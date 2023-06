VW Bora 200mm Lautsprecher nachrüsten mit Top-Basspegel

Ein hoher Spaßfaktor bei der Musikwiedergabe ist mit dem 200mm Lautsprecher Upgrade im VW Bora garantiert.

Eine Pegel Starke Basswiedergabe ist nicht nur mit einem Subwoofer erreichbar, für den VW Bora Limousine oder Kombi ist auch eine platzsparende Lösung in den Fahrzeugtüren verfügbar. Mit dem Paket VW Bora Lautsprecher 200mm Bässe und Hochtöner ist ein Frontsystem für den VW Bora erhältlich, das nicht nur über hohe Klangeigenschaften verfügt, es bietet einen hohen Basspegel durch die 200mm Bässen in beiden vorderen Türen.

Das Frontsystem vom italienischen Hersteller Audison AP8 mit 200 mm Tieftönern und den 25mm Hochtönern AP1P gewährleisten durch ihren hohen Wirkungsgrad von 93,5 DB hohe Pegel bei der Musikwiedergabe. Wer keine Lust hat, sein Fahrzeug mit Subwoofer Gehäusen zu verstellen, ist mit den Bässen hinter den Türverkleidungen optimal ausgestattet. Von außen ist nichts zu sehen, aber die große Membranfläche bietet Musikspaß bei allen Lieblingstiteln.

Ab Werk sind im VW Bora nur 165mm Lautsprecher verbaut, die schon durch die kleinere Membranfläche nicht für besonders tiefe Musikwiedergabe geeignet sind. Durch das Upgrade werden an den originalen Einbauplätzen durch spezielle Einbauringe, die im Lieferumfang enthalten sind, die 200mm-Tieftöner platziert. Die Systeme besitzen eine hohen Einbau Freundlichkeit und sind so auch von handwerklich geschickten Fahrzeughaltern zu installieren.

Die Hochtöner Audison AP1P sind mit einem zweistufigen Pegel Wähler ausgestattet, mit dem das Musiksignal um bis zu 3 DB erhöht wird, das kommt bei Einbausituationen wie hinter werkseitigen Gittern zu tragen. Im VW Bora sind die Hochtöner hinter den Abdeckungen der Spiegeldreiecke verbaut, die Einstellung +3DB an der Frequenzweiche gewährleistet eine besonders hohe Auflösung des Hochton Bereiches und Wiedergabe von Stimmen.

Im VW Bora sind die Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Halterungen an die Türen genietet und müssen beim Wechsel aufgebohrt werden. Es können keine handelsüblichen Lautsprecher ohne werkseitige Halterungen im VW Bora installiert werden. Die Halterungen und Adapterkabel zum direkten Anschluss an die bestehenden KFZ-Kabel in den Türen sind im Lieferumfang des Einbausets enthalten. Im Onlineshop von Auto-lautsprecher.eu finden Sie weitere hochwertige VW Auto-lautsprecher für den VW Bora.

Für die Türdämmung empfehlen wir selbstklebende Alu-Bitumenmatten, die an den Türinnenseiten angebracht werden. Türdämmung verbessert die akustischen Bedingungen, unter denen Lautsprecher die Musikwiedergabe produzieren und verbessern den Pegel der Basswiedergabe. In unserem Webshop finden Sie unter der Kategorie Einbautipps den Beitrag Türdämmung für Lautsprecher im Auto Tipps und Tricks die in diesem Thema ausführlich behandelt werden. Mitschwingende Fahrzeugteile bei höherem Pegel der Musikwiedergabe werden durch die Türdämmung komplett ruhiggestellt.

Auto-lautsprecher.eu ist ein österreichisches Unternehmen für hochwertige Upgrades von Soundsystemen in Fahrzeugen. Wir bieten qualitativ hochwertige Lautsprecher für den Tausch in Fahrzeugen an. Der Tausch der Lautsprecher ist die Maßnahme mit dem größten Einfluss auf die Klangeigenschaften im Fahrzeug.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

