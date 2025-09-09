Vultr stellt AMD Instinct MI355X GPUs weltweit bereit

AMD Instinct MI355X-GPUs sind jetzt in der gesamten Cloud von Vultr verfügbar und ermöglichen schnelle, effiziente KI-Inferenz, KI-Training und Hochleistungs-Computing-Workloads.

West Palm Beach, FL – 9. September 2025 – Vultr das weltweit größte privat geführte Unternehmen für Cloud-Infrastruktur, hat heute die weltweite Verfügbarkeit der AMD Instinct MI355X GPUs angekündigt.

Die neue GPU-Generation deckt den wachsenden Bedarf von Unternehmen an höherer Leistung und Kosteneffizienz ab und unterstützt den globalen Einsatz von KI-nativen Anwendungen.

Die AMD Instinct MI355X ist speziell für KI-Inferenz optimiert und bietet laut AMD ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für neue Entwicklungen im Bereich Agentic AI.

„Mit diesem Launch erweitern wir den Zugang zu GPUs der nächsten Generation und setzen einen neuen Standard beim Verhältnis von Leistung und Kosten für KI-Infrastrukturen“, sagt J.J. Kardwell, CEO von Vultr. „Die Kombination aus der Vultr-Cloud-Plattform und der MI355X ermöglicht die Performance, Skalierbarkeit und Effizienz, die Unternehmen und KI-Entwickler benötigen – und das weltweit verfügbar.“

Die auf der 4. Generation der AMD CDNA -Architektur basierenden GPUs verfügen über 288 GB HBM3E-Speicher, 8 TB/s Bandbreite und unterstützen moderne Datentypen wie FP6 und FP4. Damit beschleunigen sie KI-Training, Inferenz und wissenschaftliche Simulationen. Zusätzlich unterstützt die GPU direkte Flüssigkühlung und ist mit dem aktuellen AMD ROCm Software-Stack kompatibel, was dichte, leistungsstarke Deployments mit geringer Latenz ermöglicht.

„AMD ist der bevorzugte Partner für Unternehmen, die ambitionierte KI-Projekte umsetzen – von großskaligen Cloud-Deployments bis hin zur Beschleunigung wissenschaftlicher Forschung durch KI“, so Negin Oliver, Corporate Vice President Business Development, Data Center GPU Business, AMD. „Die AMD Instinct MI350 Serie in Kombination mit der ROCm Software bietet die erforderliche Leistung, Flexibilität und Sicherheit, um maßgeschneiderte KI-Lösungen für die vielfältigen Anforderungen der heutigen Landschaft bereitzustellen.“

Vultrs AMD-Portfolio umfasst neben der neuen Instinct MI355X auch die GPUs MI325X und MI300X sowie die Prozessoren AMD EPYC 9004, 7003 und 4005. Als Mitglied der Vultr Cloud Alliance trägt AMD zu einem Partner-Ökosystem bei, das integrierte Lösungen und Services für modernes Cloud Computing bereitstellt.

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit von Vultr und AMD finden Sie hier.

Vultr verfolgt die Mission, leistungsstarke Cloud-Infrastruktur weltweit einfach, erschwinglich und lokal zugänglich zu machen – für Unternehmen und KI-Innovatoren gleichermaßen. Hunderttausende aktive Kunden in 185 Ländern vertrauen auf die flexiblen, skalierbaren Cloud-Compute-, Cloud-GPU-, Bare-Metal- und Cloud-Storage-Lösungen von Vultr. Das Unternehmen wurde von David Aninowsky gegründet und über ein Jahrzehnt eigenfinanziert – heute ist Vultr das weltweit größte privat geführte Cloud-Infrastrukturunternehmen.

Mehr erfahren unter: www.vultr.com

