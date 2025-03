Vultr bietet weltweit frühen Zugang zu NVIDIA HGX B200

Hochmoderne NVIDIA Blackwell GPUs ermöglichen neues Leistungsniveau für KI-Training, lokales Tuning und globale Inferenz

Frankfurt am Main, 18. März 2025 – Vultr, das weltweit größte eigenständig finanzierte Cloud-Infrastruktur-Unternehmen, ermöglicht ab sofort als Early Adopter den frühen Zugang zu NVIDIA HGX™ B200. Die damit beschleunigte Vultr Cloud GPU wird Unternehmen, die KI-native Anwendungen über die 32 Cloud-Rechenzentren von Vultr weltweit skalieren wollen, Training und Inferenzunterstützung bieten.

„Wir freuen uns, die frühe Verfügbarkeit von NVIDIA HGX B200 anzubieten und unseren Kunden damit den Zugang zu NVIDIAs neuesten Fortschritten im Bereich des Accelerated Computing bereitzustellen“, sagt J.J. Kardwell, CEO von Vultr. „Durch die Kombination der globalen Cloud-Infrastrukturplattform von Vultr mit der Leistung und Flexibilität der NVIDIA Blackwell GPUs ermöglichen wir es Unternehmen und KI-Innovatoren, KI genau dort zu entwickeln und einzusetzen, wo sie gebraucht wird.“

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI steigt auch die Nachfrage nach fortschrittlicher Rechenleistung, insbesondere wenn KI-Modelle vom Training zur Inferenz übergehen. Die neueste Generation von großen Sprachmodellen (LLMs) erfordert einen neuen Ansatz, um das transformative Potenzial von KI effizient und kostengünstig zu nutzen. Vultr Bare Metal und Vultr Cloud GPU, beschleunigt durch NVIDIA, adressieren diesen Bedarf, indem sie skalierbare, hochleistungsfähige KI-Ressourcen auf globaler Ebene anbieten. So können Unternehmen die Rechenanforderungen von LLMs erfüllen, ohne die komplexe Verwaltung der KI-Infrastruktur. NVIDIA HGX B200 bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen außergewöhnlicher Leistung und Energieeffizienz und verfügt über mehr Speicher und Beschleunigung als frühere Generationen. Das hilft Unternehmen, Leistungsgrenzen zu überwinden und gleichzeitig eine nachhaltigere Zukunft zu unterstützen.

Mit NVIDIA HGX B200 können KI-Innovatoren von folgenden Vorteilen profitieren:

Hohe Leistung – Die zweite Generation der NVIDIA Transformer Engine nutzt die Blackwell Tensor Core-Technologie, um die Leistung und Größe der Modelle zu verdoppeln, die NVIDIA HGX B200 bei gleichbleibend hoher Genauigkeit unterstützen kann. Dies führt zu dreimal schnellerem Training und 15-mal schnellerer Echtzeit-Inferenz als bei NVIDIA Hopper™-GPUs.

Geringerer Energieverbrauch – Bei Inferenz-Workloads benötigt NVIDIA HGX B200 bis zu 12-mal weniger Energie als GPUs der Hopper-Generation bei ähnlicher Leistung.

Einfache Bereitstellung – Die optimierte, intuitive Benutzeroberfläche und die Bereitstellungstools von Vultr ermöglichen eine einfache und schnelle Bereitstellung von GPU-Ressourcen und beschleunigen

die Wertschöpfungszeit für KI-Workloads.

Skalierbarkeit – Die Cloud-Infrastruktur von Vultr bietet eine nahtlose Skalierung der GPU-Anforderungen und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung bei steigenden Rechenanforderungen.

Breite Anwendungsunterstützung – NVIDIA HGX B200 unterstützt eine breite Palette an Workloads, von KI und maschinellem Lernen bis hin zu Datenanalyse, wissenschaftlichen Simulationen, High-Performance Computing (HPC) und anderen anspruchsvollen Anwendungsfällen.

Auf der NVIDIA GTC wird Vultr (Stand Nr. 1533) die neue Unterstützung für NVIDIA NeMo™ und NVIDIA Blueprints auf NVIDIA HGX B200 vorstellen. Mit dieser umfassenden, integrierten Lösung können Unternehmen aus allen Branchen – von Telekommunikation und Finanzdienstleistungen bis hin zum Gesundheitswesen und den Biowissenschaften – agentenbasierte KI-Initiativen umsetzen. Indem sie Systeme befähigt, autonom und intelligent zu handeln, erschließt diese Technologie neue Möglichkeiten für Innovation und betriebliche Effizienz.

„Mit der zunehmenden Verbreitung von generativer KI steigt der Bedarf an fortschrittlicher Rechenleistung zur Unterstützung von KI-Modellen beim Übergang vom Training zur Inferenz rapide an“, sagt Lee Sustar, Principal Analyst bei Forrester. „Cloud-Infrastruktur-Anbieter wie Vultr werden eine zentrale Rolle bei der Deckung dieser Nachfrage spielen, indem sie ihren Kunden einen nahtlosen Zugang zu den notwendigen Ressourcen ermöglichen, um High-Performance-Computing zu betreiben und die nächste Welle generativer KI-Innovationen weltweit voranzutreiben.“

„Schnellere Echtzeit-Inferenz wird ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal für Unternehmen, die ihre KI-Initiativen schnell skalieren wollen“, sagt Dave Salvator, Director of Accelerated Computing Products bei NVIDIA. „Die Aufnahme von NVIDIA HGX B200 in das Vultr Cloud GPU Lineup ist ein wichtiger Meilenstein in unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Vultr. Indem wir die NVIDIA Blackwell GPUs sowohl für Innovatoren als auch für Unternehmen zugänglich machen, ermöglichen wir KI-Pionieren weltweit, generative und agentenbasierte KI-Initiativen auf globaler Ebene zu beschleunigen.“

NVIDIA HGX B200 ergänzt die anderen NVIDIA-GPU-Angebote von Vultr, zu denen NVIDIA GH200, HGX H100, A100, L40S, A40 und A16 GPUs gehören.

Über Vultr

Vultr stellt Unternehmen und Entwicklern weltweit hochleistungsfähiges Cloud Computing einfach, lokal und kostengünstig zur Verfügung.

Erfahren Sie mehr unter www.vultr.com

