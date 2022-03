VW Caddy Soundsystem nachrüsten von auto-lautsprecher.eu

Kostengünstige und klangstarke Top-Performance mit Soundupgrade für VW Caddy

Besserer Sound am Arbeitsplatz, ein VW Caddy Soundsystem nachrüsten ist mit Top-Komponenten kostengünstig möglich. Mit dem neuen ATP5 Lautsprecher Set von Audison VW Caddy Lautsprecher Frontsystem 200mm High Power wird im VW Caddy der Sound richtig aufgemotzt. Passend für den VW Caddy 2K auch Typ III, und Version Typ IV ab Facelift 2015 ist ein Umrüsten im VW Caddy sehr einfach. Das System kommt mit allen werkseitigen Halterungen damit die Installation einfach zu bewerkstelligen ist.

Werkseitig sind in Fahrzeugen alle Lautsprecher mit speziellen Halterungen an dem Türblechen installiert, damit lassen sie sich nicht von Standard Lautsprechern am Nachrüstmarkt ersetzen. Ohne spezielle Einbauhalterung und die notwendigen Adapterstecker kann so ein System nicht Plug and Play angeschlossen werden. Das ATP5 System für den VW Caddy ist mit allen diesen Attributen ausgestattet und so problemlos einzubauen.

Hier wird klangstarke Performance für den VW Caddy geboten, das System ist mit zwei 200mm Basslautsprechern für die Türen mit High Power bis zu 300 Watt Peak ausgestattet. Dazu kommen die Hochtöner die eine hochwertige Frequenzweiche mit Zwei-Stufen-Pegelwähler besitzen und so optimal auf den Hörerwunsch eingestellt werden können. Mit einem Wirkungsgrad von 93,5DB kann dieses System selbst mit werksseitig installierten Radios perfekt performen.

Für den VW Caddy gibt es noch zusätzliche Möglichkeiten kostengünstig eine klangstarke Performance zu erreichen, das Upgrade der Lautsprecher macht den größten Klangunterschied für ein Soundsystem aus. Das ATP5 System hat externe Hochtöner für das Armaturenbrett, aber auch noch einfachere Varianten sind hier möglich. Weitere VW Caddy 2K, IV, V Lautsprecher finden Sie im Webshop von auto-lautsprecher.eu, dabei sind alle Systeme mit werkseitig notwendigen Halterungen und Adapterkabel für den direkten Anschluss an die bestehenden Fahrzeugkabel ausgestattet.

Durch diese Ausstattung wird die Montage im VW Caddy recht einfach gehalten, es muss nur die Türverkleidung entfernt werden und die Installation kann passgenau durchgeführt werden. Für die Montage der Hochtöner gibt es auch zwei Varianten durch die Zwei-Stufen-Pegelwähler können sie entweder auf den Gittern oder unsichtbar unter den Gittern des Armaturenbrettes montiert werden. Durch die zweistufige Anpassung durch die Pegelwähler sind die Hochtöner akustisch perfekt integrierbar. Mitgelieferte Adapterkabel für den Anschluss an die originale werkseitige Verkabelung vereinfachen diesen Prozess. Die AP1P Hochtöner aus dem ATP5 System verfügen darüber über eine 1-Zoll-CCAW-Schwingspule für eine hervorragende Dynamik und hochwertige Frequenzweichen.

Speziell für VW Fahrzeuge gibt es eine Reihe von Optionen das Soundsystem upzugraden. Eine ganze Reihe von VW Modellen sind mit 200mm Lautsprecher in den Türen ausgerüstet. Passende VW Auto-Lautsprecher alternativen zu den werksseitig installierten Systeme sind als Plug and Play Einbausysteme verfügbar. Dabei sind immer die werksseitig benötigten Einbauhalterungen und Lautsprecheradapterkabel im Lieferumfang enthalten.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

