ-Kabeln in den Türen. Damit entfällt ein lästiges ziehen von Kabeln im Fahrzeug für die VW Auto-Lautsprecher.

Ein Paket Dämmmatten für die Türen liegt im Lieferumfang bei. Durch Dämmung der Türen wird die Basswiedergabe der Lautsprecher bis zu 7DB verbessert werden. Störende Nebengeräusche der Karosserie werden damit abgestellt, die Dämmmatten sind selbstklebend und werden auf die Karosserie innen aufgebracht. Für Kunden gibt es eine Anleitung für die Installation im PDF-Format.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

